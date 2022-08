Leave a Comment

Written by:

Un cetățean ajuns deputat în Parlamentul României, fără carieră sau merite deosebite în comunitate, s-a gândit să ia bani de la vasluieni pentru locuri de parcare. Prețul, zice el acum, va pleca de la 10 lei pe lună. Unde va ajunge prețul a uitat să spună. „Afacerea” este gândită bine, adică în folosul propriu. Se caută o firmă care spune că îngrijește de locurile de parcare și încasează pentru binele partidului bani de la vasluieni. Asta e hoția pe care au propus-o, cu surle și trâmbițe, recent, liberalii vasluieni.

Șmecheria este ambalată frumos. Cei mai „tari” liberali din istoria județului au venit și au spus că strâng bani pentru îngrijirea locurilor de parcare și pentru înființarea altora noi.”

„De unde să vă dea, băi, vasluienii bani și pentru ce?”, este întrebarea care stă pe buzele tuturor vasluienilor posesori de mașini.

Un consilier local de la liberali, cu mandate fără număr în Consiliul Local Vaslui, bate câmpii spunând că se vor aduna bani cu care vor fi amenajate alte locuri de parcare. Dă și exemple omul cum va înființa 5-10-15 locuri de parcare. O adevărată bătaie de joc la adresa vasluienilor! Ce faci cu cinci locuri de parcare la 1.000 de mașini, să spunem? A uitat să spună și unde va înființa locuri de parcare pentru că este imposibil să mărești parcările de reședință. Spun însă liberalii că locurile de parcare noi sau vechi vor fi la cel mult 30 metri de bloc! Cine crede aceste aberații oare?

Practic situația stă cu totul altfel și asta o știu toți vasluienii. Fiecare bloc are câte zece, maxim douăzeci de locuri de parcare, iar mașini sunt de cel puțin două-trei ori mai mult. Ce înseamnă să-i dai unuia un loc de parcare și să dai deoparte alți cinci cetățeni? Deputatul Polak spune că se organizează licitație, „ca-n orașele mai mari”. Ce uită să spună acest individ este că în orașele mai mari se dau adevărate bătălii pentru locurile de parcare și oamenii plătesc mii de lei pe an pentru a avea unde să-și parcheze mașina. La Iași, de exemplu, sunt oameni care plătesc două-trei mii de lei pe an ca să ocupe un loc lângă containerul de gunoi, chiar dacă acolo nu e amenajat vreun loc de parcare. Asta vor liberalii să facă la Vaslui? Tot la Iași se fac adevărate afaceri penale cu locurile de parcare. Asta lipsea Vasluiului? De câțiva ani, administrația locală condusă foarte bine de inginerul constructor Vasile Pavăl aplică proiecte cu fonduri europene și guvernamentale pentru modernizarea Vasluiului și a reușit să-i contureze o formă de oraș curat, cochet și confortabil. Acum vin acești indivizi fără căpătâi și vor să strice totul. Ei vor haos ca să bage în propriile buzunare cât mai mult. Dacă e stabilitate, ordine și liniște se văd repede afacerile penale, dar dacă e haos totul e posibil.

Cred liberalii că soluția închirierii parcărilor de reședință este vreo invenție de-a lor? Da de unde! Subiectul este vechi și a fost analizat în cele mai mici detalii, dar în acest moment este imposibil de aplicat. La o discuție pe această temă, în Consiliul Local, în urmă cu ceva timp, primarul Vasile Pavăl chiar a spus că e posibil și așa ceva, dar mai întâi ești obligat să le oferi vasluienilor cât mai multe locuri de parcare și apoi să le ceri bani. E o gândire corectă și nicidecum una pompieristică și cu iz penal.

În campania electorală din 2020, când a fost pus pe lista de candidați la parlament, acest individ promitea locuri de muncă pentru vasluieni, promitea șosele de centură, promitea investiții, promitea taxe și impozite mai mici, promitea marea cu sarea pentru cine avea timp să-l asculte că nu-l cunoștea cine este, iar acum vrea să ia din banii și așa puțini ai vasluienilor.

