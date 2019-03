O comună de nivel european s-a conturat lângă Prut

La poarta Uniunii Europene sunt ambiții mari. Comuna Drânceni este model de dezvoltare locală prin iscusința și pasiunea pentru lucrul bine făcut care l-au impulsionat mereu pe fostul primar Gelu Pecheanu demis de o lege strâmbă. Fostul primar Gelu Pecheanu demis de-o lege strâmbă, dar în curând va reveni în funcție ca să ducă mai departe marile proiecte de investiții care au ridicat nivelul de trai într-o zonă cu oameni vrednici și frumuseți nebănuite, era vesel și prins de treburi când am ajuns la Ghermănești. Acum din funcția de administrator public. Dintotdeauna s-au găsit oameni vrednici care au știut să lucreze pentru dezvoltarea satului moldovenesc. Anticipând corect de unde bate vântul politicii naționale, primarul Gelu Pecheanu a știut mereu cum să atragă fonduri pentru dezvoltarea comunei de la granița Uniunii Europene. Saltul înregistrat în ultimii ani reprezintă o lecție de manual în ceea ce privește transformarea unei comunități locale. Un colaborator al ziarului regional Informatorul Moldovei scria într-un articol istoric de faptul că în urmă cu peste un secol un primar de la un partid oarecare merge la primul ministru, care era din alt partid politic, în audiență și cere bani să realizeze un obiectiv important în comunitatea pe care o administra. Situația este la fel pentru că și ieri și astăzi primarii care au avut argumente au reușit să atragă fonduri pentru dezvoltarea comunităților locale indiferent de culoarea politică. Un exemplu concludent avem în comuna Drânceni. Primarul Gelu Pecheanu a știut să evite piedicile politice și a reușit să atragă fonduri pentru dezvoltarea întregii zone.

Coborând și urcând culmile domoale pe naționalul către Albița, călătorul intră în satul Râșești zonă cu rezonanțe istorice. În zare se vede Movila de la Răbâia, un loc despre care se spune că are o importanță istorică deosebită în zonă. Mergând pe cărările minții și azi cei care au imaginație pot vedea frânturi din luptele de altădată care s-au dat aici pentru pământul strămoșesc. La Râșești, de o parte și de alta a drumului național, se văd multe drumuri asfaltate nu demult. Casele gospodarilor, mai vechi sau mai noi, dar bine îngrijite, întregesc tabloul de localitate dezvoltată marcată și de patina timpului. Fără investițiile din ultimii ani, satul Râșești și toată comuna Drânceni aveau parcă o ceață densă deasupra lor, dar acum strălucesc în lumina soarelui de primăvară. Oamenii parcă sunt mai vioi la suflet și la trup și se află mereu în competiție cu ei înșiși ca să-și asigure un trai decent. Administrația locală de la Drânceni funcționează precum un cronometru. Dorințele oamenilor devin realitate cu fiecare an care trece. Din păcate mulți, prea mulți moldoveni care merg „pe afară” laudă organizarea și nivelul de dezvoltare din Occident, fără să vadă în curtea lor cât de frumos este și poate fi și mai frumos. De pe culmea dealului priveliștea e deosebită. Câmpurile sunt lucrate, iar în vale se văd case frumoase semn că oamenii sunt gospodari. Investițiile publice au dat impuls și investițiilor private. Activități diverse au fost dezvoltate în zonă și asta înseamnă o creștere pe toate planurile. Că am adus vorba despre Occident, mare dreptate aveau câțiva amici care au spus că întâi vor să vadă frumusețile Moldovei și ale României în general și apoi vor merge în alte țări. E mult mai frumos în Moldova și-n România chiar și dacă ne referim numai la vestita ospitalitate a moldovenilor.

Mergând mai departe spre Ghermănești, localitate binecuvântată de Dumnezeu cu ape minune vedem că întreaga zonă se dezvoltă. Apele minune de la Ghermănești vor fi puse în slujba oamenilor care au nevoie cât mai curând, spune fostul primar, acum administrator public al comunei, Gelu Pecheanu. „E o prioritate între multe alte investiții pe care le avem în lucru. Anul acesta vor începe lucrările la stațiune. Nu știm care va fi forma finală însă anul acesta începe marele proiect”, este de părere primarul Pecheanu. I-am spus primar pentru că noua lege promulgată recent prescrie fapta pentru care a fost judecat și va fi repus în funcție. Trist este că-n România legislația e făcută în așa fel încât să taie binele din rădăcină și nu răul. Mulți dintre cei care s-au implicat în proiecte importante pentru zonele pe care le administrează, dar și la nivel național, au avut de-a face cu legea interpretată prost de unii funcționari ai statului român care numai pentru România nu lucrează, că-n rest lucrează în folosul tuturor. Se spune că legea se aplică în spiritul și-n litera ei. Ce fel de aplicare a legii în spiritul ei înseamnă când un cetățean care a comis cel mult o eroare, așa cum s-a stabilit după ani și ani de interceptări telefonice și cercetări minuțioase și costisitoare, este condamnat cu suspendare numai pentru a fi înlăturat dintr-o funcție? Nu-i clar unde se „bate”? În dezvoltarea comunităților locale și a țării în general.

