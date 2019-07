Lucrări de reparaţii pe drumurile judeţene botoşănene

Consiliul Județean Botoșani, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, desfășoară în această perioadă lucrări de reparații și întreținere pe mai multe tronsoane de drumuri județene, atât în zona de sud a județului cât și în cea de nord. Mai exact, în zona de sud a județului se lucrează pe DJ 208 I Joldești – Tudora – limita cu județul Suceava, acolo unde sunt executate lucrări de reparații prin turnare a unui covor asfaltic într-un strat pe o lungime de aproximativ 10 kilometri. De asemenea, pe zona de nord a județului, pe DJ 298 Vorniceni – Cordăreni, se execută lucrări de reparații prin turnare covor asfaltic în 2 straturi pe un sector de drum de 5 kilometri. În paralel, sunt desfășurate și lucrări de reparații la fundațiile drumurilor pe DJ 282 Săveni – Podriga, precum și pe DJ 296 A pe raza localității Roșiori, comuna Răchiți. În contextul tuturor acestor lucrări, Dorin Birta – vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, s-a deplasat într-o vizită de lucru pe tronsonul DJ 208 I Joldești – Tudora – limita cu județul Suceava, pentru a verifica stadiul lucrărilor. „ La acest moment, pot spune că lucrările ce se execută pe toate drumurile județene au un ritm susținut și evoluează conform graficului de lucrări stabilit pentru anul acesta. Sunt lucrări calitative, care vor asigura cetățenilor condiții sigure de trafic”, a declarant vicepreședintele Dorin Birta. După finalizarea lucrărilor de pe DJ 208 I Joldești – Tudora – limita cu județul Suceava, echipa de drumari va fi relocată pe DJ 282 B Flămânzi – Prăjeni – limita cu județul Iași, acolo unde se vor executa lucrări de reparații prin turnarea unui covor asfaltic în două straturi pe o lungime de 12 kilometri. De asemenea, vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani a fost prezent săptămâna trecută şi pe traseul Drumului Strategic acolo unde se desfășoară în această perioadă lucrări de întreținere în vederea aducerii carosabilului la un nivel decent de viabilitate. Mai exact, vizita de lucru s-a desfășurat pe tronsonul de drum județean DJ 282 Răuseni – Todireni, acolo unde au fost finalizate deja lucrările de plombare la cald, dar și pe tronsonul Todireni – Talpa unde lucrările de plombare la cald sunt în desfășurare. „Având în vedere faptul că sunt întârzieri în demararea lucrărilor finanțate prin fonduri europene, ne vedem nevoiți să intervenim cu lucrări provizorii, în limita posibilităților legale. Cu ocazia vizitei am constatat că intervenția unei singure echipe de lucru ar prelungi foarte mult finalizarea lucrărilor, așa încât am luat decizia de a discuta cu constructorul, pentru urgentarea acestor lucrări. Lucru care s-a și întâmplat și începând de luni, pe acel tronson de drum vor lucra două echipe”, a declarat Dorin Birta, vicepreședintele CJ Botoşani. Lucrări de plombare la cald se mai desfășoară pe DJ 291 C Hilișeu Horia – Pomârla – Racovăț. De menționat sunt și celelalte lucrări ce se desfășoară pe drumurile județene și care sunt lucrări de modernizare finanțate prin Programul National de Dezvoltare Locală, etapa II. Astfel, pe DJ 294 C Manoleasa – Zahoreni – Borolea va fi finalizat în această săptămână primul strat de asfalt pe toată lungimea de 7 kilometri propusă prin proiect, iar după finalizarea tuturor lucrărilor de pe acest tronson, vor fi demarate lucrările pe DJ 291 D Ibănești – Cristinești, care va fi modernizat pe o lungime de 5 km. Nu în ultimul rând, se lucrează intens pe DJ 208 H Vorona- Oneaga-Pădureni, care va fi modernizat pe o lungime de 12,7 km. Lucrările ce se desfășoară la această dată reprezintă lucrări pregătitoare în vederea turnării covorului asfaltic (strat de balast, terasamente – lărgire platformă, podețe transversale. (G.B.)