Lunca Banului dă tonul dezvoltării pe Valea Prutului

Pe malul Prutului, acolo de când se știu, gospodarii din comuna Lunca Banului văd cum comunitatea crește, se dezvoltă, grație investițiilor publice inițiate de administrația locală condusă bine de primarul Dănuț Tofan.

Au trecut mai bine de patru ani de când s-a produs o schimbare majoră la conducerea comunei Lunca Banului. Odată cu omul din fruntea comunității s-a schimbat viziunea asupra dezvoltării acestei zone frumoase. Rezultatele se văd și sunt apreciate de localnici după numai patru ani de când la conducerea comunei se află primarul Dănuț Tofan. Alegerile din septembrie anul trecut au arătat că gospodarii din Lunca Banului știu să aprecieze eforturile pentru dezvoltarea comunității.

Se spune că primul mandat al unui primar este foarte greu. O fi, însă rezultatele obținute de primarul Dănuț Tofan la Lunca Banului parcă dau peste cap toate aceste reguli nescrise. „Grădinița și dispensarul sunt aproape gata. Sunt două obiective foarte importante. Urmează să fie dotate modern pentru ca să asigure condiții bune, normale. Avem un proiect important la care am lucrat la sfârșitul anului trecut. E vorba de proiectul pentru aducțiune de gaz metan. Despre obiectivele mai mici, care, de regulă, sunt susținute din bugetul local, ce să spun? Se anunță un an greu, de austeritate, dar vom găsi soluții potrivite. Vreau să mă axez pe fonduri europene. Mai am destule străzi de asfaltat, dar aștept canalizarea. Pe lista de sinteză a ministerului de resort sunt două proiecte pentru circa 11 kilometri de asfalt. E nevoie de un cămin cultural, de o sală de sport, prin Grupul de Acțiune Locală vreau să achiziționez utilaje pentru comună, dar totul ține de finanțările care apar”, spune optimist primarul Dănuț Tofan.

La începutul primului mandat, primarul Dănuț Tofan a lucrat mult mai greu că-i lipsea echipa, acum spune că are o echipă bună și va fi mai ușor la cel de-al doilea mandat. „Mereu este loc de mai bine. Ambițiile sunt mai mari decât la primul mandat. Acum am echipă de funcționari bine pregătiți cu care să lucrez. La școli am făcut grupuri sanitare în interior. Sunt date în folosință. Avem trei școli și toate au grupuri sanitare moderne. Am reușit să extindem spațiul primăriei. Am construit încă un corp. Erau patru birouri în clădirea veche și toți funcționarii stăteau înghesuiți acolo. Acum avem și sală pentru Consiliu Local, până acum se țineau ședințele pe hol sau pe unde apucam”, spune primarul Dănuț Tofan.

Cel mai frumos loc de recreere de pe Valea Prutului a fost pus la dipoziția iubitorilor de natură

Iubitorii de natură au acum la dispoziție un loc de recreere superb. Privind în perspectivă, administrația locală de la Lunca Banului a reușit să amenajeze un spațiu de recreere deosebit. La Colacu, iubitorii de natură au de toate. Locul a fost amenajat cu alei, căsuțe, bănci printr-un proiect cu fonduri europene. Sunt 12 foișoare amenajate acolo. Prin astfel de investiții se vor dezvolta pe viitor comunitățile locale. Fiecare comunitate locală va fi nevoită să exploateze oportunitățile locului. Să faci în doar patru ani grădiniță nouă dotată la standarde moderne, dispensar nou dotat cu tot ce este necesar, spațiu de recreere, să inițiezi proiecte pentru modernizarea de drumuri, aducțiune de gaz metan, înseamnă efort deosebit și mai înseamnă pasiune pentru lucrul bine făcut. Din păcate, multe comunități locale suferă din cauza lipsei oamenilor care să privească în perspectivă și să-și dorescă dezvoltare.

„O fi anul ăsta mai greu, dar ne revenim la anul. Știu ce vrea comunitatea și e bine să ai un procent cât mai mare de cetățeni mulțumiți de activitatea administrației locale. Primarul încearcă să rezolve toate problemele oamenilor și e bine dacă mare parte din cetățeni se declară mulțumiți de activitatea ta ca primar. Sunt învățat să las ceva bun în urma mea, cum spune moldoveanul, pe unde trec. A fost bătălia mare și aici, la alegerile locale, dar puterea lui Dumnezeu este mai mare decât puterea omului”, a concluzionat primarul de la Lunca Banului. Obiectivele reușite în ultimii ani și perspectivele care se întrevăd confirmă faptul că această frumoasă comunitate dă tonul dezvoltării pe Valea Prutului.

Spuneam anterior că gospodarii din Lunca Banului au făcut o schimbare de macaz în 2016. Făcând bilanțul anul trecut au văzut că alegerea din 2016 a fost de bun augur pentru comunitate.

Lunca Banului este o comună cu vechime dar și cu pretenții. Acum se vorbește de o altă perspectivă. Ultimii ani, investițiile publice reușite de administrația locală au dat avânt dezvoltării investițiilor private.