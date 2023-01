Mica Unire a fost de fapt Marea Unire a românilor

By

Dacă la Iași, un “șmecheraș“ alături de haidamacii lui a încercat să deturneze importanța zilei de 24 ianuarie, în alte părți, unde oamenii chiar sunt patrioți, dar fără să strige asta, s-au desfășurat manifestări cu o înaltă ținută culturală și istorică.

Fără fluierături, așadar, ca-n tribunele stadioanelor, fără strigăte și urlete, la Vaslui, mai exact într-un loc special, la mormântul Elenei Rosseti, cea care a fost alături de artizanul Unirii Principatelor Române, s-a derulat o manifestare cu adevărat patriotică și educativă.

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a participat pe 24 ianuarie la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, organizate la complexul mortuar de la Solești, unde își are mormântul prima doamnă din istoria României, Elena Rosetti.

Acesta a felicitat-o pe Mona Bujor, primarul comunei Solești, pentru că an de an aduce un omagiu Elenei Cuza, pe care localnicii o caracterizează drept „o femeie blândă și iubitoare de țară”, însă speră ca pe viitor aceste manifestări să fie organizate cu o mai mare anvergură.

„O felicit pe doamna primar, pentru că a organizat un lucru minunat aici și care an de an aduce un omagiu Elenei Rosetti, însă cred că facem prea puțin pentru ceea ce a însemnat Elena Rosetti. Am avut neșansa să nu găsim o soluție pentru ceea ce avem noi aici, bogăția aceasta, pe care nu o putem fructifica să devină publică. Chiar în aceste condiții ar trebui să dăm o anvergură mai mare acestei zile. Poate chiar acum când mulți se plâng că sunt afectați de globalizare, de deznaționalizare, că le lipsește suveranitatea, acum ar trebui să ne adunăm mai mulți aici, pentru a-i omagia pe cei care s-au jertfit, pe întemeietorii statului român și să omagiem opera lor. Cred că asta este semnificația acestei zile”, a spus Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean Vaslui.

Șeful consiliului județean a ținut să evidențieze și aportul Elenei Rosetti la punerea în operă a actului fundamental de constituire a statului modern român:

„Dacă ne gândim bine și mai aruncăm câte un ochi prin cărțile de istorie, vom vedea cât de greu a fost atunci, câți pași au trebuit să fie făcuți pentru ca începutul acestui stat să fie așezat pe baze noi, moderne. Dacă am aprecia așa cum trebuie trecutul nostru și n-am fi așa de cârcotași nici în legătură cu prezentul, am putea vedea ce mare personalitate a fost Elena Rosetti, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza și cum a contribuit ea, prin atitudinea ei modestă, înțelegătoare, la opera pe care Alexandru Ioan Cuza a săvârșit-o atunci când a fundamentat, a pus temelia statului modern român. Acum este destul de complicat, după atâția ani, când a urmat și actul unirii de la 1 decembrie 1918, să te afli la cârma statului român, darămite atunci, în 1859, când imperiul otoman se clătina și noi încă eram supuși otomanilor, când statele europene aveau o anumită viziune și nici pe departe nu se gândeau ca aici să fie înființat un nou stat, când imperiul habsburgic încă visa să mențină fărâmițarea aceasta. Poate că numai șansa și capacitatea omului pe care această femeie l-a suportat și l-a susținut atâția ani de zile au făcut ca să fim noi ceea ce suntem astăzi”. Manifestările de la mormântul Elenei Cuza au început cu o slujbă de pomenire, după care au fost depuse coroane de flori, iar în final, cei prezenți au dansat „Hora unirii”.