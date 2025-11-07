Liberalii și useriștii au fost puși la putere ca să reducă nivelul de trai al românilor

Exact ca-n perioada interbelică, liberalii sunt buni doar pentru a pune cât mai multe poveri pe umerii celor mulți. Când spui liberali, spui sărăcie pentru cei mulți și bogăție pentru ei și cercul de apropiați. Bolojan urlă că reformează, dar în realitate el taie din salariul de 4-5 000 lei al unui profesor și face asta pentru un salariu propriu de circa 80 000 lei lunar. De ce a venit el în fruntea Guvernului? Ca să-și dea salariu de aproape 20 000 de euro lunar. De fapt, dacă ne uităm în spate vedem că Bolojan a făcut avere din funcțiile primite la stat, sinecuri, cum se zice. Că-și dă salariu, asta e, are puterea în mână, deci are posibilitatea asta și o exploatează. Problema e când iese și vorbește de alții că au lefuri nemeritate, cică! Mai râde și de profesori și alte categorii sociale, că-și permite! La aproape 20 000 euro leafă pe lună, cu mașină de serviciu, casă, mâncare, haine de la stat, cine nu și-ar permite să râdă de cei mulți care muncesc o lună pentru 2-3-4 000 lei? Asta e guvernarea liberală, oameni buni! S-au mai găsit și alți prăduitori care țin hangul liberalilor, ba chiar sunt mai flămânzi decât liberalii și țipă că alții au lefuri mari, dar în realitate ei fură de rup și-și pun rudele în funcții și-și dau salarii de la stat de cel puțin 10 000 euro pe lună. A devenit celebru semianalfabetul care umbla desculț când a ajuns din șomer ministru la fonduri europene și, după nici un an, când a plecat din minister era super bogat și chiar a avut nesimțirea să spună că e deștept de a făcut bani. De ce a fost prost înainte de a fi pus ministru și era sărac lipit pământului? Pentru că el de fapt e prost și hoț. Așa și cu gașca de acum a liberalilor și useriștilor. Să ne aducem aminte că liberalii și useriștii au furat bugetul României pe vreo doi ani în pandemie. Unde sunt izoletele de 10 000 euro bucata? mă întreba recent un șef de secție dintr-un mare spital din România. Unde să fie. Nici n-au fost produse că banii decontați pe izolete, vaccinuri, măști, au plecat direct în conturile foștilor miniștri liberali și useriști și-n conturile celor care-i susțin din Europa. Asta e realitatea fraților, așa că cine mai crede în povești cu zâne liberale, care luptă pentru o Românie modernă și dezvoltată sunt neinformați ori spălați pe creier. Iar cei care mai susțin plutonul de trotinetiști desculți, că așa e la modă, sunt de-a dreptul fără minte.

Hai să argumentăm! A fost gașca portocalie-galbenă, Băsescu-Boc la putere? A fost. Boc a tăiat de la cei mulți? A tăiat. A dat celor de la putere? A dat. A se vedea cazurile Udrea, Pinalty și alții care au fost prinși efectiv cu gențile cu bani. Urla Boc, pe cât e de mic, de se auzea peste mări și țări că România e în criză și nu sunt bani, deci tăiem de la cei mulți. Au luat și de la gura copiilor, au lăsat pensionarii să moară cu zile, au dat afară din case profesori, grefieri, funcționari publici, care nu au mai avut cu ce să-și plătească ratele la case. Ce economii au făcut dacă cei mai mulți salariați ai statului, cărora li s-au tăiat lefurile, și-au câștigat drepturile în instanță și România le-a plătit sumele datorate plus dobânzi și penalități? Pentru bugetul României a fost pagubă, nicidecum câștig. A spus cineva realitatea? Da de unde!

A venit Dragnea cu PSD la putere și, atenție, peste noapte (vorbim de noaptea alegerilor, în care românii au votat masiv PSD) s-au găsit bani pentru salarii mai mari, pentru investiții publice de amploare, care au dus la o creștere economică deosebită, nivelul de trai a crescut după primul an de guvernare PSD și deficitul bugetului public a fost redus. Cum se poate, domnule? Cheltuielile statului au crescut semnificativ, cu PSD la putere, dar deficitul României a scăzut sub 3% din PIB! Boc avea deficit excesiv și impusese o sărăcie lucie. Să ne amintim și de faptul că investițiile publice au fost tăiate și se dădeau bani publici doar clienților PDL. Ce conta că o comună de 5 000 de oameni este în noroi, dacă gașca lui Boc nu „încasa” de la asfaltarea drumurilor, se construia mai bine o pârtie de schi sau un teren de fotbal de unde venea parandărăt gras. Au venit pesediștii la putere și au dat subvenții în agricultură, au făcut program de investiții publice din bani guvernamentali și prin acele investiții mai toate satele din România au astăzi drumuri asfaltate, școli moderne și așa mai departe. Concluzia este că bani erau la buget, dar erau, în același timp, prea multe „sugative”. Pe timpurile de tristă amintire, când Boc era premier, banii publici erau furați nicidecum dirijați către dezvoltarea României. Noroc cu PSD că a dat drumul la investiții publice de amploare, altfel, pe baza liberalilor era jale. Azi mergeam tot pe niște amărâte drumuri naționale nicidecum să vorbim de autostrăzi.

Am ajuns în prezent și vedem foarte multe asemănări cu perioada de tristă amintire Băsescu-Boc. Bolojan taie de la cei mulți și dă la cei bogați, inclusiv „proptelelor” care-l susțin de peste hotare. Repet, cine vede altfel decât realitatea ori e neinformat ori e „spălat” pe creier. Dacă n-ar fi fost și PSD la putere acum era jale mare. Bolojan era în stare să taie drastic veniturile celor mulți. Cu PSD la putere, care-i în minoritate, că useriștii, președintele Nicușor Dan, ba chiar și udemeriștii, ar fi luat trei rânduri de piele de pe români, s-a mai temperat dorința lui Bolojan de a sărăci la maxim poporul român. Din cauza lui Bolojan, a liberalilor și a useriștilor hoți s-a ridicat AUR, un partid inventat pe minciuni de un șnapan. Presupunând că ar ajunge SImion la putere, ar spune poporului exact cum a spus cu casele de 35 000 euro. Ar spune că nu sunt bani pentru lefurile celor mulți, că toate promisiunile au fost electorale. La fel ca și casele de 35 000 euro. Problema e că s-au găsit mulți „gușteri” care să înghită minciuna gogonată cu casele de 35 000 euro bucata. Unii mai așteaptă acele case, chiar și după ce Simion a spus că totul a fost marketing electoral. În final, ce să spunem? Oameni buni, treziți-vă, lăsați minciunile cu doctrina PNL, care de fapt n-are doctrină, ci doar dorința de a sărăci populația sau „schimbarea” adusă de useriști, care-s și mai frustrați decât liberalii și mult, dar mult mai hoți. Închei cu o întrebare: Cum să fii ministru al Apărării fără să fi făcut măcar o zi de armată? Iată ce loaze liberale și useriste conduc spre dezastru țara!