La Murgeni condițiile de trai au înregistrat un salt calitativ

În timp ce unii anunță „revoluție” în administrația locală, vor să aducă comunitățile locale cu 100 de ani în urmă, alții reușesc să creeze un plus de civilizație, normalitate, dacă vreți, pentru timpurile în care trăim. La Murgeni, într-o zonă greu de administrat inginerul Eduard Cazacu a reușit să inițieze cele mai mari investiții publice din 1990 până astăzi.

Unii au început campania electorală pentru alegerile locale și europarlamentare cu tot felul de imbecilități. Dacă desființarea comunelor și orașelor ar fi pusă în practică, după metoda AUR, atunci comunitățile locale ar fi aruncate cu 100 de ani în urmă. Afirmația se dovedește ușor mergând prin satele și orașele Moldovei. Cum era orașul Murgeniul în urmă cu peste 3 ani? Ca un sat ceva mai mare, cu ulițe înguste și desfundate atunci când ploua, cu școala din centru înconjurată cu boscheți, oamenii mergeau pe strada mare că trotuarele cam lipseau, gunoiul făcea legea peste tot, că așa-i obiceiul unora de a arunca resturile pe drum, locurile de joacă pentru copii lipseau și multe neajunsuri deveniseră situații obișnuite aici, în orașul Murgeni, care-i așezat într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu, locuită din cele mai vechi timpuri de oameni vrednici. Cu altă ocazie punctam și câteva aspecte din istoria locului. Gospodarii din zonă lucrau pământuri, alte suprafețe erau lucrate de boierii timpurilor apuse și oamenii trudeau să-și creeze condiții mai bune de trai. Astăzi e la fel, însă mereu contează cine conduce corabia. Inginerul Eduard Cazacu a reușit să schimbe multe „reguli” ca primar al orașului Murgeni. Până și cimitirul orașului era fără gard când a venit inginerul Cazacu primar. „Cimitir la oraș fără gard?! Dacă sari peste trecut cum să reușești să cnstruiești un viitor bun într-o comunitate?”, spune un cetățean.

„Cred că ne mai trebuie 100 de ani. În fiecare zi se face curățenie. Am pus în fiecare cimitir câteva bănci, am făcut monumentul eroilor, pentru că totul este al nostru, totul este al comunității. Cât privește gunoiul am dat posibilitatea de a se colecta selectiv. A crescut de peste 5 ori cantitatea de deșeuri reciclabile adunate. Dacă ești printre oameni, dacă te sfătuiești cu ei, reușești. Toți vrem o comunitate modernă, curată, toți vrem să trăim mai bine și dacă ne implicăm reușim. Sunt multe investiții lansate. Vorbim de 13,8 kilometri de asfalt. Se face canalizare în toate satele. Apoi proiectul cu gazul metan este tot în atenția noastră. Se vor găsi surse de finanțare și pentru această investiție. Pentru prima dată am un proiect clar cu spitalul. Se va moderniza și dota și sper să aducem medici. Eu sper în medici moldoveni. Avem aprobat blocul pentru specialiști. Sunt două proiecte clare la spital. Unul e cu ambulatoriul de specialitate. Se va schimba și centrala veche. Se discută mult de maternitate. Normal că și eu aș vrea să deservească populația în cele mai bune condiții. M-am născut aici. Vom reuși. Acum încercăm să rezolvăm cu internarea de zi. Am proiect aprobat pentru creșă. Acolo vor fi și 8-10 locuri de muncă. Nevoi sunt multe că ațșa am preluat comunitatea, dar cu sprijinul oamenilor sigur vom reuși”, spune primarul Eduard Cazacu.

Comunitatea crește, se dezvoltă armonios, dacă are un traseu corect. Copiii și tinerii au nevoie de un mediu prietenos. Au nevoie de locuri de joacă, au nevoie de condiții bune în școli și toate acestea au fost și sunt în atenția administrației locale de la Murgeni. „Am promis câte un teren de sport în fiecare an. Avem două terenuri de sport până acum. Așa cum am fost la începutul mandatului, adică pe prima sută de metri, așa sunt și pe ultima sută de metri. Degeaba promit unii că s-a văzut ce au făcut. Mai avem un proiect cu iluminatul public. Vom asfalta și din bugetul local niște drumuri. Este foarte mult de lucru, dar eu sunt mulțumit că oamenii au răspuns pozitiv, că oamenii au devenit mult mai interesați, că oamenii sunt receptivi. Mai avem două școli de finalizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 1 (PNDL). E un capitol vechi! Am reușit așa cum am promis cu autobuzul către Cârja. Acum este autobuz Cârja-Bârlad. În clădirile cooperației, care sunt în paragină acum, vrem să facem un cămin pentru persoane vârstnice. Vom vedea cum le cumpărăm și când începe proiectul”, mai spune în continuare primarul Eduard Cazacu. Preotul de la parohia Floreni este vrednic, mai zice primarul, se ocupă de copii organizând mai multe activități. Organizează concurs de șah, fotbal, concurs de matematică și primarul Cazacu plătește din veniturile proprii premiul întâi. Chiar dacă unele acțiuni par ieșite din comun, asta e viața cetății. E adevărat că sunt destui primari care se ocupă de ale lor mai mult și fac un kilometru de asfalt doar ca să fie aleși încă o dată și încă o dată. La Murgeni situația este altfel, primarul Cazacu a identificat principalele nevoi și chiar le-a rezolvat, dar un proiect în România durează ani la rând până devine realitate pentru că birocrația este mare. Mergând prin Murgeni astăzi ori doar trecând spre Galați, călătorul vede clar o schimbare, vede cum crește armonios o comunitate care a stat rău la capitolul dezvoltare până în urmă cu peste 3 ani.