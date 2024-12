Mesajul președintelui Asociației CARP Elena Cuza Bârlad cu ocazia Crăciunului

By

Dragi colegi, membri, colaboratori, simpatizanți și prieteni,

Cu ocazia Nașterii Domnului vă urez tuturor bucurie în inimi, pace și liniște în casele dumneavoastră, prosperitate și nădejde tare în Dumnezeu! Hristos s-a născut ca și în inimile noastre să renască speranța, încrederea și gândul cel bun!

Crăciunul este un timp al bucuriei, al reflecției și al recunoștinței, un moment care ne aduce împreună pentru a celebra nu doar sărbătorile de iarnă, dar și legăturile puternice care ne unesc, legături pe care le-am clădit cu multă trudă, abnegație și devotament! Pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui an, este important să ne oprim un moment și să ne gândim la tot ceea ce am realizat împreună. Fiecare dintre dumneavoastră a contribuit la succesul nostru și a adus valoare tuturor demersurilor pe care le-am întreprins. Ne-am sprijinit unii pe alții în momentele bune, dar și în cele mai dificile, și acesta este duhul dragostei de semeni, care ne face puternici, vii, credincioși și încrezători în viitor. A contribui nu doar la fericirea noastră, dar și la a celor din jur – iată care a fost dezideratul nostru principal. Și cu ajutorul Domnului Hristos, a Cărui naștere urmează să sărbătorim, am reușit!

Așadar, închei prin a vă dori un Crăciun fericit, plin de iubire, căldură sufletească și bucurii duhovnicești; să aveți parte de momente binecuvântate alături de cei dragi și să descoperiți bucuria Nașterii Domnului Hristos. La mulți ani, dragi colegi și prieteni! Să ne întâlnim în noul an cu zâmbete, cu entuziasm și cu dorința de a continua să construim împreună! Așa să ne ajute Dumnezeu!

Mihai Nicolaie, Președintele Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad