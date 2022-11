Leave a Comment

La granița județului Vaslui cu județul vecin Galați, într-o zonă mai greu „observată” de la „centru”, comuna Tutova face cinste întregii zone. ~n timp ce alții abia caută finanțare ori numai vorbesc de utilități aici există apă, canalizare, gaz metan, urmând ca rețelele să se extindă. E o altfel de imagine la marginea județului unde-i mai bine parcă decât aproape de „centru”.

Pe drumul european Bârlad-Tecuci, ultima comună a județului Vaslui este Tutova. Trecând în județul Galați, până spre zona cu legumicultură, satele sunt mai amărâte. Explicații sunt multe. Care sunt soluțiile dezvoltării comunităților locale în contextul actual și care au fost premisele creșterii satelor moldovenești am aflat pe scurt de la primarul comunei Tutova, Ion Corciovă. „Pentru toate necesitățile comunei avem studii făcute și când apar surse de finanțare depunem proiecte. Dacă așteptam pierdeam trenul dezvoltării. Cine ratează acum rămâne la același stadiu mulți ani de acum înainte”, spune primarul care conduce bine comuna Tutova din 2008 fără întrerupere.

Venind în Tutova dinspre Pogonești, o comună vecină tot din județul Vaslui, se vede cum satul a crescut în ultima perioadă. Au fost și aici probleme, chiar mai mari decât în alte comunități. Tutova este o comună cu vechime în istoria locului. Are spital sau, mai bine spus, a avut până s-a gândit fostul premier Emil Boc să-l închidă. Mulți oameni au rămas fără locuri de muncă. Pe cine a interesat atunci? „S-a închis spitalul. Unde credeți că s-au dus angajații? Au venit la Primărie. Ce era să fac? Am căutat soluții să folosim acele investiții și am reușit. Numai în servicii sociale sunt peste 130 de angajați”, spune aducându-și aminte de acele vremuri primarul Corciovă.

Fostul spital este jumătate cămin de bătrâni și jumătate centru de zi. O inițiativă interesantă se referă la extinderea serviciilor oferite. E vorba de partea de îngrijire. Contrar ideilor promovate la nivel național cum că serviciile sociale ar fi o povară pentru bugetul statului, unitățile de la Tutova, dar și din alte părți care activează în acest domeniu se finanțează singure. Pe latură socială, fie că vorbim de bătrâni sau copii, sunt multe probleme ce necesită intervenția statului. Organizate cum sunt la Tutova, căminul de bătrâni și centrele sociale reprezintă soluția pentru mulți oameni aflați în diverse situații. E o inițiativă lăudabilă care merită a fi promovată și dezvoltată în mult mai multe localități din județul Vaslui și din Moldova.

Comuna Tutova are 6 sate. Acum e ușor de mers prin satele comunei pentru că drumurile sunt asfaltate. Din 2008 și până astăzi comuna a reușit să atragă fonduri europene și guvernamentale pentru mai mult de 30 de proiecte d einvestiții. Aici școlile și grădinițele asigură condiții moderne pentru copii și cadre didactice, iar utilitățile dau un grad sporit de confort localnicilor. Mergând prin satele comunei, oamenii parcă sunt mai încrezători într-un viitor blând pentru copiii lor. Toți se implică în dezvoltarea comunității pentru sunt aici de când se știu.

Legați de locurile natale și pătrunși de spiritualitatea care i-a ținut uniți și-n vremuri de restriște, gospodarii locului cinstesc așa cum se cuvine valorile și credința strămoșească. Sfințirea bisericii parohiei Tutova a adunat mulți oameni arătând astfel că biserica este un stâlp al comunității. Discutând cu oamenii, am văzut că erau mândri de comunitatea lor și bucuroși să adreseze cuvinte de laudă administrației locale. Probleme sunt ca peste tot, dar ei știu că se găsesc mereu soluții.

Modernizarea drumurilor a început după finalizarea lucrărilor la utilități

Spuneam anterior că mersul prin satele comunei este astăzi facil pentru că multe drumuri sunt asfaltate. Din septembrie se lucrează în satul Coroiu astfel încât până la venirea iernii străzile să fie pregătite. Străzile au intrat la modernizare după finalizarea rețelelor de apă, canalizare și gaz metan. Unii localnici vorbeau și de satul Crivești, iar primarul spune că acolo e nevoie întâi de utilități și se caută soluții. Asta arată că aici este o comunitate vie, care comunică, ridică probleme, iar din acest dialog permanent au apărut soluțiile care au dezvoltat comunitatea.

Că veni vorba de investiții care urmează a se realiza la Bădeana se construiește o sală modernă de sport pentru elevi, iar pe Anghel Saligny sunt alte proiecte pentru extinderea rețelelor de canalizare și gaz metan. „La drumuri am prins mai puțin pe Anghel Salighy, dar avem alte proiecte mari în lucru”, spune primarul Ion Corciovă.

Unii aleși locali spun că alocarea sumelor pe Anghel Saligny s-a făcut oarecum discrimnatoriu. Primarul de la Tutova spune că aici se fac investiții prin acest program în valoare de 4,5 milioane de euro. E vorba de modernizarea sistemului de alimentare cu apă în toată comuna, extinderea rețelei de canalizare și stații de epurare în Tutova, Bădeana, Crivești, Ciortolom și Vizureni și modernizarea străzilor în satul Coroiu.

La jumătatea anului în curs s-a făcut recepția Centrului medico-social, investiție realizată cu fonduri europene. O clădire de 250 metri pătrați care nu era folosită, era într-o stare avansată de degradare, a fost modernizată și pusă la dispoziția comunității. ~n acest centru se desfășoară activități medico-sociale sub coordonarea asistentului medical comunitar și a asistentului social din comună. La prima activitate din iunie au participat 240 de persoane de diferite vârste. Asta arată că investiția are adresabilitate, locuitorii comunei fiind interesați de aceste servicii.

Lista investițiilor publice este lungă la Tutova, iar concluzia este că aici s-a conturat o comunitate modernă cum destul de multe comunități locale râvnesc să arate. Mergând prin satele Moldovei, am văzut că localitățile mai depărtate de orașe au tendința de a deveni tot mai mici în ceea ce privește numărul de locuitori. Satele comunei Tutova cresc, am putea spune, iar investițiile reușite de administrația locală chiar sunt motivate. Apropierea de Bârlad este un argument al dezvoltării dar nicidecum cel mai important. Vorbind cu oamenii din comună am constatat că sunt pretențioși, cer multe de la administrația locală și am întrebat dacă nu cumva solicitările sunt prea mari. Ni s-a răspuns, mai în glumă, mai în serios, că ei cer mult ca să realizeze măcar jumătate din câte solicită.

Lăsând la o parte gluma, este bine de precizat că atmosfera de stabilitate întâlnită la Tutova completează tabloul unei comunități tradițional-moderne.

De menționat este că Tutova face parte dintr-o zonă ceva mai puțin dezvoltată, dacă privim spre județul Galați, cu care se învecinează. Primele comune gălățene sunt mai amărâte și „bătute” de viituri. Mai departe spre Tecuci situația se schimbă.

Din acest motiv spuneam la început că Tutova „păzește” cu cinste granița județului.