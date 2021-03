Minune în Dealul Copoului

Written by:

Trupa lui Napoli a învins o altă codașă a clasamentului, respectiv Dinamo București. Nicolo Napoli, vechiul-noul antrenor al ieșenilor a declarat, după victoria în fața formației Dinamo, că urmează muncă multă.

Poli Iași a întrerupt o serie neagră de 11 meciuri fără victorie în Liga 1, după 1-0 cu Dinamo. Un contraatac finalizat de muntenegreanul Uros Dzuranovic a decis partida.

A fost primul succes al moldovenilor de la venirea lui Nicolo Napoli, revenit după 5 ani pe banca echipei din Copou.

”A fost un succes muncit, am jucat bine, important e că am luat 3 puncte, echipa avea mare nevoie de victorie.

Băieții s-au mișcat bine, am avut ocazii, dar acum urmează treabă multă.

E bine că vine această pauză, avem 12 zile de lucru, acum le dau două zile libere băieților, merită.

De când am venit am lucrat puțin tactic, am alergat mult, echipa s-a antrenat bine. Acum urmează meciul cu Clinceni, încercăm să jucăm bine și să câștigăm”, a declarat Nicolo Napoli după meci.

De partea cealaltă Florin Prunea era ca scos din minți după Poli Iași – Dinamo 1-0: „Cu jucătorii ăștia nu vor mai câștiga niciun meci!”

Fost jucător și conducător la Dinamo, Florin Prunea i-a criticat dur pe jucătorii care îmbracă în prezent tricoul alb-roșu: „Poli Iași a obținut trei puncte foarte importante, dar și pe fondul unui joc slab făcut de Dinamo. Dinamo a avut astăzi șapte jucători U21, refuzați de alte echipe, care n-au jucat la Liga 2 sau Liga 3. Jucătorii transferați de Dinamo nu au adus niciun plus.

E foarte important pentru toate echipele să se organizeze în aceste două săptămâni. Poli Iași va fi o nucă tare cu Napoli. Dinamo dacă nu-și recuperează jucătorii nu va mai câștiga niciun meci, îmi pare rău. Dacă Dinamo va juca cu lotul din seara asta… Nu aveau pe cine să bage, sunt tineri care au fost refuzați la Liga 2. Echipa asta nu a arătat așa niciodată în istoria ei! Nu se poate așa ceva, trebuie să ai puțină mândrie. Cu lotul ăsta, Dinamo este în pericol să retrogradeze”, este de părere Florin Prunea.

Poli Iași – Dinamo s-a terminat 1-0, iar ieșenii antrenați de Nicolo Napoli au obținut prima victorie după 11 etape (9 remize) și primul succes acasă după șase luni. Ultimul succes fusese în urmă cu 3 luni. În plus, aceasta este și prima victorie pe teren propriu după 6 luni, de la acel 5-2 de pomina cu FCSB, de pe 27 septembrie 2020. De cealaltă parte, Dinamo a rămas echipa cu cele mai multe etape fără gol marcat, 13.

Poli Iași a început meciul cu: Brănescu – Onea, R. Popa, Baxevanos, Bușu – De Iriondo, Passaglia – Almada Soares, Vanzo, M. Stan – Djuranovic.

Rezerve: Axinte, Calcan, Gaitan, Cabral, Alvarez, F. Cristea, Acosta, Flores, Cană.

Antrenor: Nicolo Napoli.