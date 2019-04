Neputinţă ieşeană în faţa „lanternei roşii” din play out

Written by:

Penultima partidă a etapei a şasea din turneul play out a adus al treilea rezultat de egalitate a rundei. Pentru că meciul Poli Iaşi – Concordia Chiajna 1-1 a fost tabloul complet al unei zbateri surde a echipei moldave care nu a putut obţine victoria pe teren propriu în faşa „lanternei roşii” din play out. Pentru acest duel, arbitrat foarte bine la centru de Iulian Călin ajutat la tuşe de asistenţii Gabriel Stroe şi Marius Badea, antrenorul Flavius Stoican a utilizat următoarea garnitură ieşeană: Peralta – Bosoi, Gardoş, Frăsinescu, Sin, Mihalache, Qaka (min.46 Semedo), Nascimento, Enoh (min.77 A. Zaharia), P. Petre (min.46 I. Cristea) şi Platini. Nici bine nu se aşezaseră jucătorii gazdă în ghete că în min.5 oaspeţii îşi trec în cont prima mare ocazie de gol a partidei când veteranul Cristescu, singur cu portarul Peralta, îl ia la ţintă pe portarul spaniol al Politehnicii. După care urmează un joc de uzură şi aşteptare din partea ambelor echipe care aşteptau, nimeni nu ştie ce, poate minunea Învierii… În min.27 se acordă primul cartonaş galben al meciului, sancţionatul fiind Meira de la Concordia pentru fault. În min.30 vine şi primul şut pe spaţiul porţii oaspeţilor, însă execuţia lui Gardoş este slabă, drept pentru care portarul Râmniceanu reţine cu siguranţă. În min.38 al doilea „galben” este acordat tot oaspeţilor, tot pentru fault, avertizatul fiind Cristescu, iar patru minute mai târziu un „galben” vede şi albanezul Qaka de la Politehnica ieşeană. În min.43 se produce o uluitoare gafă în apărarea moldavă de care profită acelaşi veteran Marian Cristescu care, din doi metri, introduce mingea în poartă şi 0-1 este rezultatul la pauză, după o primă repriză în care nu s-a executat nici o lovitură de colţ. În primul minut al reprizei secunde se produce o dublă schimbare la ieşeni, astfel că în locul lui Qaka şi P. Petre, cei mai mai slabi jucători ai gazdelor din prima repriză, sunt introduşi Semedo şi I Cristea, al doilea neavând nici o legătură cu Andrei Cristea transferat în iarnă la Universitatea Craiova. După care în min. 46 Lewis Enoh (foto) aruncă tribunele în aer, adică aproximativ 1.500 de spectatori prezenţi pe stadionul „Emil Alexandrescu”. În urma unei pase excelente primite, camerunezul cu paşaport portughez aduce egalarea la prima fază de atac al celui de-al doilea mitan. Politehnica părea că a renăscut şi în min.52 beneficiază de primul corner al meciului. Iar după primul corner au mai urmat până la finalul partidei alte şapte, toate în favoarea echipei moldave, însă nici unul nu a schimbat rezultatul de pe tabela de marcaj care a rămas neschimbată. Chiar dacă în al doilea minut de prelungiri, din cele trei arătate de centralul Iulian Călin, ieşenii au trimis mingea în transversala porţii Concordiei. Şi tot în prelungiri oaspeţii erau gata – gata să-şi dea autogol. Scor final 1-1 şi Politehnica nu a reuşit după şase etape de play out să obţină vreo victorie în Dealul Copoului. C-aşa-i în fotbal… (Gabriel BALAŞA)