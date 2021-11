Ofertă specială la plăcuțe suedeze pentru politcienii „noi” de la pnl și usr

Written by:

Cărăbușul Auriu a aflat o știre de importanță capitală. Se spune că cea mai tare afacere se face cu plăcuțe suedeze. Grație guvernării de succes pe toate planurile a liberalo-useriștilor, care a dus România pe cele mai înalte culmi ale sărăciei și finalul e departe încă, unii băieți deștepți au început să împartă în stânga și-n dreapta plăcuțe suedeze în culorile celor două partide. S-au ticsit străzile cu plăcuțe suedeze galbene și albastre. De acum cică urmează plăcuțe suedeze peronalizate. Cam așa ar scrie pe o plăcuță: VS 00 M…E Măscuță. VS este indicativul județului, 00 înseamnă că e o nulitate, urarea o știe oricine, iar Măscuță știe tot poporul ce simbolizează. Se mai spune că și „primul turist al României” are dedicate câteva plăcuțe suedeze. Auzind această știre, turistul venit recent de la piramide a chemat la el slugile galbene și le-a dat ordin să cumpere toate plăcuțele, ca nu cumva să le vadă poporul. Liberalii au trecut la treabă. Cică o plăcuță suedeze care face trimitere la „primul turist al țării” se vinde și cu 10.000 de coco. Asta da afacere!