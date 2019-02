De vreo două luni de zile tot amân să scriu un articol despre ceea ce se mai întâmplă prin hăţişurile politicii botoşănene. De parcă s-ar întâmpla ceva demn de luat în seamă, în afara unor demagogii ieftine, populiste, aidoma formelor fără fond… Tot mi-am zis „să treacă şi sărbătorile de iarnă, să nu le stea sarmalele şi friptanele la unii în gât şi pe urmă om mai vedea”. Au trecut şi sărbătorile de iarnă şi Zilele Eminescu şi Mica Unire… Şi iar liliputanii politicii botoşănene se caţără în sufletul amărât al oamenilor şi le intră în casele lor tot mai amărâte prin intermediul unor posturi tv. locale care vorba cântecului „Viaţa-i viaţă, banu-i ban/ Om bogat sau simplu cetăţean!” Dar înainte de a trece la tema articolului musai se impune precizarea că substantivul „liliputan”, potrivit DEX, înseamnă: „de dimensiuni foarte mici; minuscul; pitic; de mică amploare”. Şi uite aşa, controversatul ALDE de Botoşani, prin vocea gălăgioasă a diversionistei traseiste Liliana Mincă (foto) tot face conferinţe de presă în care se remarcă prin a nu spune nimic. După ce a tot schimbat oamenii din aşa zisele conduceri de partid, la un moment dat era săptămâna şi un nou comitet de conducere, Liliana Mincă tot aduce la conferinţele de presă nişte ciudaţi care nu reuşesc să producă nimic. Pentru că vorbele fără acoperire şi aruncate în vânt nu se pun! Printre „valorile aldiste botoşănene” se numără Dumitru Zmău, un fost miliţian şef pe la Rutieră şi, mai nou, unul Liviu Rădăşanu, fost penelist, care acum îşi umflă muşchii că ar vrea să fie candidatul partidului în bătălia pentru jilţul de primar al Botoşanilor la localele din iunie 2020. Cu ce iese în faţă? Cu transformarea a vreo zece străzi normale în străzi cu sens unic. La auzul unei aşa propuneri, curcile s-au dat pe spate de râs prin bătături iar unii care poartă capul pentru a gândi, nu doar pentru a nu le ploua în gât, s-au uitat cu reticenţă la individ. În ceea ce-l priveşte pe fostul miliţian Zmău, acesta „a intrat deja în isorie” prin postarea pe reţele de socializare a celebrei fotografii cu fizicul său în chiloţi alături de clădirea Parlamentului României. Iar ceea ce mă scoate din sărite la aldista Liliana Mincă, căreia, din „pură simpatie”, îi mai zic şi „Tanti Lili loterista”, „prietenii ştiu de ce!”, e că pe la amintitele întâniri cu presarii botoşăneni tot se laudă că partidul are şi un primar de comună. Unde? În „metropola” Nicşeni unde telefonia mobilă continuă să fie un soi de S.F. fără acoperire. Şi apropo de primarul nicşenean, ce acte de vitejie pentru comunitatea locală a făcut într-un an şi vreo trei luni de mandat? Unde sunt lipitorile politice care, la ceas de seară când s-a produs instalarea oficială, îi promiteau tot sprijinul? Mai lasă-ne Liliana Mincă, tu care ai vrut să le-o bagi pe gât botoşănenilor pe gurista Margareta Clipa pe post de deputat! Nu mai sunt chiar aşa de proşti alegătorii de aici. Mai bine du-te şi trage un loz în plic după zicerea veche, antică şi de demult, „loz în plic, loz în plic dai doi lei şi iei nimic”. Exact cât o să ia şi aldiştii la viitoarele alegeri, idiferent că s-or numi, europarlamentare, prezidenţiale, locale sau parlamentare. Că tot îl au în rîndurile lor, ca purtător de vorbe, pe Mihai Ţâbuleac, fost preşedinte de Consiliul Judeţean Botoşani şi fost preşedinte de PMP Botoşani, din această ultimă postură obţinând pentru partid, la toate alegerile, praguri electorale de sub 3 la sută. Murea Traian Băsescu de oftică şi inimă rea şi l-a dat afară până la urmă pe „ilustrul om politic” Mihai Ţâbuleac. Un alt liliputan politic botoşănean este partidul Pro România înfiinţat din frustrarea adâncă a doi indivizi daţi afară din PSD. Primul este