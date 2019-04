O comună bate orașul în ceea ce privește modernizarea

După ce va fi și gaz metan la Ivești comuna va asigura localnicilor condiții mai confortabile de trai decât multe orașe. Deja mulți orășeni, în special din Bârlad, caută liniștea și confortul din mediul rural.

Privind în urmă cu vreo zece ani vedem sate unde noroiul guverna, oamenii luau apă din fântâni iar tinerii fugeau de le sfârâiau călcâiele pe unde apucau. Acum situația este radical schimbată. O comună cu aproape 3.000 de locuitori are apă curentă, drumuri asfaltate pe unde nici nu visau locanicii, iar cel mai nou proiect vizează aducțiunea de gaz metan. Am făcut precizarea că Iveștiul nu atinge nici pragul de 3.000 de cetățeni pentru a arăta că și într-o comună mai mică se pot realiza investiții publice mari care, la rândul lor, au atras investiții private. La Ivești cultivarea legumelor și creșterea animalelor sunt ocupații care aduc beneficii oamenilor și au convins tinerii să stea și să lucreze alături de părinți după care au preluat ei activitățile. La Ivești călătorul întâlnește solarii la tot pasul, legumicultura fiind una dintre ocupațiile care aduce venituri. Omul sfințește locul, iar cei care muncesc pot obține venituri și-n România nu neapărat e nevoie să meargă în străinătate. La Ivești mulți au accesat fonduri europene pentru dezvoltarea unor mici afaceri și acum sunt mulțumiți.

Semnalul dezvoltării a fost dat însă de aministrația locală care a reușit să realizeze investiții publice importante. „Pregătim pentru asfaltare 26 de străzi, cu o lungime totală de 4,161 kilometri. ~n mai încep lucrările. După ce asfaltăm și aceste străzi, vom avea peste 90% dintre drumurile de interes local asfaltate. ~n mandatul acesta nu mai vreau să fie om în comună care să iasă din curte și să calce pe piatră, toți să meargă pe asfalt. Nu vorbim de pământ că nu mai avem drumuri de pământ. Gradul ridicat de confort și civilizație atrage oameni din Bârlad sau din altă parte. Mulți vin și se stabilesc aici. Lucrăm acum la proiectul cu gazul metan. Valoarea proiectului este de 5,5 milioane lei. Prin Fondul de Dezvoltare inițiat de Guvern se vor finanța astfel de lucrări. Va veni și gazul metan la Ivești pentru că e dorința oamenilor”, spune primarul Dumitrache Nistor care a luat comuna Ivești din noroi și a reușit să facă minuni aici.

De la Bârlad până la Ivești, pe drumul național Bârlad-Adjud, e o aruncătură de băț. De pe deal, înainte de a coborî în Ivești călătorul este fascinat de imaginea care i se arată. Se văd multe solarii printre case mari și frumoase iar asta arată că aici sunt oameni vrednici. Oamenii locului și-au ales acum ceva timp în urmă un primar pe cinste, care a știut să acceseze fonduri europene și să atragă fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea comunității. Declarațiile unor primari că în comune mici nu se pot accesa fonduri europene sau că nu dă Guvernul bani sunt motive de a prosti oamenii, contraexemplu având la Ivești. Cum a reușit primarul Dumitrache Nistor să asfalteze atâtea drumuri e „secretul” domniei sale, cert este că această frumoasă comunitate locuită de oameni vrednici s-a dezvoltat an de an și acum asigură condiții mai bune de trai decât unele orașe. Mulți bârlădeni vor să se mute la Ivești pentru că, trebuie să recunoaștem, la Bârlad încă mai sunt cartiere unde noroiul face legea, alimentare cu apă nu este, canalizare nu este, deci e mai rău ca la țară.

Secretul reușitei ține de implicarea primarului Dumitrache Nistor, care mărturisește că a avut momente când a vrut să renunțe la fotoliul de primar dar a revenit fiind convins de colaboratorii apropiați că va reuși. Evident că a fost reclamat, că doar trăim în România și din pură întâmplare a fost chemat în momente speciale (de ziua lui ori a soției) la Direcția Națională Anticorupție (acum se miră fosta șefă a DNA de ce a fost citată să dea declarații chiar când avea de mers la Bruxelles! E tot pură întâmplare.) pentru a da declarații, dar toate au trecut și satisfacția acoperă aceste pete negre specifice „democrației” românești. Dacă oamenii sunt mulțumiți, dacă pe ulițele satelor se merge pe asfalt nu prin noroi până la genunchi, atunci piatra de temelie a fost pusă și direcția dezvoltării nu mai poate fi întoarsă. Fiecare an vine cu alte și alte investiții publice la Ivești. „Când am făcut strategia de dezvoltare și eu eram sceptic în legătură cu anumite investiții trecute acolo. Am reușit și e bine pentru comună. Numărul gospodăriilor crește nu scade ca-n alte zone pentru că oamenii au confortul pe care-l caută. Tinerii continuă munca părinților, dacă mă refer la creșterea oilor, pentru că mulți au accesat fonduri europene și s-au dezvoltat. Mai avem de lucru și e dificil, însă totul este posibil când lucrezi în echipă, când ești atent la toate aspectele pe care le presupune o investiție cu fonduri europene sau guvernamentale. Ani la rând am fost chemat să dau declarații și-n final anchetatorii și-au cerut scuze. Au măsurat și stratul de piatră de pe drumuri, care a fost pus sub asfalt, dar totul e în regulă și eu sunt mulțumit. Am ținut din scurt orice lucrare, avem comisia noastră care verifică și nu e loc de greșeli”, mai spune primarul Dumitrache Nistor. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.