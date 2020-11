Pădureni este prima comună din județul Vaslui care pune în valoare tradițiile, frumusețile locului și potențialul turistic

Satul de vacanță și Casa Bunicilor de la Pădureni sunt unicat în zonă.

S-a spus de multe ori că județul Vaslui este sărac însă realitatea locului, oamenii vrednici contrazic afirmațiile nefondate care au circulat și încă mai circulă la nivel național. La Pădureni parcă ești într-o altă lume. Sunt comune lângă municipiul reședință de județ, cum e comuna Muntenii de Jos, de exemplu, care acum s-a pricopsit și cu un primar iubitor de paranghelii, fără perspective conturate după trei decenii de la schimbările care au avut loc în decembrie 1989. Sunt însă și comune în județul Vaslui care, prin grija gospodarilor din frunte, oameni dedicați comunităților ce i-au ales, care și-au creat perspective clare de dezvoltare.

Comuna Pădureni este unicat în județul Vaslui dar și-n zona Moldovei, prin eforturile pe care le depune învățătorul Temistocle Diaconu pentru a pune în valoare tradițiile, frumusețile locului și potențialul comunității. Primarul Diaconu se identifică, dacă vreți, cu comunitatea. Comuna Pădureni este construită și modernizată după mintea învățătorului Temistocle Diaconu. Discutând cu primarul Diaconu și văzând cu câte pasiune și convingere vorbește despre comuna în care s-a născut și în slujba căreia se află de când a ieșit de pe băncile Școlii Pedagogice din Bârlad, o școală cu tradiție și istorie bogată, mă gândeam că omul se confundă cu satul natal. Mi-a venit în minte satul moldovenesc descris magistral de scriitori cu har unde învățătorul era sufletul satului. Era și sfătuitor și lider pentru gospodarii satului moldovenesc. Învățătorul Temistocle Diaconu este sufletul comunei Pădureni, este emblema acestei zone frumoase chiar de la prima ieșire în străinătate cu ansamblul de muzică populară format de domnia sa. Se întâmpla cu mulți ani în urmă. Era în timpul regimului comunist. De asta spuneam că învățătorul Diaconu a lucrat în slujba comunității, a oamenilor gospodari din Pădureni, despre care vorbește numai la superlativ. „Dacă aș fi să mă nasc încă o dată tot pedagogie aș face. E o școală care te formează pentru viață. Mă consider un produs profesional al Școlii Pedagogice din Bârlad”, spune primarul Temistocle Diaconu când am început să-l descos despre omul și nu primarul Diaconu.

Am reținut și un alt aspect care dă măsura existenței moldovenilor pe aceste meleaguri deosebite de mii de ani. E vorba de patriotism, un atribut al poporului acesta care trăiește aici de mii de ani. Astăzi patriotismul este luat în derâdere, din păcate. „Patriotism înseamnă să-ți iubești familia, satul natal și țara. Fără patriotism nu exiști ca om. Astăzi ești înjurat dacă vorbești de patriotism. Dacă ai fost educat de mic să-ți iubești familia, satul în care te-ai născut și țara, atunci e ușor să lucrezi pentru comunitatea în care te-ai născut și ai crescut. Chiar de la primele plecări în străinătate, pe timpul comunismului, în 1979, mi s-a propus să rămân în Franța. Era un doctor român stabilit acolo care mi-a propus să rămân. Am refuzat categoric. Eram și sunt legat de locurile natale. Nu erau salarii mari pe atunci, dar m-a ferit Dumnezeu de lăcomie și apoi eu am spus că vreau să trăiesc în preajma oamenilor din satul meu, să contribui după posibilități la dezvoltarea zonei în care m-am născut”, mai spune omul care duce-n spate o adevărată istorie a promovării tradițiilor locului.

Dragostea pentru folclor o are de mic. Stătea și asculta lăutarii pe la nunți și încerca să învețe singur tainele muzicii populare. Trăia pentru muzica populară și frumusețea tradițiilor. Totodată este omul soluțiilor. A înființat primul și, probabil, singurul ștrand din mediul rural. Vin acolo în fiecare vară mii de oameni, de la sat și de la oraș. Complexul se întreține din încasări. Primarul Temistocle Diaconu a gândit economic, capitalist, dar în primul rând a gândit pentru oameni, ca aceștia să aibă un loc de relaxare modern.

„Comunitatea te educă. Am învățat la școală despre psihologia copilului, iar psihologia omului matur am deprins-o în comunitate. E o plăcere pentru mine când stau de vorbă cu oamenii în bătătura lor. Fiecare spune ce-l interesează, cum vede el că ar fi bine de făcut ceva în sat și astfel mereu ai de învățat. Pentru mine asta e satisfacția. Timpul e scurt din păcate însă orice clipă liberă o petrec în compania oamenilor”, spune primarul Diaconu.

