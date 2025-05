O țară cât o galerie!

Fără ocupație la vedere până a intrat în politică, un guraliv lider de galerie de fotbal a fost racolat și împins în față de specialiști în război hibrid. Aici e vorba de oamenii Rusiei. Rusia lui Putin vrea să destabilizeze toate țările ce au fost sub aripa criminală a URSS și s-au distanțat din 1990 încoace. Putin se vrea mai criminal decât Stalin. Probabil și este dacă socotim câte milioane de ruși, ucrainieni și alte nații dimprejur au murit până acum din ordinul lui Putin. Culmea e că pentru bani galeristul șef din România e-n stare s-o vândă și pe măsa, cum spune hâtru românul. În alegerile de duminică 18 mai s-au confruntat două rebuturi ale societății românești. Unul e mai rău pentru România decât celălalt, însă parcă Plicușor Dan e mai frecventabil, că are datorii la statul român, la bucureșteni, dar nu s-au identificat până acum datorii la străini. Celălalt, galeristul analfabet, bun de gură și atât, are datorii imense la oamenii lui Putin, pe care-i obligat să le plătească. Rușii sunt mult mai răi decât mafioții sicilieni. Dacă ajunge președinte dă România cu totul sub influența crminalului de la Kremlin. Dacă rămâne doar parlamentar și scandalagiu șef, atunci va fi vai și amar de el. Va fi obligat să organizeze proteste, adevărate revoluții, care să creeze haos în România. Cert este că până acum, cu blândețea lui Ciolacu și nepriceperea și îngâmfarea lui Ciucă, făcut general pe repede înainte, i-au ieșit protestele ilegale organizate destul de des. A reușit să cumpere mulți hăbăugi analfabeți care să protesteze la comandă. La ora când publicăm informația se numără voturile. Oricum ar fi ziua de luni, 19 mai, va rămâne în istorie.

