Lipsa forței de muncă întârzie realizarea unor obiective importante pentru comuna Oșești

Written by:

Written on:

La Oșeștii Vasluiului continuă investițiile care dau alt curs dezvoltării întregii zone, dar fără implicarea statului, fără Programul Național de Dezvoltare Locală era greu să vorbești de ridicarea nivelului de trai.

Lipsa forței de muncă, mai ales în construcții, întârzie realizarea investițiilor publice și amână dezvoltarea localităților, dar cu toate acestea, când mai greu, când mai ușor, cu ajutorul statului, în multe comune se lucrează la obiective importante, pentru că dezvoltarea țării înseamnă ca toți românii să aibă apă la robinet, canalizare, drumuri de asfalt, școli moderne pentru copii, gaz metan în gospodării. E ușor să vorbești dintr-un studio de televiziune sau din străinătate despre dezvoltarea localităților, dar dacă acești vorbitori ar lăsa asfaltul orașelor în urmă și ar merge în satele patriei și-ar schimba discursul. Bugetul unei comune mici sau mijlocii nu permite realizarea investițiilor publice necesare fiecărei comunități. Cum să spui că apa la robinet sau canalizarea ori gazul metan sunt mofturi pentru locuitorii satelor? Astfel de obiective sunt necesare și „fără sprijinul statului”, după cum afirmă primarul comunei Oșești Didi Alexandroaie, lupta cu modernizarea era pierdută înainte de a începe. „Avem două grădinițe și o școală pentru reabilitare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Treaba merge greu că nu este forță de muncă. Licitația de execuție a fost câștigată de o firmă mare din Iași care deține o carte de vizită impresionantă. Lucrările la obiectivele noastre însă le face o firmă mai mică. Aceasta a fost în asociere cu firma care a câștigat licitația. Acum se plâng că nu au forță de muncă și treaba se mișcă greu. Obiectivele care sunt în discuție se realizau mult mai repede cu forțe proprii dacă ar permite legea așa ceva. La Buda s-a construit cu forțe proprii cumpărând materialele necesare o casă praznicală în câteva luni. Peste tot se contruiește și cred că forță de muncă este puțină dar aceste obiective sunt importante pentru comunitatea noastră.

Avem apoi prin Fondul de Investiții asflatarea drumului spre satul Buda. Investiția include și drumuri din satul Buda. Am crezut că terminăm grădinița până în toamnă pentru că nu sunt lucrări atât de complexe, dar iată că treaba întârzie și este în defavoarea copiilor noștri din comună”, spune primarul comunei Oșești.

Despre Oșești cu satele păzite cu strășnicie de codri seculari am relatat mereu cu plăcere pentru că aceste meleaguri sunt încărcate de istorie. Satul Buda, că tot am pomenit anterior despre asfaltarea drumului de la Oșești la Buda, a avut prima femeie primar din România într-o perioadă grea pentru țară. Iar înaintașii au reușit să pună piatră de temelie în această zonă locuită de oameni gospodari urmași de răzeși. Cei de astăzi caută să atragă fonduri în comună pentru a dezvolta satele, deoarece și gospodarii de aici au nevoie de apă la robinet, de drumuri asfaltate și de școli care să asigure condiții moderne de studiu copiilor. Grădiniția nouă de care pomenea primarul Alexandroaie se construiește în Oșești dar până acum s-a lucrat foarte puțin și abia dacă se vede că acolo este un șantier. Lipsa forței de muncă, dar și legislația care favorizează doar firmele de construcții mari, le dă puține responsabilități în relația cu beneficiarul, întârzie mult dezvoltarea comunităților. Aproape în fiecare localitate se lucrează la câte un obiectiv public, deci este front de lucru, iar problema ține acum de seriozitatea firmelor de construcții. E nevoie să se găsească urgent soluții pentru că în ritmul acesta multe obiective de investiții vor fi ratate. Spunea anterior primarul comunei Oșești că fără sprijinul statului era imposibil să faci investiții publice. „Am avut cofinanțare de 1,4 milioane lei numai la proiectul de apă și canalizare la Buda. Fără sprijin financiar de la bugetul statului era imposibil să realizăm o astfel de investiție. Am făcut apoi un puț forat la Pădureni și în toate satele este apă curentă. De acum ne gândim la aducțiunea de gaz metan. Au fost probleme pe care cu greu le-am rezolvat dar situația s-a reglementat și să vedem ce va mai fi de acum încolo”, a mai spus primarul Didi Alexandroaie.

Frumusețea zonei, dar mai ales vrednicia oamenilor de pe aceste meleaguri și dragostea lor pentru continuarea tradițiilor moștenite reprezintă o adevărată bogăție care merită a fi exploatată. Indiferent de „culorile” celor de la „centru” procesul de dezvoltare va continua pentru că gospodarii satelor din Moldova și din țară sunt egali cu locuitorii orașelor sau mai vrednici, deci toți muncesc și doresc un trai mai bun. (B. A.)