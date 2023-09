La Ziua Comunei au fost multe motive de mândrie

By

În Ținutul Fălciului, o zonă încărcată de cultură și istorie, unde trăiesc de sute de ani oameni vrednici, comuna Berezeni este un model de dezvoltare în ultimii ani. La ceas de sărbătoare și de bilanț, gospodarii locului s-au bucurat de reușitele din comunitate și au apreciat pe toți cei care s-au implicat de-a lungul timpului în dezvoltarea zonei.

Când soarele își mai domolea dogoarea, gospodarii comunei Berezeni au venit alături de administrația locală, de primarul Toader Dima, la sărbătoarea comunei, care a avut de toate, dar mai ales momente unice care au arătat că vrednicia este dintotdeauna aici. Oameni care au muncit la construcția comunității de-a lungul timpului, personalități care au dus mai departe în lume numele comunității, toți au beneficiat de respectul și aprecierea celor care astăzi trudesc pentru ca ziua de mâine să fie mai frumoasă și mai spornică decât ziua de astăzi. Pe scena Teatrului de Vară, modernizat recent în doar două luni, primarul Toader Dima a acordat titlul de Cetățean de Onoare al comunității mai multor personalități care au văzut lumina zilei aici și au lucrat pentru dezvoltarea comunității și zonei. Comunitatea dă fiecăruia atunci când se formează, când crește, iar mai târziu vine timpul ca individul să dea comunității care l-a crescut. Acesta-i un principiu care dă viață lungă comunităților. În aplauzele celor prezenți, dr. ing. Toader Dima, un specialist recunoscut la nivel național și internațional, care de câteva decenii trudește pe aceste meleaguri frumoase, în calitate de primar al comunei Berezeni, a acordat titlul de Cetățean de Onoare mai multor personalități: Gheorghe Zanet, dr. Ion Bourceanu, prof. Anușca Doglan, care colaborează și în prezent cu Centrul Cultural din comună și are cerc de dansuri aici, Vasile Darie și Tătăruș Ene și episcop vicar Emilian Crișan.

Sunt oameni care au muncit pentru comunitate, adică au dat înapoi comunității ce au primit și ei la rândul lor în timpul formării. Satele comunei Berezeni sunt adevărate vetre de vrednicie, aici oamenii sunt parcă mai calmi, dar hotărâți, mai înțelepți când iau o hotărâre și pe aceste considerente, locurile acestea binecuvântate de Dumnezeu sunt speciale. A fost fruntea zonei la producția agricolă și tot așa este și acum. Aici se face agricultură ca la carte. E o mândrie pentru localnici când se vorbește de faptul că e singura comună din zonă care a păstrat vechea Cooperativă Agricolă de Producție, pentru că oamenii au fost convinși că doar împreună vor avea rezultate bune.

Pe finalul verii, Valea Prutului, unde se știe că terenurile sunt rodnice, este afectată de secetă. Unele culturi sunt compromise nefiind irigate. La Berezeni însă se face agricultură performantă. La Berezeni natura parcă e mai darnică, oamenii fiind mai vrednici, mai hotărâți. Frumusețea tradițiilor este dusă mai departe prin grija unor iubitori de frumos, dar mai ales cu aportul copiilor curioși să știe cum au trăit înaintașii. A fost o sărbătoare de suflet, iar vrednicia gospodarilor locului a fost dovedită și prin prezența unor oaspeți de seamă la ceas de sărbătoare. Prefectura, Consiliul Județean Vaslui, Parlamentul României, Guvernul României, primării prietene, toate aceste instituții au avut reprezentanți la sărbătoarea comunei Berezeni. Când faci performanță, când știi cum să găsești banii necesari modernizării comunității, când îmbini tradițiile cu facilitățile momentului, atunci ești apreciat, iar aprecierea s-a văzut prin prezența unor distinși oaspeți la Ziua Comunei Berezeni. Toți au avut cuvinte frumoase pentru gospodarii acestor meleaguri și pentru frumusețea locurilor. Gospodarii de la Berezeni sunt permanent interesați cum să facă să fie mai bine la ei în bătătură și asta se vede mergând prin comună. Ultimii ani au însemnat și investiții publice importante aici. În paralel s-au dezvoltat și investiții private, așa cum spuneam anterior aici se face agricultură ca la carte. „Faptul că fosta Cooperativă Agricolă de Producție face performanță astăzi, faptul că sunt întreprinzători privați care fac performanță, faptul că am reușit investiții publice care să crească nivelul de confort, toate sunt motive de mândrie pentru noi”, a spus printre altele primarul comunei Berezeni, dr. ing. Toader Dima.

„Ați fost un model pentru noi că ați dezvoltat nu ați stricat”

Unul dintre cei mai vechi primari din județul Vaslui, învățătorul care a redescoperit cu multe generații de copii frumusețea portului și dansului tradițional, ducând tradițiile de pe aceste meleaguri în întreaga lume, a avut doar cuvinte de laudă pentru gospodarii din comuna Berezeni. „Sunteți un model pentru noi că ați dezvoltat nu ați stricat. Noi am făcut eforturi mari ca să dezvoltăm comuna Pădureni, care acum este apreciată. Aici, la dumneavoastră, ați preluat din mers ce era făcut și ați dezvoltat permanent. Sunteți oameni vrednici în frunte cu primarul dumneavoastră, cu dl ing. Dima”, a spus Temistocle Diaconu, primarul care a făcut din Pădureni o comună unicat în județul Vaslui.

Deputatul Eduard Popica a vorbit despre reușitele primarului Toader Dima, accentuând faptul că fără sprijinul comunității este imposibil să faci investiții publice de amploare.

Despre Berezeni astăzi se vorbește la superlativ pentru că în ultimii opt ani s-au făcut investiții publice importante. Berezenii se mândresc astăzi cu un cămin cultural dotat cu tot ce are nevoie, construit într-o notă tradițională, dar și cu un ansamblu folcloric recunoscut. Piața comunală este făcută, tot la fel, respectând nota tradițională a zonei. Toate școlile și grădinițele comunei sunt modernizate și asigură condiții moderne de studiu copiilor comunei. Așa cum spuneam anterior, de zici au plecat adevărate personalități în diverse domenii și au făcut cinste comunității în care s-au format primii ani din viață. Convingerea că lucrul bine făcut este apreciat e un principiu de bază aici. Apoi, multe drumuri au fost asfaltate, pentru că oamenii au nevoie să se deplaseze mai repede în activitățile lor zilnice. Strategia de dezvoltare pusă în operă de primarul Toader Dima este apreciată de oameni și a dat rezultatele anticipate. „Avem obiective reușite cu care ne mândrim. Avem monumentul eroilor din incinta Teatrului de Vară, avem acest obiectiv unde suntem acum pe care am reușit să-l modernizăm în doar două luni și avem multe alte obiective pe care am reușit să le facem în ultimii ani”, a mai spus primarul comunei Berezeni.

Continuare în ediția print a regionalului Informatorul Moldovei.