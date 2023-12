Oamenii gospodari își fac iarna car și vara sanie!

La Bălțați se lucrează, respectând legea, după cum afirmă primarul Vasile Aștefanei, sunt multe proiecte în lucru, iar anul ce se apropie de final are un bilanț pozitiv pentru comunitatea situată la europeanul Iași-Târgu Frumos. Finalul de an vine, ca de obicei, cu parada obiceiurilor de iarnă moștenite din moși strămoși, cu foc de artificii și daruri de la Moș Crăciun pentru copiii comunei.

Câte bordeie atâtea obiceie, spune moldoveanul hâtru. Am plecat la drum spre o comunitate din județul Iași, locuită de oameni gospodari, ca să vedem impactul ultimelor măsuri adoptate de Guvernul României, știind că aici sunt multe proiecte în lucru lansate de administrația locală condusă foarte bine de inginerul Vasile Aștefanei.

Centrul comunei este schimbat radical față de anii din urmă, acum școala din centru este de nivel european, căminul cultural este o adevărată instituție de cultură, peste drum la primărie a fost amenajat, în stil tradițional, un foișor pentru oficierea căsătoriilor, parcare, iar acum se lucrează la modernizarea sediului primăriei. De menționat că modernizarea comunei s-a făcut începând cu satele comunei și apoi a venit rândul centrului. Mulți primari au preferat să-și facă întâi sedii somptuoase și apoi, dacă mai sunt bani, au trecut la modernizarea drumurilor ori alte investiții necesare într-o comunitate. Aici, la Bălțați, așadar, s-a lucrat invers, contrar „regulilor” promovate în alte comune. Despre Bălțați se vorbește la superlativ de când comuna este condusă bine de primarul Vasile Aștefanei. Anul care se apropie de final are un bilanț pozitiv pentru această comunitate.

„E nemulțumitor când apare un astfel de act normativ care limitează anumite cheltuieli, însă respectăm legea, ca de obicei, Acum se vede cât ai fost de gospodar în timpul anului. La noi vor fi, ca de obicei, parada obiceiurilor de iarnă, foc de artificii, iar Moș Crăciun la va aduce mici cadouri copiilor”, spune optimist primarul Aștefanei.

Privind în urmă cum a crescut această comunitate, e clar că acolo unde există spirit gospodăresc și voință totul e posibil. Comuna Bălțați are astăzi utilități, are școli moderne și drumuri de nivel european. Apropo de utilități, pentru a urgenta lucrările ca să beneficieze cât mai multe gospodării de apă, canalizare, gaz metan, primăria a găsit soluții să intervină cu utilajele proprii și astfel lucrările de extindere a rețelelor s-au făcut mult mai repede și mai ieftin decât dacă se aștepta ca operatorul de apă, de exemplu, să ducă pe cont propriu rețeaua în toate satele comunei. L-a fel s-a întâmplat cu rețeaua de gaz metan. Comunicarea dintre administrația locală și oameni a dat mereu rezultate bune aici. Dacă oamenii au cerut apă la robinet, primarul Aștefanei a găsit soluții urgente pentru a rezolva situația. Pe lângă comunicare merită menționat acel spirit gospodăresc specific moldoveanului. Când a fost greu oamenii au venit alături de administrația locală făcând voluntariat și totul s-a rezolvat în beneficiul tuturor. Cu mulți ani în urmă când mai toate comunitaățile abia dacă visau la fonduri europene aici, la Bălțați, s-a derulat un proiect cu fonduri europene în valoare de 2,5 milioane de euro. Am menționat acest aspect, care-i uitat până și de gospodarii locului, pentru că acele proiecte mari erau foarte greu de accesat, că așa-i în România. Acum se lucrează susținut la modernizarea sediului primăriei, în timp ce alte proiecte aprobate la finanțare așteaptă să înceapă. Au fost multe proiecte pentru modernizarea prin asfaltare a drumurilor și încă mai este de lucru.

Un obiectiv foarte important și așteptat de comunitate a fost Căminul Cultural din Bălțați. Chir și când era așa cum venea de demult, aici se derulau activități culturale de amploare. Aici fenomenul cultural-tradițional are rădăcini adânci în obiceiurile locului. Astăzi când vorbim, căminul cultural este modernizat, iar volumul de activități este mare, ceea ce înseamnă că tineri, cadre didactice, copii, gospodari ai locului fac echipă bună cu administrația locală. La Ziua Comunei, în fiecare an, manifestare inițiată de inginerul Vasile Aștefanei când a preluat conducerea comunității, sunt premiați toți cei care promovează, prin activitățile lor, comuna. E vorba de copii, tineri sau oameni în toată firea, care activează în cultură, sport, arte, activități care dau plus valoare acestei frumoase zone. De la Iași până la Botoșani e greu să mai găsești o comunitate atât de unită, o comunitate care se mobilizează pentru a fi în frunte. Am găsit comunități în Moldova vecină și soră unde gospodarii locului contribuie financiar, alături de primărie, pentru a avea utilități sau drumuri mai bune ori instituții de cultură. Acolo sunt mai puțini bani la bugetul statului și oamenii înțeleg situația și se implică. Dacă spui unui moldovean de dincoace de Prut să dea o sumă de bani pentru asfaltarea unui drum se minunează și nici că te ascultă. Spiritul gospodăresc pe care-l are modoveanul din toate timpurile înseamnă implicare în viața cetății. Asta găsești la Bălțați, grație stilului de lucru și seriozității primarului Vasile Aștefanei. Munca în folosul comunității și-a pus amprenta pe chipul primarului, dar acesta este mereu optimist și încrezător în reușită. Asta e cheia succesului.

