Obiectivul este ca 85% din drumurile comunei să fie cu asfalt

Iată că a răsărit Soarele și deasupra comunei Oltenești din județul Vaslui. După decenii de stat în noroi, când timpul părea încremenit, iată că s-a găsit cineva care să inițieze investiții de amploare aici și acum totul e viu, totul e în mișcare. Obiectivele care vin în continuare sunt parcă și mai ambițioase.

Cine se gândea în urmă cu peste 5 ani că drumuri sătești și comunale, care erau niște ulițe aproape inaccesibile, vor avea asfalt, șanțuri de beton și totul va fi în ton cu vremurile pe care le trăim? Cine din Oltenești, Vinețești, Târzii, că despre Zgura sau Pâhna ori Curteni e și mai greu de vorbit, se gândea că va avea apă la robinet? Aducțiunea de apă a fost începută cu mulți ani în urmă, s-a făcut mare caz pe această investiție, s-au câștigat alegeri cu promisiuni de apă la robinete, după care s-a spus că s-au terminat banii. Așa a rămas aducțiunea de apă pe jumătate făcută și pe jumătate nefăcută. Situația era și mai critică pentru că investițiile făcute s-au degradat, conductele s-au colmatat în unele zone și lucrările au fost reluate. Așa se lucra înainte!

Acum primarul Constantin Galeru spune că obiectivul domniei sale este ca 85% din drumurile comunei să fie cu asfalt. E un obiectiv foarte ambițios al primarului Constantin Galeru, omul care a preluat comuna într-o situație aproape fără ieșire. Decenii la rând aici totul a fost la fel. Parcă timpul era încremenit. În jur, vecinii mai modernizau câte un drum, câte o școală, dar la Oltenești totul era așa de când „se știau” oamenii locului. Dacă o dată la doi-trei ani se aruncau câteva lopeți de piatră pe două drumuri mai circulate era bine și oamenii apreciau „eforturile” Primăriei. An de an comuna avea buget, în care figurează un capitol pentru investiții, dar toți banii se duceau pe „diverse”, pentru care a răspuns penal fostul primar. Povestea e lungă dar vom detalia separat. Astăzi, situația este radical schimbată. În doar câțiva ani comuna Oltenești are câteva drumuri asfaltate, unde până acum era singura comună din județ fără un metru de asfalt. Alimentarea cu apă funcționează în sfârșit după ani de promisiuni. Rețeaua este făcută demult, s-au montat și cișmele stradale care au „plecat”, probabil, către centrele de preluare fier vechi, dar era nefuncțională. Mai mult de atât, conductele s-au colmatat. Așa că alimentarea cu apă a fost făcută aproape de la zero de administrația locală condusă bine de către primarul Constantin Galeru. Apropo de primarul care a scos din noroi comuna Oltenești, chiar dacă a reușit multe investiții sau, mai bine zis, investiții unicat pentru comună, se găsesc destui contestatari care ar vrea mai aproape de „ciolan” ca să-și lingă degetele. Au fost alții înaintatea primarului Constantin Galeru care au băgat mâinile până la coate, dar oamenii s-au săturat de astfel de specimene.

La Vinețești s-a construit una dintre cele mai moderne unități de învățământ din județul Vaslui. Cu dotare modernă, grădinița din Vinețești este superioară și multor unități de învățământ din orașele județului. S-au asfaltat drumuri la Oltenești, la Târzii, la Vinețești, iar proiectul care va intra în lucru în perioada următoare înseamnă încă aproape 10 kilometri de asfalt în toate satele comunei.

Așa cum spuneam și cu altă ocazie, comuna Oltenești, cu satele Oltenești, Târzii, Vinețești, Pâhna, Curteni și Zgura, are o așezare ce-i permite să se dezvolte. Este traversată de drumul european spre Albița dar și de calea ferată spre Huși. Dintotdeauna zona a fost bine „văzută” și s-a dezvoltat armonios. Astăzi încearcă să reia mersul către o dezvoltare sustenabilă.

Într-o zi normală de lucru, am trecut prin comuna Oltenești. E altă imagine astăzi, în raport cu peisajul mohorât de altădată când oamenii spuneau că aici este locul unde se întâmplă nimic, totul e neschimbat și se repetă, la fel cum bate pe loc un ceas defect.

Fosta fermă a partidului, cum se spunea la ferma care începea chiar de la calea ferată, s-a vândut pe bucăți. Clădirea de birouri a fost cumpărată de comunitate, în timp ce alte bucăți din fosta fermă au ajuns la niște întreprinzători. S-au derulat unele activități pe aici, dar acum totul e închis. Dacă în urmă cu peste cinci ani până și poarta de la Primărie stătea să cadă, acum alături de Primărie a fost amenajat un teren de sport cu gazon sintetic și cu nocturnă. Copiii și tinerii din comună sunt mulțumiți că au unde „bate” mingea. Peste drum de Primărie a fost amenajat un parc de recreere. Acolo erau boscheții mai mari ca omul de-ți era frică să mergi și pe drum. Se priponeau porcii pe aici, îmi spune un gospodar. Acum intrarea în localitatea Oltenești arată că aici este o comunitate de gospodari. Mulți oameni sunt în vârstă, dar tot vrednici sunt și era păcat să nu-și aleagă în frunte un gospodar care să lupte pentru dezvoltarea comunității.

