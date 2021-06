O comună cochetă locuită de oameni vrednici

E ca o prelungire a municipiului Vaslui spre Iași. Unde se termină Vasluiul începe comuna Munteni de Sus. Casele de la intrarea în satul traversat de drumul național Vaslui-Iași arată că muntenarii sunt oameni vrednici. ~n ciuda faptului că guvernul Câțu a tăiat investițiile publice anul acesta, la Munteni de Sus, primarul Ion Vartolomei spune că se va lucra la unele investiții publice necesare.

Lipit de municipiul Vaslui, mergând pe „naționalul” spre Iași, este satul Munteni de Sus din comuna cu același nume, care s-a reînființat ca unitate administrativ teritorială de sine stătătoare de circa 7 ani. Sat figurează în documente, dar în realitate arată ca un cartier urban. Casele noi sunt cu etaj, au utilități, semn că aici locuiesc oameni vrednici. Dintotdeauna muntenarii au fost într-o întrecere permanentă cu ceilalți și cu ei înșiși pentru a face să fie cât mai bine la ei acasă. In urmă cu peste cinci ani, gospodarii locului și-au ales în frunte un tânăr inginer ambițios. Erau multe nevoi la momentul acela. Astăzi multe străzi ale comunei au uitat de piatră, sunt asfaltate. „Tânăr, la primul mandat și totuși s-a descurcat bine primarul”, spune cu mândrie un localnic. In urmă cu ceva timp, am trecut spre Zăpodeni, o comună situată tot aproape de Vaslui. Mai mulți oameni din Zăpodeni au spus, vizibil nemulțumiți de primarul lor, că ar fi bine ca satul Portari al comunei, aflat la o aruncătură de băț de Vaslui, să treacă la Munteni de Sus pentru că acolo se face treabă.

Recent am trecut prin Munteni de Sus. Mergând pe străzile comunei-sat, care crește de la o zi la alta și de la an la an, am văzut zeci de case noi construite în ultimii ani. Multe construcții s-au ridicat pe terenuri care au fost în extravilanul comunei. Altfel spus, există cartiere ale satului Munteni de Sus care s-au construit de la zero. Oamenii și-au făcut case frumoase. Administrația locală, condusă bine de primarul Ion Vartolomei, de partea cealaltă, a trecut la treabă. A întocmit proiecte pentru extinderea rețelei de curent electric și a făcut drumuri. „Sunt oameni gospodari la noi. Au construit case, iar noi venim cu infrastructura, în limita surselor de finanțare identificate. Anul acesta e mult mai dificil. Au eliminat programele de finanțare prin care am reușit să facem investiții publice importante. Iese premierul și spune că primarii PSD să facă colectare fără să ceară bani de la Guvern. E aberant. Avem un grad bun de colectare a taxelor și impozitelor, însă problema stă în amenzi. De vină este legislația, adică tot guvernanții. Să facă o lege clară și atunci se recuperează amenzile. Grav este că împart țara în primari PSD și restul. Cei mai mulți primari sunt de la PSD și care-i problema? }in țara în sărăcie? Acesta este un motiv pueril, ca să justifice cumva de ce au stopat programele de investiții publice. Au stopat Programul Național de Dezvoltare Locală care a permis tuturor localităților din România să se dezvolte. Ca sursă de finanțare, acum se vorbește doar de proiecte prin Compania Națională de Investiții. E o poveste însă pentru multe comunități locale din România. Avem proiect depus de 330 de zile. Tot modifică și iar modifică lista de sinteză și atât. Totul este blocat. ~n ceea ce privește mult cântatul Program Național de Redresare și Reziliență acesta-i un vis. Vorbim de piste pentru biciclete, dar nouă ne lipsesc trotuarele. Au grijă însă ca să dea cât mai multe sarcini administrațiilor locale, dar fără sursă de finanțare. E dificil, însă nu dezarmăm. Anul acesta chiar n-avem timp să ne plictisim”, spune convins de reușită primarul Ion Vartolomei de la Munteni de Sus.

Aducțiunea de gaz metan se face pe fonduri europene

S-a vorbit mult împotriva Programului Național de Dezvoltare Locală inițiat de fostul șef al PSD Liviu Dragnea. Cei care conduc azi spuneau numai aberații. Adevărul este că toate localitățile din România, indiferent că erau și sunt administrate de primari PNL sau PSD și așa mai departe au beneficiat de fonduri guvernamentale prin PNDL. Programul Național de Dezvoltare Locală a fost primul pas dintr-o strategie clară de dezvoltare a României. Dacă ar fi continuat, multe localități ar fi avut astăzi gaz metan, utilități și drumuri de asfalt peste tot. Dacă a fost oprit, localitățile patriei au revenit la vechea situație. Stau cu mâna întinsă la Guvern. Dacă vrea Câțu să dea dă, cum a făcut la Cluj, dacă e neinteresant pentru premier, localitatea rămâne în sărăcie.

După investițiile publice derulate în ultimii ani la Munteni de Sus a venit momentul pentru realizarea aducțiunii cu gaz metan. Foarte mulți locuitori ai regiunii istorice Moldova ar vrea să aibă acces la gaz metan. Astăzi este cea mai ieftină soluție pentru încălzirea locuinței. O astfel de investiție însă e mult peste puterile unei localități, mai ales din zonele mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic. „Gazul metan va veni în comuna noastră. Investiția se va face cu fonduri europene”, spune primarul de la Munteni de Sus.

O altă investiție care continuă anul acesta se referă la modernizarea drumului spre satul Portari. Altfel spus, chiar și-n condiții de criză, când guvernul a tăiat toate sursele de finanțare, la Munteni de Sus se va lucra.

Satul are vechea vatră și partea unde s-au construit case noi. Cartierul nou este lângă drumul național spre Iași. Mergând în vechea vatră a satului, se vede că totul e ca la carte astăzi. Casele sunt îngrijite și drumurile modernizate. Instituțiile publice, cum ar fi școlile, căminul cultural, dispensarele, toate au beneficiat de lucrări de modernizare și asigură condiții moderne pentru localnici. Urmărind cum se dezvoltă satul moldovenesc speranța reînvie. „Avem de lucru. Mai puțin decât ne-am fi dorit noi, dar vom lucra și anul acesta. Mai avem în lucru proiectul pentru extinderea rețelei electrice în zonele de case noi. Aici se construiește, oamenii își fac gospodării frumoase, iar administrația locală e obligată să țină pasul”, a concluzionat primarul comunei Munteni de Sus Ion Vartolomei.

Mergând prin sat se vede clar cum ultimii ani au însemnat o creștere importantă. Comuna Munteni de Sus face parte din plutonul fruntaș al localităților care s-au dezvoltat într-un ritm alert, în ultimii ani, în județul Vaslui. Luând în calcul această realitate și făcând un exercițiu de imaginație, apare întrebarea cum ar fi arătat localitățile patriei dacă investițiile publice ar fi continuat încă 5-6 ani tot în ritmul de până acum? (B. ALEXANDRU)