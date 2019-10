Lipsa forței de muncă afectează investițiile aflate în derulare

Angajamentele ambițioase asumate pentru anul acesta de administrația locală vasluiană decurg conform planului însă apare o problemă cu investițiile mari care înregistrează unele întârzieri, firmele de construcții acuzând lipsa forței de muncă.

Toate obiectivele de investiții începute anul acesta la Vaslui sau care vin din anii anteriori au asigurată finanțarea, unele investiții au fost deja recepționate, iar altele se află în diferite stadii de execuție. Se înregistrează și întârzieri la capitolul dezvoltare, spune primarul Vasile Pavăl, din cauza constructorilor care acuză lipsa forței de muncă.

Sunt multe investiții în derulare, care au asigurată finanțarea conform graficului și-n același timp administrația locală are în vedere învățământul, unde va fi o creștere a burselor pentru elevi, cultura, sportul, latura socială și pentru toate acestea s-au alocat fondurile necesare bunei funcționări.

Vasluiul este și anul acesta un șantier. Dacă au fost finalizate câteva proiecte mari cu finanțare europeană, guvernamentală și locală, iar orașul a devenit mai atractiv, alte investiții necesare au fost inițiate. Vorbim aici de modernizarea pe cartiere, dar și de extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare. Acest din urmă proiect este al operatorului de apă și canalizare și include mai multe localități dar administrația locală vasluiană se implică pentru că lucrările din Vaslui sunt așteptate de localnici, iar aceștia când au o problemă se adresează Primăriei. Făcând bilanțul pe primele 8 luni ale anului primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl se declară nemulțumit de stadiul unor investiții și în general de capitolul dezvoltare unde se înregistrează întârzieri. „Am asigurat cheltuielile pentru funcționarea instituțiilor primăriei până la 30 decembrie. La serviciul public de transport sunt asigurate gratuitățile, iar la dezvoltare, tot aici, vom cumpăra două microbuze noi. La gospodărire comunală am asigurat finanțarea necesară, iar în octombrie vom prezenta în plenul Consiliului Local pregătirile pentru iarnă. La învățământ, pe lângă funcționare, am finanțat reparațiile curente și reparații capitale acolo unde a fost cazul. Reanalizăm cuantumul burselor pe care le acordăm și va urma o majorare. Avem sumele prevăzute în buget și vom prezenta propunerile Consiliului Local. La domeniul social avem asigurate sumele necesare, apoi la cultură vor fi evenimente în perioada următoare și am prevăzut sumele în buget. Pe 1 octombrie de Ziua internațională a persoanelor vârstnice se vor organiza manifestări la Centrele de zi și un spectacol pe 3 octombrie. Pe 25 octombrie este Ziua armatei, pe 1 decembrie e Ziua Națională, iar pe 22 decembrie se împlinesc 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Ca să marcăm evenimentul am construit o troiță nouă. Nu în ultimul rând am asigurat finanțarea pentru Clubul Sportiv Municipal Vaslui pe cele două ramuri: handbal și fotbal. Discutăm și de atletism dar această ramură va intra la finanțare anul viitor. În ceea ce privește capitolul funcționare, așadar, situația este bună”, a spus recent primarul municipiului Vaslui, ing. Vasile Pavăl.

La capitolul Dezvoltare sunt întârzieri

Mai multe obiective de investiții sunt întârziate cu toate că administrația locală are banii necesari însă firmele de construcții nu reușesc să țină ritmul. „Zona de dezvoltare nu se ridică la nivelul prognozat. Avem permanent discuții cu reprezentanții firmelor de construcții. Toți acuză lipsa forței de muncă și de aici apar întârzieri care înseamnă scumpirea materialelor de construcții și alte probleme de acest fel. La toate obiectivele avem asigurată finanțarea necesară. La Bazar stăm cu ochii pe ei, avem promisiuni că se recuperează întârzierile, apoi pista de skateboard e gata, iar lucrările în cartierul 13 Decembrie sunt la final. Avem totodată în diferite stadii alte proiecte care vor intra în lucru anul viitor. Avem studiu de fezabilitate pentru asfalt pe Delea și am asigurat sursele de finanțare. Unde s-au terminat lucrările la utilități venim cu asfalt. Facem pachete de străzi pe care le asfaltăm. Urmărim apoi proiectul de extindere apă și canalizare. Nu este investiția noastră dar se lucrează în Vaslui și vrem să meargă în termenii stabiliți. Aici vorbim de utilități pentru cartiere ale orașului nostru. Alt obiectiv care nu-i finanțat de noi dar ne interesează în mod special privește desecările și decolmatările cursurilor de apă care trec prin oraș. Este investiția Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare dar avem discuții permanent și urmărim în ce stadiu se află pentru că sunt probleme nerezolvate de mulți ani. Proiectul este scos la licitație și sper să intre în execuție cât de curând. E un proiect de un milion de lei. Apoi este proiectul pentru locuințe de serviciu prin Agenția Națională a Locuinței. Oferta e în analiză și sper să desemneze constructorul și să înceapă lucrările. Am fișa de proiect cu bazinul de înot. Proiectul se află în faza analizei financiare. Urmărim să se realizeze și aceste proiecte de investiții pentru că sunt ale orașului nostru”, a mai spus primarul Vasile Pavăl.

Pe lângă investițiile aflate în diferite stadii sunt alte proiecte cu fonduri europene care încep de anul acesta și continuă anii următori. Pentru construcția unei creșe și a unei grădinițe au fost semnate contractele de finanțare, iar alte patru proiecte sunt în analiză. Cel mai important, după cum afirmă primarul municipiului Vaslui, privește extinderea rutelor și traseelor de transport public. Aici intră și achiziția unor mijloace de transport, iar asta se poate face imediat după semnarea contractului de finanțare. Prin acest proiect va crește gradul de confort în transportul public. Lista proiectelor de investiții se completează cu multe alte obiective importante și cu impact în toate domeniile vieții orașului. Se poate spune așadar, fără a greși, că bilanțul este pozitiv, iar acesta e un semn că dezvoltarea orașului Vaslui continuă la același nivel ca-n ultimii ani. (B. A.)