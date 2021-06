Luna Curățeniei la Dodești

Written by:

Written on:

Vineri, 4 iunie 2021, în cadrul proiectului Înființarea și funcționarea Centrului Comunitar Integrat din comuna Dodești, județulVaslui s-a desfășurat prima ediție a campaniei Luna Curățeniei – acțiune de colectare deșeuri și igienizare a spațiilor verzi cu ajutorul și implicarea directă a comunității.

“După o lungă perioadă de precipitații, vremea a ținut în sfârșit cu noi iarnatura s-a pregătit pentru celebrarea Zilei Mondiale a Mediului. Noi, Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași în calitate de lider de proiect alături de partenerii noștri Comuna Dodești și Școala Gimnazială Victor Ion Popa Dodești ne-am bucurat de prezența a peste 20 de adulți și 80 de copii din comuna Dodești ce au răspuns cu deschidere și entuziasm îndemnului: Contribuim la îmbunătățirea calității vieții din comuna noastră!.

A fost o zi plină de soare, de voie bună dar și cu multe învățăminte prețioase, atât pentru copii cât și pentru adulți. Împreună am reușit să colectăm peste 40 de saci cu deșeuri din zonele de intervenție ale comunei (spațiile verzi din preajma drumurilor sătești și comunale Dodești). Am conștientizat cât de nocive sunt deșeurile și ambalajele de plastic pentru mediu și am realizat că pășim zilnic pe lângă ele și nu ne dăm seama de impactul acțiunilor sau nonacțiunilor noastre. Membrii comunității Dodești, de la cel mai mic, la cel mai mare, au devenit astfel promotori ai respectului față de natură și un exemplu de comportament responsabil.

Doamna primar Loredana Cerbu organizează activități asemănătoare în fiecare an în comuna Dodești și ne bucurăm, încă o dată, că viziunea dumneaei se pliază obiectivelor noastre pentru dezvoltare rurală.

În deschiderea evenimentului, dna primar a vorbit despre scopul și obiectivele campaniei și a subliniat importanța acestor acțiuni pentru sănătatea comunității: <<Fiecare gest de bunăvoință contează, natura ne oferă hrană și viață, haideți să avem grijă de ea și să o prețuim așa cum merită!>>”, menționează organizatorii într-un comunicat de presă dat publicității.