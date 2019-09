MESAJUL ASOCIAȚIEI C.A.R.P. „ELENA CUZA” BÂRLAD CU PRILEJUL ZILEI DE 1 OCTOMBRIE – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Written by:

Stimați membri pensionari, voluntari și simpatizanți,

Stimate persoane vârstnice,

Au trecut aproape trei decenii de când, în 1991, O.N.U. a declarat ziua de 1 OCTOMBRIE drept ZI INTERNAȚIONALĂ A PERSOANELOR VÂRSTNICE, ca semn de recunoștință față de dumneavoastră, cei care v-ați dăruit întreaga existență activă muncii în folosul Țării și al Poporului, meritând astfel, ca persoane vârstnice, ca pensionari accesul la anume favoruri (oportunități) permise de posibilitățile țării. De pildă, recent, Guvernul României a mărit punctul de pensie pentru toate categoriile de pensionari, ceea ce înseamnă o facilitate venită în sprijinul nostru, al tuturor.

Dumneavoastră, dragi membri pensionari, sunteți oaza de înțelepciune la care putem apela în orice zi, în orice moment, în orice clipă și vă suntem recunoscători pentru ceea ce ați oferit, prin munca dumneavoastră de o viață. Societatea are obligația să fie recunoscătoare și de a vă ajuta să duceți o viață prosperă.

În România, totuși, situația persoanelor vârstnice este mai deosebită și mai problematică deoarece multe dintre ele locuiesc încă la sate, satul românesc fiind uitat și ocolit de cei care pot aduce progresul. Lipsei infrastructurii se adaugă abandonul bătrânilor de către tinerii care au ales calea străinătății pentru a munci. Satul românesc, purtător al tradițiilor și al valorilor morale, își pierde cu timpul pilonii de bază, anume bătrânii noștri copleșiți de grijile materiale, sănătatea precară și golul din inimă.

În ciuda acestor greutăți, dumneavoastră, toți vârstnicii ați ales să puneți pe primul plan copiii și nepoții, încercând să ascundeți tristețea, nesiguranța și suferința cu care v-a atins trecerea timpului. Dumneavoastră, în multe cazuri, v-ați asumat rolul de părinți pentru nepoți, deoarece copiii dumneavoastră au părăsit țara pentru un trai mai bun. Dumneavoastră sunteți cei care ne amintiți de faptul că trupul are limitele sale, iar viața, deși vine cu multe oportunități, are și un timp special rezervat reflectării, depănării amintirilor și evaluării anilor trecuți. Avem datoria morală de a avea grijă de dumneavoastră. Cu atât mai mult, a ne îngriji de dumneavoastră înseamnă că am înțeles lecția solidarității, a sacrificiului și a blândeții în fața slăbiciunilor omenești.

Dragi membri pensionari, voluntari și simpatizanți,

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad este și va fi în continuare alături de dumneavoastră, de nevoile firești ale existenței de fiecare zi, pentru asigurarea cerințelor materiale, dar și pentru întreținerea, în limita puterilor financiare, stării spirituale a fiecăruia dintre noi.

Cu ocazia Zilei de 1 Octombrie vă adresăm tuturor membrilor Casei Noastre, familiilor dumneavoastră, simpatizanților și tuturor colaboratorilor cele mai frumoase gânduri de Pace și Liniște, ca să putem asigura sănătatea atât de necesară, în numele Iubirii de Țară și Popor și a integrării depline a României într-o Europă unită și puternică.

La Mulți Ani, dragi pensionari!

Președintele Asociației C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad,

1 Octombrie, 2019 Magistr. pens. Nicolaie MIHAI

