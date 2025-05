Lozincile comuniste au fost înlocuite cu sloganuri mincinoase în același scop: obținerea puterii și menținerea la putere!

By

Cei care au trăit înainte de 1990 își mai aduc aminte că orice semn de nemulțumire din partea poporului, că nu este mâncare în magazine sau că se dărâmă satele și țăranii sunt puși la bloc ori pentru alte „megareforme” ceaușiste, regimul comunist organiza repede o manifestație de susținere a Partidului Comunist și a „fiului poporului”. Se transmitea în subconștientul omului că țara e pe drumul dezvoltării, că totul este foarte bine, că nivelul de trai crește văzând cu ochii! Totul era minciună. Cei mai mulți români credeau, chiar dacă le chiorăiau mațele de foame. Încercau să se „descurce” mai bine ca să „facă rost” de un salam ori de un pui congelat sau măcar tacâm de pui sau copite de porc. Totul însă mergea foarte bine, omul avea de lucru, avea o cutie de chibrituri pe post de casă, avea bere și creveți la bodega din colț și din televizoare se auzeau cu putere lozincile patriotarde de mai bine ale comuniștilor.

Au trecut alegerile pentru președintele României. Înainte de toate alegerile care au fost anul trecut și anul acesta haidamacii plătiți ai lui Simion și ai lui Călin au organizat proteste peste proteste la care „aleșii neamului” au debitat numai minciuni. Culmea e că acum încep să se spargă minciunile spuse de Simion și Călin, pozând în salvatori, dar degeaba. Au trecut alegerile prezidențiale, România are un președinte, bun sau mai puțin bun, e altă discuție, dar are președinte ales, dar mincinoșii Simion și Călin încearcă să țină în tensiune poporul anunțând proteste. Atitudinea lui Simion este identică cu cea a liderilor Partidului Comunist Român, cu mențiunea că slujitorii regimului communist organizau parade, manifestații de susținere, iar Simion organizează proteste. Rezultatul urmărit este același: să țină în tensiune o mare parte a cetățenilor, ca aceștia să nu vadă în jur ce se petrece, să nu cumva să gândească liber. Acum e cazul ca instituțiile României (Poliția, Justiția) plătite de popor să-și facă datoria. Au fost proteste, au fost alegeri, am înțeles, dar mai trecem și la treabă, cam așa ar trebui să gândească președintele României, cel care va fi prim ministru, parlamentarii, societatea civilă, dar în mod special cei care s-au lăsat prostiți până acum de minciunile lui Simion. Așadar, la treabă, măi băieți, lăsați-l pe Simion să protesteze că a ratat ciolanul cel mare!