Minerii României sunt expediați la cules sparanghel

Altă minune a guvernului fenomenal pnl-usrplus-udmr este desființarea mineritului în România. Peste noapte fenomenalii de la guvernare au constatat că România nu mai are nevoie de cărbune, de uraniu și alte zăcăminte pe care le deține. Cărbunele se cumpără din Polonia, din Ungaria și așa mai departe la fel ca și uraniul. Bineînțeles că la prețuri mult mai mari. Vine însă comisionul la partid și pe persoană fizică. Iar zăcămintele României vor fi date pe gratis unor „investitori strategici”. La fel cum se dau gazele din Marea neagră. Minerii care scot cărbune au stat mai mult de două săptămâni în grevă pentru că au fost uitați la plata salariilor vreo 3 luni. Acum sunt în grevă minerii din minele de uraniu ale României. Aceștia au fost săriți de la plata salariilor și așa mizerabile pentru munca depusă tot vreo două luni. Iar prefectul albastru al județului Suceava, prost administrator de nu s-a mai văzut până acum, trimite minerii care-și cer drepturile pentru care au muncit la cules sparanghel. Asta este economia de piață inventată de cei mai hoți și proști administratori pe care i-a avut România în ultimii ani. Mai proști administratori decât acești baroni e cam greu de găsit. Câteva exemple sunt grăitoare. Dan Barna, vicepremier, are slugi și la budă, iar Raluca Turcan, ministrul Muncii într-o țară pe care o vrea săracă, poartă haină de 1.000 euro și geantă de 15.000 euro pentru că e la putere și ciocu’ mic popor. Tot Raluca vorbește toată ziua de tăierea salariilor angajaților statului, de tăierea pensiilor, de tăierea alocațiilor copiilor, dar ea își angajează soțul, de bun profesionist ce este, la stat, pe un salariu de câteva mii de euro. L-a pus consilier ca să ia un salariu banan pe muncă zero. Mai rău, fraților ca-n timpul fanarioților. Mâine se va legifera și fumăritul ca să aibă noii baroni cu ce să-și umfle averile.