Grădiniță mai modernă ca la oraș, școli modernizate, drumuri asfaltate, poduri și alte investiții așteaptă să înceapă

Cu ani în urmă am asistat la o discuție între săteni după sărbătoarea unei comune vecine. Mai mulți oameni din comuna Oltenești au fost la vecinii de la Hoceni. Au văzut centrul comunei asfaltat și cu șanțuri betonate, copacii dați cu var și au fost foarte impresionați. M-au întrebat cum de acolo e posibil și la ei totul e așa de când se știu și chiar „era mai îngrijit pe timpul comuniștilor”? Le-am spus că totul ține de cel care conduce „corabia”. Ei au răspuns că altă variantă a lipsit. Corect de menționat este că la Hoceni e numai vopsit gardul pe dinafară, cum zice moldoveanul hâtru, iar înăuntru, adică prin satele comunei, e cam jale, însă aceasta-i alt subiect.

Iată însă că și la Oltenești sunt posibile investiții publice mari. Primarul Constantin Galeru este la al doilea mandat. În 6 ani acuși a făcut însă cât au făcut alții într-un deceniu sau mai mult. Diferența dintre situația din 2016 și acum e semnificativă. Pentru perioada următoare sunt alte proiecte în lucru. Se vor asfalta alte drumuri în toate satele comunei. „Acum avem toate școlile cu toalete în interior. Am reușit să facem, la Vinețești, o grădiniță mai modernă și mai frumoasă ca la oraș. Tot eu am dat drumul la alimentarea cu apă după ce multe lucrări au fost reluate. Am făcut poduri peste râuri, pentru că aici era o mare problemă. Dacă ploua era imposibil să treci în câmp. Ce să mai spun, că atunci când am venit la primărie era o poartă care stătea să cadă? Primăria avea doar clădirea fără pământ. Cereai permisiunea celui care avea pământul să treci pentru a intra în clădirea ta. Era jale, dar încet, încet am reușit să facem câte ceva, să punem lucrurile în ordine și în continuare avem proiecte importante de implementat. Comuna are încă nevoie de multe”, spune primarul Constantin Galeru. Prin programul Guvernului se vor asfalta mai multe drumuri în toate satele comunei. E vorba de peste 9 kilometri de asfalt. La Curteni, din drumul european se modernizează până la cimitir, la Vinețești se asfatează aproape un kilometru, la Târzii se asfaltează drumul care merge la Pâhna până la bazinul de apă, iar la Oltenești de la Postul de Poliție pe la școală și mai departe până la drumul județean.

S-au asfaltat unele sectoare de drumuri prin Compania Națională de Investiții și urmează alte proiecte. „Vreau să avem 85% din comună cu asfalt în următorii doi ani. Am contractul semnat la acest proiect. Facem drumuri de asfalt în toate satele, câte un sector. Sunt și zone cu case puține sau nelocuite, dar este drum. Cum să pui asfalt pentru o casă? Mai avem până ajungem în acel moment. Întâi modernizăm drumurile din zone locuite. E o problemă cu faptul că scade populația. Greu de spus acum când se schimba trendul. La proiectul de care vorbeam cu asfalt este și licitația pentru execuție făcută. Va fi gata cel mai târziu în septembrie anul viitor. Mai avem un proiect important, zic eu, pentru modernizarea iluminatului public. Va fi iluminat economic în toate satele comunei, așa cum e normal. În acest proiect avem și sistem de supraveghere video în toată comuna. E necesar mai ales că satele sunt îmbătrânite. S-a muncit mult de când am venit la primărie, dar se văd și rezultate”, spune în continuare primarul comunei Oltenești.

La Târzii se va face o sală de sport modernă, pentru că e cel mai mare sat al comunei. Târzii e satul cel mai tânăr.

Spuneam anterior de modernizarea tuturor unităților de învățământ din comună. Printr-un proiect cu fonduri europene, administrația locală a luat tablete pentru elevi, care au și abonamente pentru internet pe dispozitive, deci au acces nelimitat la internet. E mai bine ca în unele școli din orașele județului Vaslui unde am găsit internet foarte slab care-i aproape imposibil de utilizat, dar se plătește. Tot prin acest proiect profesorii au primit câte un laptop pentru activitatea didactică. De asemenea, un alt proiect pentru școli va veni cu două laboratoare de informatică.

„Cel mai dureros este faptul că populația scade. Noi construim, avem investiții publice care modernizează comuna, creează condiții normale de trai și sperăm ca tinerii să revină acasă. Menirea mea aici este să inițiez cât mai multe proiecte de investiții. Nevoi sunt multe, așa cum spuneam anterior, dar pe rând le rezolvăm”, a concluzionat primarul Constantin Galeru. De asemenea, se lucrează la proiectul cu aducțiunea de gaz metan. La finalul discuțiilor primarul Galeru a spus că ambiția domniei sale a fost să nu mai meargă oamenii prin noroi și iată că reușește. Când vine omul nimerit la locul potrivit, parcă treburile merg de la sine!