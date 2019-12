O comunitate cu rădăcini adânci în istoria locului se prezintă în straie noi

La Găgeștii Vasluiului, investițiile realizate ori în curs de realizare prin Programul Național de Dezvoltare Locală au transformat în bine realitatea locului.

De la clădiri mici care stăteau să cadă peste elevi că aveau zeci de ani vechime s-a trecut acum la școli moderne care concurează cu unitățile de învățământ de la oraș, iar drumurile de prin Găgești mai văd și asfalt nu numai piatră sau să fie așa cum le face natura și lista investițiilor publice este lungă. O comună de gradul 3 are interzis la fonduri europene pentru drumuri și alte investiții mari, pentru că așa au fost negociate condițiile acordării finanțărilor din fonduri europene, dar Programul Național de Dezvoltare Locală a permis și acestor comunități să se dezvolte. Dacă se taie, fereasă Sfântu’, aceste finanțări multe comunități locale se vor opri din dezvoltare. Fără fonduri guvernamentale, chiar și într-o eventuală regionalizare și comasare a comunelor, multe sate ale Moldovei rămân la condiții din secolul trecut. Ar fi păcat pentru că acum în orice localitate din România se construiește câte un obiectiv public finanțat din fonduri guvernamentale sau din fonduri europene. A opri dezvoltarea localităților prin investiții publice cu fonduri guvernamentale reprezintă o crimă împotriva românilor și o discriminare nepermisă de Constituția României încă în vigoare, dar încălcată de multe ori de către factorii de decizie.

Am început altfel reportajul de față pentru că asupra României se abat nori negri aducători de crize financiare inventate cum a fost și criza lui Băsescu. Mergând pe drumul județean aflat în lucru pe anumite porțiuni și modernizat pe alte sectoare, de la Viișoara spre Murgeni, călătorul coboară într-o zonă mai întinsă unde se află satele comunei Găgești. Aici a fost și un centru social, în satul Giurcani, iar mulți care au lucrat acolo sau nu au devenit însoțitori, astfel că Primăria are acum 86 de angajați la asitență socială. Numai salariile acestora ajung la peste 8 milioane pe an. Probleme sunt, așadar, însă e îmbucurător faptul că și despre satele județului Vaslui, un județ considerat de unii sărac, se poate vorbi la superlativ. Ajungând în centrul satului Găgești, călătorul vede o școală nouă recent finalizată care concurează cu succes unitățile de învățământ de prin orașe. Peste drum de Primărie baza sportivă oferă o alternativă sănătoasă pentru petrecerea timpului liber copiilor și tinerilor comunei. Spuneam anterior de fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Comuna Găgești are mai multe investiții aprobate la finanțare și cele mai dorite de oameni sunt drumurile de asfalt. Unii care nu-și murdăresc pantofii de firmă prin glodul satelor patriei vorbeau de PNDL ca fiind o pușculiță a primarilor. Să le fie rușine dacă știu ce-i acest sentiment. Prin PNDL se asfaltează drumuri, se construiesc școli, se fac rețele de alimentare cu apă și canalizare, se fac dispensare pentru oameni, se fac așezăminte culturale, iar fără aceste obiective satul moldovenesc era mult mai sărac. Era uitat în vremuri demult apuse. E ușor să vorbești la televizor și mult mai greu să mergi pe drumurile patriei. Am revenit la ideea anterioară pentru că la Găgești era jale în urmă cu ceva timp. A fost un primar portocaliu, de-a lui Băsescu, iar omul umbla, că așa era moda în acele vremuri, cu banii la purtător. Investiții începute atunci au rămas fără bani că au fost „purtați” prea mult prin genți, iar oamenii așteaptă poduri, drumuri și alte obiective care au avut finanțare, dar banii s-au evaporat. Pușculița primarilor a funcționat pe timpul regimului Băsescu, acum treburile s-au schimbat și oamenii satelor și orașelor văd, analizează foarte bine și apreciază situația de față. Astăzi se fac investiții publice peste tot, iar drumurile de asfalt, apa la robinet sau condiții de învățământ ca la oraș, au devenit realități.

La Găgești stau să înceapă lucrările la o grădiniță nouă și un dispensar nou pentru care există finanțare. Apoi, o școală e terminată și va fi recepționată. O altă investiție importantă se referă la asfaltarea mai multor drumuri. „Avem 3 proiecte în PNDL. Avem două grădinițe și un dispensar la care sper să înceapă lucrările în primăvară și 3,1 kilometri de asfalt, iar prin Compania Națională de Investiții mai avem 5 kilometri de asfalt. Mai am un proiect pentru modernizarea iluminatului stradal, proiect care va aduce și economii la buget. Cu fonduri europene avem un autogreder. Am depus la fonduri europene proiectul pentru modernizarea școlii de la Giurcani dar a rămas pe dinafară și atunci m-am orientat către PNDL. Am venit aici să facem treabă, așa că am căutat și căutăm permanent soluții”, spune optimist primarul Costică Stupu.

Pe lângă imposibilitatea accesării fondurilor europene de către comune mai mici situate la distanțe mari de orașe, dezvoltarea satelor Moldovei mai este frânată și de multitudinea avizelor și greutatea cu care se obțin acestea de la instuțiile statului sau de la instituții private cum sunt E.on sau Telekom. Numai un aviz de la Telekom se obține în 30 de zile, că refuză să-l dea mai devreme decât spune legea. Lipsa avizelor împiedică începerea lucrărilor, iar oamenii vor investiții publice, vor să vadă repede că și-n satele lor sunt condiții mai bune de trai. Simplificarea legislației ar crește viteza realizării investițiilor publice necesare și ar da un alt curs dezvoltării comunităților locale. Când mai greu, când mai ușor, totuși ultimii ani au însemnat o dezvoltare fără precedent, cu investiții importante, la Găgești. Mergând astăzi prin satele comunei vezi oameni mai senini la chip și mai încrezători că administrația locală găsește soluții concrete pentru creșterea condițiilor de trai. (B. A.)