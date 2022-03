Mare-i Grădina …lumii și cei mai proști vor să pară cei mai deștepți

Așa cum Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan emite aberații de fiecare dată când e scăpat la microfon sau chelnerul de pe gârla Bârlad, ajuns din greșeală în Parlament, bate câmpii cu excelență despre război sau demiterea președintelui, tot așa s-au găsit vreo doi din ăștia care au sărit gardul Grădinii să ajungă la „Bucale”, chinuind niște biete animale. Da’ cu găina ce-ai avut, Georgică?

Văzând câtă inteligență se „sparge” prin județul cunoscut pentru sărăcie pe toate planurile, dar cunoscând și realitatea care arată că pe aici a trecut cu succes nea Fane Babanu, iar musulmanii și-au rupt gâturile prin mlaștinile de la Podu ~nalt, am inițiat cercetări îndelungi pentru a descoperi de unde au apărut nătângii ăștia care urlă, zbiară sau cară animale cu roaba la București. Am descoperit câțiva nătângi din ăștia care au declarat pe proprie răspundere că străbunii lor au venit cu mulți ani în urmă pe aceste mealeaguri, tocmai de pe coclaurile unde s-a răsturnat căruța cu proști, pentru că s-au rătăcit. Au ajuns aici după ce au mers mult de tot și ajungând aici au găsit ceva de-ale gurii și multe păduri ca să se adăpostească. Odată cu apariția lui Georgică „în direct, indirect, în reluare” pe scena așa zis politică, urmașii celor care au căzut din căruța cu proști, conform poveștii, au luat câte o găină, câte o oaie sau un câine în loc de oaie, le-au pus în roabe, roabele în mașina cu număr de Vaslui pusă la dispoziție de unul care vinde lapte de capră și a fost condamnat că falsifică probe alimentare și au plecat la București, la marele miting inițiat de Georgică și unde s-au adunat, cu chiu cu vai, câteva sute de nătângi, demni urmași ai „deștepților” care au spraviețuit accidentului în care a fost implicată căruța cu proști. Apropo de căruță, de ce oare s-a răsturnat? Că era încărcată cu prea mulți proști. Asta e povestea unui protest care-i departe de a fi protest. Văzând că prea puțini s-au dus pe străzi, am tras o concluzie favorabilă acestui popor. Dacă din 15-17 milioane, au „pus botu’” la minciunile lui Georgică doar câteva sute, înseamnă că România are viitor. Procentul de nătângi la mia de locuitori este nesemnificativ. Pe parte politică, dacă vreți, acum s-a dovedit încă o dată că valul Georgică s-a cam spart de malul realității.