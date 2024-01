By

Cum s-o fi adunat atâta prostie prin unele consilii județene chiar că-i greu de spus. La Vaslui „e mulți”, dom’le, că unu’ aduce rahat de la turci, care-i dulce rău. În loc să se orienteze spre marile probleme ale giudețului sarac, nește specimene care ocupă din greșeală funcții de consilieri județeni și papă bani mulți de la bugetul celui mai sarac giudeț din țară, bat câmpii pe tot felul de subiecte, scandaluri, inventate de ei. Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan, simțind că-i fuge scaunul de sub șezut, secondat de Vizitiul palatului galbân, urlă ca desreieratul pe niște subiecte false. Fără să cunoască legea, Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan urlă despre niște consilieri ai președintelui suspendat al Consiliului Județean. Pe bune, cine și-ar permite să încalce legea acum când procororii și-au cumpărat turnători în giudețul sarac? Revenind, ultima ședință de consiliu județean a fost mai mult circ provocat de Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan. Ca să vedem cât de mincinos este acest specimen, e bine să ne aducem aminte cum urlau useriștii „fără penali în funcții publice” și cum umblau cu liste ca să adune semnături. Mai aproape sunt urletele auriștilor care fac la fel ca useriștii. Când ajung la ciolan, însă, „uită” de toate minciunile spuse până atunci. Useriștii se laudă acum cu penali care deschid listele la alegerile parlamentare. Tot ei urlau și protestau, pe vremea lui Dragnea, că taie pensiile speciale în prima zi când ajung la putere. Au fost la putere prin grija locatarului de la Cotroceni. Ce au făcut? Nimic. Ba au fcut ceva și anume au furat mai mult decât cei care erua în funcții de mai mulți ani. Așa că marele mincinos de pe gârla Lohan are toate șansele să ia premiul pentru cel mai mare gurist de pe Lohan.