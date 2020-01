Lunca Banului, județul Vaslui – Lupta zilnică este pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor

Valea Prutului e o zonă frumoasă unde natura este darnică, însă omul e obligat să sfințească locul, să ajute natura pentru ca lucrul să fie desăvârșit. Comuna Lunca Banului s-a dezvoltat în salturi, atunci când a avut în frunte oameni dedicați cetății.

Mergând pe Valea Prutului în județul Vaslui se vede vrednicia oamenilor dedicați comunităților pe care temporar le administrează. Omul sfințește locul și indiferent de regim unii fac mai mult, alții mai puțin în funcție de implicare. Bucovina sau Ardealul au munți, județul Vaslui are dealuri și lunci. Orice dar al naturii este frumos și atractiv dacă-i pus în valoare. Am plecat pe drumul național Huși-Murgeni într-o zi de iarnă blândă. Am oprit în comuna Lunca Banului. După cum e numită corabia așa va pluti pe apă, spune o vorbă din popor. Numele comunei te duce cu gândul că aici e o zonă mai bogată, cu oameni vrednici. Realitatea de azi a locului întărește zicala. Primarul comunei Lunca Banului Dănuț Tofan are doar aproape patru ani de când e-n fruntea comunității, însă rezultatele muncii din ultimii ani arată că este atent cu nevoile oamenilor. Sunt primari cu multe mandate în spate care au reușit mult mai puțin decât a făcut primarul Dănuț Tofan. Domnia sa este mereu aproape de oameni, pentru că aici s-a născut și a crescut, aici s-a format ca om de viitor. „Cel mai mult le doresc oamenilor din comună sănătate. Restul reușim să facem împreună dacă suntem sănătoși. Mă uit că zi de zi este rând la cabinetul medicului de familie. Prea mulți oameni sunt bolnavi. În ultimii trei ani, în medie, s-au născut 20 de copii și au murit 40 de cetățeni. Apoi, numărul asistenților personali este în creștere, ceea ce arată că oamenii se îmbolnăvesc grav. Motivele sunt greu de precizat, dar situația generală este îngrijorătoare. Sunt permanent alături de oameni și împreună cu echipa de la primărie luptăm pentru creșterea nivelului de trai”, ne-a spus primarul Dănuț Tofan când l-am întrebat despre comună în general.

Istoria locurilor este bogată, natura își arată frumusețile aici, comuna întinzându-se pe dealuri domoale și-n luncă. Așezările comunei Lunca Banului sunt vechi și au stat de pază la Prut dintotdeauna. Gândurile zboară la vremuri străvechi. Tătarii și alți cotropitori treceau Prutul ca să ia agoniseala gospodarilor din zonă. Lunca Prutului era în mare parte acoperită de păduri. Oamenii își apărau cu dârzenie „sărăcia, nevoile și neamul”, după cum spunea poetul. Așa au reușit să treacă peste vremuri tulburi și să se bucure împreună de vremuri ceva mai însorite.

Revenim în prezent. Ultimii trei ani au însemnat un salt fără precedent pentru frumoasa comună de pe Valea Prutului. Mergând pe drumul național privirea este atrasă de o frumusețe a naturii. La Colac îi spun localnicii. Acolo e un lac natural înconjurat de copaci. Primarul Dănuț Tofan a reușit să amenajeze într-o oarecare măsură zona pentru agrement, iar oamenii merg acolo să se relaxeze. Fiind o zi frumoasă de iarnă când am trecut prin zonă am văzut câțiva oameni care făceau o friptură la ceaun pe malul apei. Un gând mă sâcâia. Iată că și-n vestitul „pol al sărăciei”, cum spun destui „inteligenți”, există frumuseți și sunt oameni vrednici care știu să le dea viață. Pentru acest obiectiv primarul Dănuț Tofan are un proiect cu fonduri europene, prin Grupul de Acțiune Locală Moldo-Prut. La Colac se vor face mai multe amenajări pentru agrement și locul va deveni un punct de atracție pentru iubitorii de natură din toată zona. Sunt 6 hectare de teren la Colac. Aici se va amenaja centrul de agrement. Primele două ediții ale zilei comunei Lunca Banului au fost organizate la Colac și au fost prezenți peste 2.000 de oameni la fiecare ediție. Proiectul prin Grupul de Acțiune Locală în valoare de 100.000 euro presupune amenajarea unor foișoare, teren de sport, bănci, adică tot ce presupune un loc de recreere.

Ultimii ani au reprezentat un salt important în dezvoltarea comunei de pe Valea Prutului

Programul Național de Dezvoltare locală inițiat și derulat de Guvernul PSD a însemnat aici drumuri asfaltate la Broscoșești, Focșeasca și Oțetoaia, un drum de 5 kilometri fiind terminat, o grădiniță nouă în satul Lunca Banului și un dispensar. Sunt obiective importante însă primarul Tofan e nerăbdător să reușească și alte investiții publice necesare comunității. „Aici, la mine, am cam luat-o de la zero. Programul Național de Dezvoltare Locală e bun, era necesar mai demult. Prin acest program guvernamental s-au realizat multe investiții în special în comunele care accesează foarte greu sau deloc fonduri europene. Apă curentă avem, așteptăm canalizarea prin programul județean și lucrăm, alături de comuna vecină, pentru aducțiune de gaz metan. Dacă avem apă, canalizare și gaz metan, apoi asfaltăm toate drumurile. Vreau să reușesc mai multe investiții publice pentru comună. Eu cred că și acest guvern va găsi bani pentru dezvoltarea localităților. Am auzit recent că se va pune accent pe gazul metan. E o necesitate pentru a crește nivelul de trai”, mai spune primarul comunei Lunca Banului.

Comuna de pe Valea s-a dezvoltat în timp, dar în salturi, îmi spunea un localnic. Omul și-a amintit că a fost un primar în perioada comunistă care a făcut câteva obiective, între care și Teatrul de Vară. Apoi a urmat o perioadă mai puțin fastă pentru comună, iar în ultimii trei ani s-a înregistrat în salt important.

Pe lângă investițiile mai mari sunt și alte obiective care s-au realizat cu fonduri de la bugetul local. Sediul primăriei are 4 birouri la 15 oameni. Extinderea clădirii primăriei este în derulare. Tot în curtea primăriei s-a construit o clădire pentru mașina de pompieri și pentru microbuzul școlar. Acum vreo 3 ani curtea primăriei era cam pustie avea doar o căsuță care adăpostea sediul administrativ. „Am un cămin vechi. Am făcut un proiect pentru un cămin modern. Să văd cum vom găsi sursa de finanțare”, mai spune primarul Dănuț Tofan.

Mergând prin satele comunei am văzut terenuri de sport amenajate și mici parcuri. Localitățile arată modern și oamenii locului țin pasul cu schimbările în bine pentru că sunt mândri și vor mai mult în fiecare zi, iar pentru asta trudesc.

Comuna are peste 3.000 de locuitori care trăiesc în 7 sate, respectiv Lunca Banului, Oțetoaia, Broscoșești, Condrea, Focșa, Lunca Veche și Răducani și e mult de lucru aici, dar investițiile mari din ultimii ani au ridicat nivelul de trai și speranțele gospodarilor din zonă.

Istoria locurilor vorbește de existența satelor în zonă dinainte de 1500. E o zonă frumoasă dar și aprigă, așa cum Prutul este domol ca vorba moldoveanului ori nervos. (B. A.)