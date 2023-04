Oamenii sunt amăgiți cu teme care-s departe de interesele cetățeanului

Continuăm astăzi dialogul cu președintele PSD Vaslui, profesorul Valeriu Caragață, ca să aflăm de ce oamenii cred minciuni în locul adevărului, a realității pe care o trăiesc.

Peisajul general întreținut de multe televiziuni și site-uri online, bine plătiți toți, e jalnic. Peste tot se discută despre orice altceva decât teme de interes, utile pentru popor. A fost băgat cu forța în viața de zi cu zi subiectul pensiilor speciale. E o temă care va fi clarificată, dar la nivel central, nicidecum în plan local sau de fiecare cetățean în parte. Acesta-i doar un exemplu. Mai avem exemple destule care au fost promovate intens de o televiziune care acum a dispărut din peisaj. Mulți oameni trăiau la televizor cu poveștile difuzate noapte de noapte de acea televiziune. Așa și acum. Oamenii trec cu vederea că până mai ieri mergeau prin noroi, duceau copiii cu căruțele la școală, iar acum au asfalt. Privind astfel de atitudini zici că s-a întors lumea cu susu-n jos, vorba românului.

Rep: Cum să ajungă un partid apărut mai ieri, fără organizații locale, fără oameni de valoare să aibă un scor mare în sondaje?

Președintele organizației municipale Vaslui a PSD, Valeriu Caragață: Scandalul, circul, prinde probabil la mulți oameni. Altfel cum să crezi că un partid fără oameni de valoare, fără organizații locale, este cotat bine în sondaje? Eu dau scris astăzi că AUR nu va face nimic pentru oameni dacă va lua un procent semnificativ în alegerile de anul viitor. AUR este în imposibilitatea de a guverna, de a face parte dintr-o formulă de guvernare pentru că e fără oameni de valoare. Ei știu să facă circ și cam atât. Cred că oamenii vor judeca bine, vor vedea minciunile și manipularea acestor intruși politici, care au transformat politica în comerț, că altfel va fi jale pentru toți. E aberant să dai votul unor impostori.

Rep: Ne aducem aminte că și USR a avut un comportament de mahala în Parlament, organizau proteste atunci când nu le convenea ce se vota, puneau muzică la maxim prin comisii, au organizat proteste, pe care mulți le-au crezut, strigau și strigă numai jumătăți de adevăruri, iar când au ajuns la putere s-a dovedit că au știut doar să-și facă interesele proprii. A fost o experiență destul de tristă pentru România. Efectele golăniilor useriste se simt și acum. Au comandat de miliarde euro vaccinuri pe care tot poporul le plătește. Cât au avut miniștri la Sănătate au luat foc spitale și nu s-a văzut grija pentru oameni, dar de contestat contestă totul. Dacă poporul va avea parte de un alt USR, așa cum destul de mulți apreciază acum circul, de fapt trăiesc din circ, de parcă le-a da de mâncare ori le-ar plăti facturile la utilități, cum va arăta România după alegeri?

Președintele organizației municipale Vaslui a PSD, Valeriu Caragață: Va fi jale. Eu cred că ipotezele enunțate sunt imposibil de acceptat. De asta stau de vobă cu oamenii, de asta PSD este aproape de oameni.

Eu am investiții publice pe care le-a coordonat. M-am implicat în proiecte sociale și culturale. Apropo de asta, cine credeți că a avut ideea manifestării Marșul Absolvenților? Era în 2010. Eram viceprimar și m-am gândit că e bine să aibă și tinerii care termină liceul o zi a lor, valorile comunității să aibă parte de recunoaștere și astfel Vasluiul să fie promovat prin acțiuni frumoase, de calitate. Am fost coordonator la multe proiecte de investiții, sunt implicat și în proiectele privind drumurile strategice și la multe alte investiții. Am coordonat, la nivelul Consiliului Județean, proiectul Școala te face OM. În acest proiect sunt angrenați copii și părinți. E un proiect cu impact. Revenind puțin la minciunile care se progagă, vreau să spun că temele cu sărăcia extremă a județului sunt electorale. În ultimii ani s-au făcut investiții pe drumurile județene, în rețele de alimentare cu apă, în centre sociale, în domeniul cultural și multe alte investiții care au contribuit la creșterea nivelului de confort în localitățile județului Vaslui. Să nu ne așteptăm să vină autoritatea locală cu idei, cu investiții trăsnite. Cunosc realitatea din județ și nevoile oamenilor. PSD este mereu aproape de oameni și, în limita fondurilor avute la dispoziție, face investițiile necesare. Politica partidului este îndreptată către oameni. Sunt 4 drumuri strategice prinse la finanțare. Acestea sunt posibilitățile autorității locale. Dacă spui că dai facilități, că faci nu știu ce minune, minți. Ca municipiu reședință de județ, Vasluiul are concurență, dar și așa s-a dezvoltat în ultimii ani. Vecinii au alte atuuri, au mai multe oportunități din punct de vedere tradițional și istoric. Însă și așa, Vasluiul este obligat să „joace” în echipa municipiilor reședință de județ. Acum joacă bine.

Rep: În orice campanie electorală și mai cu seamă acum se lansează tot felul de minciuni. Îmi spunea cineva că în 2020 a fost cea mai mizerabilă campanie electorală, iar din acest motiv a fost cea mai grea. Veți veni cu promisiuni absurde numai ca să faceți pe plac oamenilor?

Președintele organizației municipale Vaslui a PSD, Valeriu Caragață: Nicidecum. Îmi doresc să fiu cât mai mult în teren, echipa PSD să fie cât mai mult pe teren ca să asculte doleanțele oamenilor și apoi să le transmită mai departe factorilor de decizie. PSD a introdus un echilibru și a adus stabilitate de când a intrat la guvernare. Asta se vede. Cum să gândesc altfel, când sunt vasluian și toate reușitele și nereușitele au impact asupra mea ca asupra oricărui trăitor din acest județ? Dacă minți azi, cum au făcut unii și au luat voturi pe baza minciunilor din campanie, ce faci mâine când ești nevoit să duci la îndeplinire ce ai promis? Eu mă bazez pe buna credință și rațiunea oamenilor de bine din acest județ. Sunt convins că toți vrem dezvoltare, toți vrem un trai mai bun. Optimismul președintelui Caragață este molipsitor și se bazează pe fapte, pe reușite și nereușite, așa cum singur a spus, dar cel mai important este că investițiile derulate până acum, în ultimii ani, dar și proiectele aflate în lucru, nu sunt întâmplătoare ci fac parte dintr-o strategie de dezvoltare.