„Ne luptăm anul acesta cum s-a luptat Ștefan cel Mare la Podu Înalt”

Dezvoltarea unei comunități înseamnă exploatarea oportunităților locului. Ghermăneștiul are ape minune și această bogăție va fi pusă în valoare. „Ne vom lupta cum s-a luptat Ștefan cel Mare la Podu Înalt pentru a începe ceva la vechea stațiune. Este o bogăție deosebită pe care o s-o punem în slujba oamenilor care au nevoie. Sunt mai multe propuneri în discuție și se va cristaliza un proiect deosebit. Suntem interesați în primul rând să venim în sprijinul oamenilor suferinzi și apoi o stațiune în comună înseamnă venituri la bugetul local. Așa se dezvoltă comunitățile nu doar cu sprijin de la bugetul statului. Dintotdeauna am primit sprijin de la Consiliul Județean și mulțumim pe această cale domnului președinte Dumitru Buzatu și suntem convinși că vom fi sprijiniți în continuare, mai ales în acest proiect mare. Este spre binele tuturor, iar comuna va înregistra un salt uriaș prin punerea în valoare a resurselor din zonă. Avem și multe alte proiecte anul acesta. Modernizăm iluminatul stradal în cadrul unui proiect amplu, apoi ne propunem să extindem sistemul de supraveghere pentru siguranța cetățenilor. Numărul infracțiunilor a scăzut considerabil în zonele unde avem sistem de supraveghere. La Ghermănești, de exemplu, am finalizat sistemul și este monitorizare 24 de ore din 24, iar faptele antisociale au scăzut, oamenii se simt mai în siguranță și de aceea vom extinde sistemul în toată comuna. Totodată avem și pază comunală asigurată de 3 polițiști comunitari. Toate acestea le-am făcut spre binele oamenilor din comună. Se lucrează la documentația pentru asfaltarea drumului Șopârleni-Drânceni Băi, schimbăm acoperișul la biserica din Ghermănești, asigurăm finanțare pentru pictura bisericii de la Râșești și tot în acest sat vom da gratuit un teren pentru construcția unei case parohiale. Căutăm în același timp finanțare pentru proiectul Cabinete medicale. Avem proiecte în lucru cu valori mari, pe drumul județean se lucrează și-n toată comuna avem șantiere deschise. Numai în 2019cota de cofinanțare ce ne revine se ridică la circa 2,5 milioane lei. Sunt bucuros că multe proiecte au finanțare și programul meu inițiat chiar de la primul mandat de primar devine realitate. Mai lucrăm la miniterenuri de sport pentru a da posibilitatea tinerilor să-și petreacă mai sănătos timpul liber. Avem apoi activități culturale la Cămin. Aici avem ansamblul de dansuri care-i foarte apreciat la festivalurile la care participă și vrem acum să înființăm orchestră. Instrumente avem și mai cumpărăm și vom aduce un instructor. Ca să dezvolți o comunitate ești nevoit să atingi toate laturile, toate domeniile. Nu-i de ajuns doar să asfaltezi un drum ci privești în ansamblu și te apleci la toate nevoile oamenilor. Evident că ai nevoie de sprijinul Consiliului Județean. Lucrez de două decenii în administrație și acum avem cea mai bună colaborare cu Consiliul Județean. Mereu se interesează specialiștii de la județ cum decurg investițiile și dacă e nevoie de sprijin”, spune Gelu Pecheanu.

Ziua comunei va fi pe 19 mai la Râșești

La sfârșitul primăverii, când natura a revenit la viață și totul în jur e cuprins de verdele dătător de speranțe și energie, comuna comuna Drânceni îmbracă straie de sărbătoare. Anul acesta, din cauza alegerilor europarlamentare, ziua comunei va fi sărbătorită pe 19 mai în loc de 26 mai. Anul trecut sărbătoarea comunei a avut loc în satul Ghermănești, iar anul acesta manifestările se vor desfășura la Râșești „ca să-i împăcăm pe toți”, după cum afirmă glumind Gelu Pecheanu. Nu-i vorba de împăcat ci de atenția pe care o acordă administrația comunei tuturor locuitorilor și tuturor satelor comunei.

Un alt obiectiv, de această dată pe latură socială, se referă la prevenirea abandonului școlar și îngrijirea la domiciliu a bătrânilor fără sprijin. Se va încheia un parteneriat între Episcopia Hușilor, Consiliul Județean, prin Direcția pentru Protecția Copilului și administrația locală pentru prevenirea abandonului școlar în care sunt incluși 25 de copii. Programul include sprijin pentru acești copii, dar și îngrijire la domiciliu pentru bătrânii singuri. În program intră 25 de persoane. „Ne gândim la bătrânii lipsiți de sprijin, cu venituri mici, să le asigurăm o masă, o parte din medicamentele necesare și îngrijire prin personal specializat. Anii trec peste toți și e bine să ne uităm în jur la semenii care au nevoie de ajutor”, mai spune Gelu Pecheanu.

Încheiem reportajul de față cu vorbele fostului și viitorului primar al comunei Drânceni, Gelu Pecheanu: „Comuna s-a dezvoltat mult în ultimii și suntem convinși că vom respecta trendul. Mai multe amănunte data viitoare”. (B. A.)