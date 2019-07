Naţionala de fotbal a României s-a calificat la Jocurile Olimpice din Japonia

Visul românesc de disputare a unei finale fotbalistice de campionat European Under 21 s-a spulberat într-o seară caniculară de vară la Bologna pe Stadio Renato Dell’Ara în faţa a 16.211 de spectatori cu centralul Orel Grinfeld din Israel pe post de arbitru… Pentru că minunata naţională română pregătită de Mirel Rădoi a fost îngenuncheată de junii germani după o luptă acerbă în care a biruit pragmatismul nemţesc. Astfel formaţia I. Radu – Manea, Nedelcearu, Pașcanu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Cicâldău (min.69 Ciobanu), D. Man, I. Hagi, A. Ivan (min.55 F. Coman) – G. Pușcaș (min.87 Petre) a trebuit să părăsească careul de aşi al Europei în urma unei partide în care s-au marcat şase goluri, astfel că scorul final a fost Germania – România 4-2, la pauză 1-2. Golurile spectacolului au fost marcate, în ordine, de: Nadiem Amiri (min. 21 şi 92), George Puşcaş (min. 26 şi 44), Gian-Luca Waldschmidt (min.51 şi 90). În cealaltă semifinală Spania a spulberat Franţa cu 4-1 în urma golurile înscrise de: Marc Roca (min.28), Mikel Oyarzabal (penalty min.45), Dani Olmo (min.47), Borja Mayoral (min.66) respectiv Jean Philippe Mateta (min.16). Aşadar în marea finală Under 21 din Italia-San Marino se vor confrunta Spania şi Germania, meci programat pentru duminică 30 iunie. Iar frumoasa naţională de fotbal a României se va consola cu o altă calificare istorică: participarea la Jocurile Olimpice din Japonia ce vor avea loc în vara anului 2020. La sfârşitul dramaticei semifinale, selecţionerul Mirel Rădoi a declarat: „Îmi pare rău pentru băieți, i-am văzut foarte dezamăgiți în vestiar, dar i-am îmbărbătat si le-am zis că asta îi obligă să facă o performanță la fel de mare la Tokyo. Cât am rezistat fizic, în prima repriză a existat o singură echipă, România. Îmi pare rău doar de faptul că erau triști, unii au plâns, îmi pare rău pentru ei. Nu vreau să luăm din meritele Germaniei, să-i felicităm, dar cred că băieții meritau să joace finala. Finala asta le-a fost luată mai mult. Din păcate asta a fost decizia lor, am înțeles că nu a fost foarte clar, că nu a fost penalty din care s-a marcat golul trei al Germaniei, dar nu vreau să umbrească victoria nemților cu astfel de opinii. Ei trebuie să se bucure și să fie mândri, e o performanță istorică, nu e un lucru mic să fii între primele patru echipe la un campionat european. Am câștigat respectul Europei, a fost și o dovadă că dacă rezistăm fizic e greu pentru orice națională să ne bată”. (Gabriel BALAŞA)