Leave a Comment

Nea Jan, premarele care este, a comis-o rău de tot. A stins lumina, bre! Prin unele zone ale târgului nicidecum la casele familiei ori la premărie. Cum le socotește oare, așa de „bine”, nea Jan? Cel care stă în zona școlii numărul 2 și mai sus e mai puțin hușean decât cel care stă aproape de primărie? Duminică seara, din zona industrială, așa se cheamă că industria s-a evaporat și până aproape de centru, intrând și pe singurul bulevard din oraș, era ca-n cimitir. Cei care mergeau spre premărie, însă, găseau ca prin minune un capăt de stradă luminat puternic. Acolo sunt casele familiei premarelui. Mai departe, în apropierea premăriei iluminatul stradal era pe două și pe trei rânduri. Tot la fel era în mahalaua Plopeni, unde are neamurili nea Jan. Până aproape de casele din dotare e cam cimitir noaptea, dar când te apropii situația se schimbă. Am aflat pe surse, după multă muncă de teren, că nea Jan a vorbit cu Zelensky și i-a promis că va fi solidar cu el. Adică hușenii vor fi solidari cu ucrainienii care au fost lăsați pe întuneric de Putin.

