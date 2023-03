Mincinosu’ roade osu’ …

Pamflet

Marius Canal s-a făcut o „goarnă” foarte, foarte mincinoasă. Recent, cineva cu multe clase la activ spunea că acum analfabeții funcționali au fost depășiți numeric de proști și situația e și mai gravă. Cam are dreptate. Prin târgu’ Vasluiului mișună unu’ pe care-l cheamă Marius Canal. După cum îl arată și numele are treabă cu canalu’. Are treabă cu apa. Mințind ca un birjar, până o să-i taie apa la buticurile din dotare, Marius Canal tot spune că se fură apă. Face dezvăluiri „senzaționale”, dar senzațional de mincinoase. Recent a arătat pe facebook vreo două facturi emise operatorul de apă. Le-a pozat numai suma de plată. A „trecut cu vederea” consumul. Așa se minte. Arăți boborului prostit cu televizorul și facebookul că „dictatorul” de operator de apă ia bani de la oameni. Pe o factură era de plată vreo 50 de lei, bani mulți, foarte mulți, iar pe alta vreo 100 de lei. Din surse care au fost întrecute în minciună de Marius Canal am aflat că omu’ cam fură apă și de asta e revoltat rău pe operatorul județean de apă. De asta se strofoacă el să publice minciuni pe conturi false. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.