Modele de antreprenoriat social oferite de Africa de Sud

Puțină lume știe că Africa de Sud este un model de inspirație în antreprenoriatul social pentru Europa. O vizită de studiu complexă pe tema antreprenoriatului social în Cape Town în perioada 05 – 10 august a adus, cum era și firesc, EuroDEMOS în mijlocul comunității Africii de Sud. Vizita de studiu a reunit reprezentanți din 12 state ale lumii precum România, Costa Rica, Nicaragua, Macedonia de Nord, Peru, Portugalia, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia și Africa de Sud. Aceată activitate a proiectului “DIVE 3: Zero to One > 1 to N” a fost cofinanțată de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+.

Activitățile acestui proiect, deosebit de important pentru politicile europene, a oferit un cadru unic (prin buna sa structurare) de utilizare a spațiului social, cultural și economic al Africii de Sud. Pentru înțelegerea importanței fenomenului antreprenoriatului social perioada de studiu și informare a inclus peste 15 vizite de specialitate prin medii sociale și domenii de activitate diverse precum:

corporații de dezvoltare economică și industrială ce contribuie la creșterea impactului social și oferă sustenabilitate financiară, investitori în impact social și catalizatori de inovație în educația pentru copii;

spații economice de pregătire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, afaceri sociale cu scopul de a oferi o alternativă pozitivă pentru foști deținuți, incubatoare de afaceri, brutării și restaurante ce susțin persoanele cu dizabilități și femei din zone defavorizate;

organizații suport pentru integrarea culturală, socială și economică a migranților și refugiaților africani în societatea locală; centre de formare, instrumente de cercetare și traininguri în domeniul afacerilor, comunicare și leadership, servicii de asistență pentru tineri privind importanța stabilității familiei, sănătate, educație, Academii de Întreprinderi Sociale;

organizații de formare profesională în domeniul industriilor creative precum mozaic în piatră, ceramică, design vestimentar și confecții, ateliere de creație prin reciclare și upcycling pentru dezvoltarea profesională a tinerilor cu vocație de artiști;

participare la ședințe de lucru cu factori decizionali și Local Ward Committe;

muzee sociale precum Muzeul Gangsterilor cu rol de prevenție a faptelor de criminalitate, spitale transformate în locuințe sociale.

Toată formarea a fost completată prin descoperirea bogăției culturale africane în muzică, dans și artă tradițională, specific culinar prin meniuri tradiționale din Etiopia, Maroc, Tanzania, Botswana, Africa de Sud, oferind totodată posibilitatea de a admira frumusețea și unicitatea mediului înconjurător printr-o vizită la rezervația naturală de pinguini de la False Bay – Oceanul Indian.

În Africa de Sud antreprenoriatul social este o soluție reală de capacitare a abilităților individuale, proiectul reprezentând o experiență unică ce a evidențiat puterea socială a relațiilor interumane. În concluzie, oamenii dacă sunt pregătiți devin foarte creativi conștientizând că fiecare om implicat este un factor de evoluție a bunăstării sociale.