Leave a Comment

Munca și rezultatele obținute sunt mereu prilej de bucurie. La Bălțați în județul Iași se lucrează permanent sau cum spunea ambițiosul primar Vasile Aștefanei: „Mai terminăm ce avem început și urmează altele…”

Când toamna cea bogată vine ca să trimită vara la culcare, gospodarii din Bălțați, județul Iași, o zonă deosebit de frumoasă locuită de oameni vrednici, se adună cu mic cu mare pentru a se bucura la ziua comunei, o manifestare cu rădăcini adânci în tradiția locului. Ziua comunei se oganizează aici de mai bine de un deceniu, dar dintotdeauna, moldoveanul hâtru a găsit momentul potrivit să se adune și să pună „țara la cale”, să-și etaleze portul tradițional frumos, muzica și dansul care colorează viața acestor gospodari din toate timpurile. Ca în fiecare an, la ziua comunei, primarul Vasile Aștefanei, împreună cu echipa formată de domnia sa la primărie, a venit cu surprize pentru oameni. Anul acesta s-au sărbătorit cinci decenii de fotbal. Asociația de fotbal din comună a fost înființată în 1972 și a funcționat permanent. Anul acesta s-a derulat și un proiect de modernizare a bazei sportive. Fotbaliștii comunei au acum condiții mult mai bune de pregătire, mai ales că formația locală este una dintre cele mai vechi din zonă, dacă nu cumva cea mai cu „greutate”.

Dintotdeauna comunitatea s-a bazat pe vârfuri. La fel este și astăzi la Bălțați. Periodic primarul și echipa din primărie au întâlniri cu mediul de afaceri local, cadre didactice și alte personalități din plan local, așa cum cândva era sfatul bătrânilor sau sfatul înțelepților.

Mai deosebit de atât, după cum au apreciat oamenii prezenți la frumoasa manifestare, au fost copiii comunei care au cântat și au dansat într-un spectacol de zile mari. Toți acei copii au învățat cântecul și dansul tradițional la căminul cultural recent modernizat sub îndrumarea unor oameni iubitori de tradiții.

„Avem 6 luni de când am finalizat modernizarea căminului cultural. Rezultatele se văd. Avem activitate la cămin și eu sunt foarte bucuros. Copiii se formează acolo în spiritul dragostei pentru cântecul și dansul popular”, spune primarul Aștefanei.

Până și natura s-a bucurat alături de gospodarii locului. La sărbătoarea comunei a fost o zi nici caldă nici rece numai bună pentru a privi spectacolul și manifestările prilejuite de acest eveniment, pentru o horă sau alte activități în ton cu importanța momentului.

Ca de obicei, cu acest prilej au fost recompensați cu distincții copiii și tinerii care fac cinste comunei, cadrele didactice, dar și seniorii. A recunoaște meritele celor care contribuie la dezvoltarea comunității este una dintre calitățile oamenilor de valoare. An de an, primarul Vasile Aștefanei pregătește surprize pentru copiii și tinerii care obțin rezultate bune la școală și în alte activități prin care promovează comunitatea. Tot ca-n fiecare an, la ceas de sărbătoare, toți oamenii de bună credință se strâng în jurul primarului, în jurul administrației locale pentru a se bucura de reușite și pentru a propune soluții la diferite probleme ale comunității.

Cu ATV-ul sau bicicleta în natură

Dezvoltarea comunei Bălțați este gândită pe mai multe planuri, așa cum este normal. Investițiile publice dau imbold investițiilor private. După ce primăria inaugurează trasee turistice domeniul turismului se va dezvolta aici.

Anul școlar, că tot suntem în septembrie, a început la Bălțați în condiții foarte bune pentru elevi și cadre didactice. Unitățile de învățământ au trecut, pe rând, printr-un proces de modernizare. ~n vară se lucra la {coala Valea Oilor, iar la începutul noului an școlar unitatea de învățământ a primit copiii în straie noi. „Pot spune cu mândrie că sunt mulțumit de ce am reușit în această vacanță”, spunea primarul Vasile Aștefanei înaintea începerii noului an școlar într-un mesaj către cetățenii comunei.

O investiție și mai interesantă se referă la turism. Prin Grupul de Acțiune Locală Belcești-Focuri, Primăria Bălțați a cumpărat biciclete și ATV-uri care vor fi utilizate pe trasee turistice. Acesta-i un semn că dezvoltarea comunei este gândită în perspectivă.

Revenind la sărbătoarea de la începutul toamnei, după eveniment, pe pagina de facebook a primăriei am găsit numai aprecieri, iar asta înseamnă că oamenii se bucură de frumos, oamenii au nevoie de socializare, oamenii au nevoie de evenimente frumoase care să le dea speranța în mai bine. Dacă ai și motive de sărbătoare, adică ai reușite deosebite în beneficiul comunității, atunci e și mai bine. Tineri plecați la muncă în străinătate sau localnici au adresat felicitări primarului Vasile Aștefanei și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment frumos cu artiști și ansambluri folclorice deosebite,cu atenție înclinată spre promovarea producătorilor locali și nu în ultimul rând cu activități dedicate copiilor.

La capitolul reușite se înscrie și dotarea primăriei, care acum are încă un tractor nou cu remorcă. „Dacă acum o lună vă prezentam noul tractor, azi vă arătăm și remorca achiziționată. Astfel avem un ansamblu complet pentru întreținerea drumurilor din comună. Și nu numai întreținere. Să fie sănătate și într-un ceas bun”, spune primarul într-un alt mesaj.

Sărbătoarea s-a întins până târziu în noapte și toți cei care au participat s-au lăsat prinși în mrejele tradițiilor și bucuriei. A fost o sărbătoare ca la gospodari.