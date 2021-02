Written by:

Written on:

Într-o perioadă în care mulți se amuză pe subiectul Ivermectină, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, doctorul Șerban Bubenek, confirmă că medicamentul Ivermectină este eficace împotriva coronavirusului.

Medicul Bubenek spune că Ivermectina are un efect cert în prevenția Covid-19, în tratarea bolii și a fazelor avansate. Șerban Bubenek a explicat că sunt studii serioase care fac dovada eficienții Ivermectinei în lupta împotriva coronavirusului. „Este un medicament care a fost folosit pentru uz uman pe scară largă, în special în Africa, pentru parazitoză. Cercetatorii au vrut să vadă dacă are efect și pentru COVID. Există diverse studii, destul de multe, în diverse țări, studii serioase, care au fost analizate. Conform datelor din literatură spun că este eficace împotriva coronavirusului. Aceste studii ne spun că este foarte eficientă și în prevenție și este eficientă mai puțin dacă este dată în stadiile târzii de COVID, dar are o anumită eficiență, a declarat recent medicul Șerban Bubenek.

Primele informații despre Ivermectină au apărut în aprilie 2020, la scurt timp după ce OMS a declarat pandemia de COVID-19. În primăvara anului trecut, presa internațională a anunțat faptul că cercetătorii Universității Monash din Melbourne, Australia, au reușit să omoare coronavirusul în 48 de ore, în condiții de laborator, cu ajutorul acestei substanțe.

Ivermectina a fost descoperită în anul 1975 și este un antiparazitar, utilizat de cabinetele veterinare pentru animale. Ivermectina este considerat unul dintre cele mai sigure și mai eficiente medicamente de către OMS. Totodată, este foarte ieftină.

Ivermectina este aprobată în SUA de FDA (n.r. – Food and Drug Administration) ca medicament antiparazitar cu efect cert anti-păduchi, scabie și viermi intestinali. De asemenea, are efect și împotriva virusului Zika. În Europa însă, nu a primit încă acordul.

În 2015, 3 cercetători au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină și Fiziologie, pentru descoperirea unei terapii care au revoluționat tratamentul mai multor boli parazitare, bazat pe Ivermectină și medicamentul Artemisinin.