Fiind într-o zonă cu forme de relief deosebite, cu oameni gospodari care iubesc tradițiile primarul a inițiat și realizat un proiect unicat în toată zona. E vorba de stabilirea unor trasee turistice care să fie parcuse cu ATV-urile. Turiștii au la dispoziție și preparate culinare tradiționale. E ceea ce înseamnă să gândești cu un pas înainte și spun asta pentru că peste câțiva ani fiecare comunitate va fi obligată să se descurce sinfgură, exploatând resursele pe care le deține.

Agroparc fotovoltaic, 8 kilometri de asfalt în toate satele comunei, modernizarea școlii din Mădârjești, sunt alte obiective care intră în lucru

O investiție aproape unicat în zonă va prinde contur la Bălțați. De fapt, primarul Aștefanei ne-a obișnuit cu investiții unicat. Mergând prin satele comunei astăzi e ușor de spus că te afli într-o comună din Franța, Germania sau altundeva prin Europa. După cum spuneam și anterior, gazul metan a ajuns în multe zone ale comunei prin grija administrației locale, utilități sunt, unitățile de învățământ asigură condiții moderne copiilor și cadrelor didadctice, deci totul e pus la punct pentru confortul localnicilor. Se știe că omul, în general, vrea mai mult în fiecare zi. Moldoveanul însă mai are o calitate, este mândru, iar asta înseamnă că gospodăria lui și comunitatea în care trăiește trebuie să fie cea mai frumoasă.

Anul care bate la ușă vine cu alte investiții mari pentru gospodarii din Bălțați. O investiție foarte importantă, care aduce beneficii comunității și economii la buget, este Agroparcul fotovoltaic. „Eu sunt mulțumit de contractul făcut. Primăria va încasa 600 euro pe an pentru fiecare hectar de pășune și parcul va fi amplsat pe 250 hectare. Apoi, oile vor putea paște iarba, tocmai de aceea se numește agroparc. Sunt peste tot în lume, nu credeți că am inventat eu asta. Pe lângă redevență, curentul consumat cu iluminatul stradal și de către instituțiile publice va fi gratuit, adică asigurat de firma care administrează agroparcul. E o investiție bună pentru comunitate. Dacă e în toată lumea noi să ne opunem ?, a mai spus primarul comunei Bălțați, Vasile Aștefanei.

Tot anul viitor încep lucrările de asfaltare pe mai multe drumuri din toate satele comunei. „Avem proiect de asfaltare prin programul Anghel Saligny, care-i aprobat la finanțare, este desemnat și constructorul și când permite vremea încep lucrările. Se asfaltează drumuri în toate satele comunei, inclusiv în cele mai mici sate, cum ar fi Cotârgaci sau Valea Oilor. Mergem în continuare de la drumurile care sunt asfaltate până acum. Avem, de asemenea, contractul de finanțare semnat pentru modernizarea școlii din Mădârjești. Voi muta copiii în altă locație și în câteva luni se va realiza obiectivul. La primărie se lucrează în ritm susținut, ca să se finalizeze lucrările mai mari pe dinafară, după care se lucrează la interior indiferent de vreme”, spune în continuare primarul Vasile Aștefanei.

Ce mai rămâne de făcut ? Asta ar fi întrebarea aici. Privind în ansamblu, comuna Bălțați a atins un nivel de dezvoltare satisfăcător, dar și așa mai sunt cârcotași care spun că fac politică și contestă tot ce face administrația locală. Evident că oamenii de aici nu se lasă duși „după fentă”, cum spunea un „nou” din ăsta în politică la o discuție privată. La Bălțați sunt foștii care au condus comuna în interes personal, de nici cu tractorul aproape că nu intrai prin sate. Aceștia țipă și fac reclamații peste reclamații de un deceniu, însă fără sucees. Aceștia cred că toți sunt ca ei, adică lucrează doar în interes propriu. De aici pleacă și minciunile pe care le dau în spațiul public. Lăsând-i pe acei nevrednici cu răutatea lor și minciunile pe care le cred numai ei, e bine de spus că această comunitate este un model de dezvoltare locală sub conducerea primarului Vasile Aștefanei. Având în vedere obiectivele realizate primarul Aștefanei a fost ales, cu ani în urmă, președintele Grupul de Acțiune Locală din zonă. Asta arată că toate comunitățile vecine au văzut în primarul Aștefanei un om care chiar lucrează pentru comunitate și pentru zonă.

La final de an, ca de obicei, comuna va răsuna de colinde și clopoței. Datinile de iarnă sunt deosebit de frumoase în zonă. Pe aici sunt și meșteri populari care fac măști tradiționale. În fiecare an, pe 31 decembrie, trupele de colindători și urători, caprele și urșii, babele și moșnegii, jienii și alte personaje de poveste sunt închipuite de tinerii locului, spre bucuria celor mulți care vin să privească cu admirație și bucurie datinile de iarnă care vin din negura timpului. Copiii vor fi vizitați de Moș Crăciun, iar bucuria va fi la cote înalte. Totodată, anul care vine va fi salutat de un foc de artificii. La finalul reportajului de față mai spunem că realizările unicat de la Bălțați sunt exemple de bună administrare a unei comunități.