Satul de Vacanță, Casa Bunicilor, Ștrandul, Căminul Cultural, Parcul completează investițiile mari care au ridicat nivelul de trai la Pădureni

Comuna începe din pădurea de pe deal imediat ce se termină orașul Huși. Mergând pe județeanul spre Pădureni, primul sat care se vede-n zare este Rusca. Era cândva un sat micuț cu 40-50 de case ascunse la poala pădurii. Acum e un sat în dezvoltare, cu case mari construite recent, cu drum de asfalt care face legătura cu centrul comunei. Tot în zare se vede frumos Pădureniul care se întinde pe mai multe dealuri. Pa partea stângă, în zare, se văd casele din Satu Nou, care acum este brăzdat de drumuri asfaltate. Cândva erau doar câteva drumuri pietruite, restul fiind numai de pământ. Din Satu Nou, mergând tot pe drum de asfalt se ajunge la Ivănești, un sat cu istorie bogată care, la fel ca Rusca, avea câteva zeci de gospodării. Acum la Ivănești sunt multe case noi și localitatea se dezvoltă pentru că a crescut confortul. De la Ivănești până la Huși sunt 8 kilometri, iar drumul este asfaltat, așa că satul are perspective bune. Preocupările administrației locale sunt pentru utilități, drumuri asfaltate, școli moderne pentru copii, unități de cultură, terenuri de sport, parcuri de agrement, dar și pentru promovarea tradițiilor locului, după cum spuneam și anterior.

Comuna este mare cu aproape 9.000 de hectare suprafață și 86 de kilometri de drumuri care necesită a fi întreținute. Ca să reușească administrația locală pune accent pe autogospodărire. E altă noțiune înjurată după 1989, dar cine a pus accent pe așa ceva chiar a reușit să dezvolte comunitatea pe care o administrează. Pădureniul are utilaje de întreținere pentru drumuri, are gater și atelier de tâmplărie unde confecționează obiectele necesare cu prețuri mult mai mici decât le-ar fi cumpărat gata făcute. Pădureniul are 17,5 hectare de spații verzi, mai mult decât unele orașe din Moldova. Comuna mai are teren de sport cu nocturnă, teren de echitație, pistă de popice. Toate acestea au nevoie de întreținere. Pentru a reuși cu fonduri puține administrația locală a format o echipă de gospodărire comunală din 16 bărbați și 3 femei în care se numără și primarul și viceprimarul, după cum afirmă primarul Diaconu. „Sunt probleme de rezolvat în primărie, însă eu sunt mai mult cu echipa și împreună căutăm soluții pentru efectuarea lucrărilor necesare. Avem de treabă. Sunt multe obiective care au nevoie de întreținere”, mai spune primarul Temistocle Diaconu.

Mergând prin Pădureni, am văzut câteva obiective pe care și-n orașe cu pretenții e greu să le găsești. Doar de doi ani a avut nevoie administrația locală din Pădureni pentru a construi un Sat de Vacanță. Ce hoteluri sau pensiuni în sate turistice! La Pădureni s-a construit un complex hotelier, cu spații de cazare moderne, cu sală de conferințe și tot ce presupune un astfel de obiectiv. „Deja sunt solicitări din străinătate pentru Satul de Vacanță. Avem și trei comune din Republica Moldova care vor să se înfrățească cu noi. Vreau să adun producători din zonă, să vină fiecare cu produsele proprii și astfel încercăm să-i promovăm și să-i sprijinim. Există posibilitatea de a valorifica fructe de pădure, dar și produse din gospodăriile oamenilor. Cine mai adună acum fructe de pădure? Nimeni. Rolul acestui Sat de Vacanță este important în proiectul de promovare a întregii zone. Lucrările la Satul de Vacanță au început în 2019 și s-au finalizat în 2020 cu sprijinul Consiliului Județean. Pe lângă investițiile în drumuri, școli, apă curentă, canalizare, terenuri de sport, cămin cultural și alte obiective de interes, am făcut Satul de Vacanță, Casa Bunicilor pentru a promova zona și pentru a exploata potențialul locului”, afirmă în continuare primarul comunei Pădureni.

Am mers la Casa Bunicilor și am văzut o gospodărie așa cum era cu mulți ani în urmă. Pe lângă construcția tradițională, am văzut uneltele pe care le foloseau strămoșii în gospodării. Este un adevărat muzeu. În casă au fost afișate fotografii cu strămoși surprinși la diferite munci sau momente din viață. Tot în zonă este Parcul Amintirilor unde cei de azi iau contact cu atmosfera timpurilor trecute. O vizită la obiectivele tradiționale din Pădureni este o adevărată lecție de istorie. Fără istorie omul și comunitatea sunt fără rădăcini. La Pădureni se vede dragostea de satul natal ilustrată în diferite obiective tradiționale amenajate. Aceeași dragoste de satul natal este ilustrată de scriitori celebri și a hrănit imaginația multor generații de tineri. Intrând în Casa Bunicilor sau trecând prin Parcul Amintirilor ajungi în lumea anilor din urmă și vezi frumusețea și vrednicia oamenilor care au făcut posibilă lumea de astăzi. Vrednicia gospodarilor din Pădureni este, dacă vreți, adunată într-un singur om care lucrează de câteva decenii în slujba acestei comunități. Am plecat de la Pădureni mai bogat sufletește și încrezător că există oameni vrednici în județul Vaslui și-n Moldova care trec peste răutățile prezente și se pricep să scoată în evidență frumusețea oamenilor și locurilor. Cea mai mare calitate a unui om este să scoată din orice situație partea plină a paharului existenței. Învățătorul Temistocle Diaconu face parte din generația celor care au construit comunități, care au făcut lucruri durabile. Ajungem iar la patriotism local. Într-o ediție viitoare voi continua relatarea despre parcursul unui om care a ajuns să se confunde cu comunitatea natală.