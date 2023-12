Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan a început să lingă pe unde a scuipat

By

Pamflet

Mare dragoste s-a văzut recent de la Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan pentru partidoiul trandafirilor. Dacă a văzut că Dan Pufulete și-a găsit un loc sigur și călduț după ce a intrat sub marea umbrelă a trandafirilor roșii Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan a intrat la idei. S-a gândit el, s-a tot gândit și deodată i-a venit ideea. Are ceva bănuți negri pentru zile albe puși la „saltea”. Va lua legătura cu Dan Pufulete, chiar dacă e sub „demnitatea” lui și sigur va reuși să găsească sprijin la partidoiul trandafirilor ca să mai piardă și el timpul pe bani mulți prin Consiliul Judean. A vorbit cu niște mâncători de rahat turcesc de-ai lui și, culmea, a aflat Măscuță. De fapt, a aflat prima dată Vali Crețosu, sluga credincioasă a lui Măscuță și a mers val-vârtej la „bos” ca să-i spună ce bani pune în joc Liviu cel mai hoțoman de pe Lohan. Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.