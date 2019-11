O fată de 14 ani e violată de 8 handralăi iar mama copilei și Protecția Copilului dau la pace cu violatorii

Written by:

Ce Românie normală, fericită și așa mai departe vor să facă loazele care gonesc după ciolanul prezidențial plin de măduvă?

O cocoană de modă nouă urla din toți bojogii că i-a murit mătușa de 93 de ani și nu mai are cine s-o întrețină, că „mătușica” avea pensie de aproape 4.000 lei lunar. O mamă de 28 de ani și-a dat fata, de numai 14 ani, la „produs”, 8 handralăi au violat-o și, probabil, i-au plătit mamei serviciul, după care mama copilei împreună cu reprezentanții Direcției de Protecție a Copilului vor să scoată fata nebună internând-o la spitalul de psihiatrie fără să fie nevoie.

O familie în floarea vârstei, ambii soți fiind buni de muncă, dar bețivi și leneși, a sărit în capul medicilor să le însănătoșească „sursa de venit”, adică un bătrân de 92 de ani. Aceste creaturi cu chip de om, că oameni e greu să le spui, l-au ținut pe bătrân fără mâncare și fără apă zile în șir, iar când au văzut că moare au chemat ambulanța. Acel bătân de 92 de ani și „mătușica” de 93 de ani erau de fapt niște pungi cu medicamente. Este opinia specialiștilor. Organismul uman are anumite resurse care se consumă. Biologic, cei doi bătrâni erau terminați, iar medicii le administrează medicamente și le mai prelungesc agonia. Subiectul principal este însă lipsa de omenie la care s-a ajuns.

Cum poți tu, mamă, să-ți duci copila în spitalul de psihiatrie, s-o nenorocești pe viață probabil doar pentru niște bani pe care i-ai luat de la violatori. Acei bani se câștigau și muncind corect fără să-ți nenorocești copilul, sânge din sângele tău. Aici s-a ajuns în România anului de grație 2019, România pe care unul vrea s-o facă normală, iar altul vrea s-o facă fericită. Toate loazele care candidează la fotoliul de președinte al României au uitat să spună că o să conducă o Românie din care lipsesc românii. Ce Românie normală să faci băi anormalule? Sau ce Românie fericită să faci băi hoțule de fonduri europene? Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.