Dumitru Chelaru, primarul comunei Pomârla, fost şef al filialei botoşănene Asociaţia Comunelor din România, de unde a fost înlăturat tot pe criterii politice. Aşa cum a fost dat afară şi din rândul social democraţilor botoşăneni, chiar dacă principalul motiv a fost că era „prea tare-n clanţă” şi le-o trăgea de la obraz unor colegi de partid. Iar al doilea individ/ individă este deputata Mihaela Huncă, fostă pesedistă şi la un pas, potrivit unor zvoneri, să devină ministreasa Învăţământului prin toamna anului trecut. Ambii ejectaţi au adunat nişte „iluştri anonimi” şi au creat o filială a partiduleţului lui Victor Viorel Ponta la Botoşani. Discurs politic coerent? Să fim serioşi, în afara unor monologuri şi aberaţii, de exemplul desfiinţarea consiliilor judeţene!, primarul pomârlean nu a produs nimic. Un alt partiduleţ născut din frustare, înfiinţat tot la Botoşani, este Dreapta Liberală. „Naşul său de botez” este Dumitru Balan, patronul societăţii de transport local Microbuzul, cea cu unii şoferi exagerat de impertinenţi şi, mai tot timpul, pasageri cu mult peste numărul de locuri, contrar legii. Dat afară din ALDE, de tanti Lili loterista, na că am „simpatizat-o” iar!, don Miki cum îi spun prietenii, a pocnit mânios din cureaua pantalonilor, deh, la ALDE cotizase cu nişte bănuţi importanţi şi s-a proptit de Cataramă. Nu de cea a curelei, ci de Viorel Cataramă, un soi de lider al Dreptei Liberale la nivel central. L-a chemat pe şeful Viorel, Cataramă nu Ponta!, la Botoşani, l-a proptit în platoul unui post de televiziune local pe care-l cumpărase cu intenţii de mărire aldiste şi, după zicerea „altă Mărie cu altă pălărie” să facem politică prin noi înşine. Din când în când, don Miki mai apare la achiziţionatul post de televiziune şi mai combate… ca Moise-n pustiu. Şi ca o curiozitate: sediul DL Botoşani se află taman unde a fost un alt partid ce s-a dovedit falimentar, UNPR al generalului Gabriel Oprea. Ehei, alte vremuri, alte gânduri de mărire pe seama naivităţii alegătorilor… Şi tot de curiozitate am fost de vreo două ori pe la sediul DL de Botoşani, cu gând să intru. Dar uşa era tot încuiată. Iar din rândul liliputanilor politici botoşeneni, tot respectul, pe bune, nu-i vrăjeală!, pentru PMP şi PRM. Ăştia ştiu că sunt mici, mici de tot, dar măcar nu se bagă în sufletul omului. Poate exagerează oleacă nea Valerică Apetrei, peremistul cu interminabilele trimiteri de pe feisbuc, dar nu-i bai. Cui nu-i place să nu acceseze. Şi în aceste condiţii, a politicii demagogice şi fără vlagă a liliputanilor, este evident că granzii de la PSD nu au nicio oprelişte în a face tot ce le trece prin cap. Iar mai marii opoziţiei, adică cei din PNL, sunt lipsiţi de vlagă şi forţă politică. Singurul care este ancorat în realitate la Botoşani şi le mai dă peste nas pesediştilor este deputatul liberal Cristian Achiţei. Specialist în probleme de infrastructură, liberalul Achiţei atrage constant atenţia că veşnica promisiune privind reabilitarea porţiunii de drum Botoşani – Târgu Frumos este o jucărie verbală a social democraţilor cu care tot amăgeşte electoratul de peste zece ani. Pentru că, susţine deputatul Cristian Achiţei, pesediştii nu au niciun interes să dezvolte zona Moldovei care trebuie ţinută în sărăcie şi izolare pentru a câştiga mai lesne voturi la alegerile parlamentare. În rest, s-auzim numai de bine şi să ieşim cu bine din această iarnă lungă şi cu multă zăpadă. Mai ales pentru acei locuitori taman din municipiul reşedinţă de judeţ. Pentru că societatea locală de salubrizare Urban Serv este sinonimul cuvântului „nesimţire” şi o mare utopie, cam de teapa comunismului sovietic. Scopul conducerii acestei societăţi? Să nu-şi facă niciodată treaba şi să fie mereu sămânţă de scandal în şedinţele Consiliului Local Botoşani. (Gabriel BALAŞA)