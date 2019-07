La Duda Epureni investițiile publice au ridicat nivelul de trai

O comună cu tradiții deosebite aduse în prezent, cu oameni vrednici și cu o istorie bogată, de lângă granița estică a Uniunii Europene se dezvoltă în ritm susținut, iar gospodarii locului au așteptări din ce în ce mai mari.

E o perioadă interesantă în evoluția României. Ultimii trei ani au însemnat investiții publice de amploare în fiecare localitate, deci dezvoltarea țării se face de jos în jus, așa cum e normal, însă oamenii au așteptări din ce în ce mai mari. Fiindcă veni vorba de perioada pe care o trăim, e bine de spus că istoria se scrie sub ochii tuturor, prin măsuri guvernamentale adoptate în ultimii trei ani care vin în sprijinul dezvoltării comunităților locale. În urmă cu vreo 4-5 ani dacă se vorbea de pietruirea drumurilor prin satele patriei, iar acum peste tot se pune problema asfaltării tuturor drumurilor din localități mai mici sau mai mari. E dorința oamenilor. Au dreptate. Problema e că aceste investiții publice înseamnă bani mulți. În context se ivește și o întrebare: de ce erau „cuminți” oamenii în urmă cu patru-cinci ani, de ce nu cereau drumuri asfaltate, școli moderne, utilități? Se vorbea intens de criză economică. A fost o poveste pe care au crezut-o mulți. Dacă tot era criză și lipseau banii cum de unii politicieni de la vârf umblau cu gențile cu bani, iar guvernul de atunci făcea alocări bugetare doar în comune și orașe conduse de primari ai partidului aflat la putere? Era bine așa?

Urcând prin cartierul hușean Corni, călătorul ajunge pe culmea dealului și de acolo pe drumul județean care traversează comuna Duda Epureni ajunge în satul Epureni. Drumul județean care dădea bătăi de cap locanicilor din zonă a fost modernizat. În centrul satului Epureni pe partea dreaptă e un mic loc de recreere cu teren de sport, o scenă pentru manifestări culturale, iar pe partea stângă e sediul primăriei. De jur împrejur drumurile sunt asfaltate nu demult și imaginea în ansamblu este de localitate europeană, dezvoltată. Dintotdeauna au trăit aici oameni vrednici, dar ultima perioadă înseamnă o dezvoltare fără precedent a întregii zone. Cu fonduri europene și guvernamentale, administrația locală a reușit să realizeze investiții importante pentru gospodarii locului. Oamenii vor mai mult, vor asfalt pe fiecare uliță a satului, pentru că prin natura omului mereu tinde spre mai bine. Pe aceste meleaguri frumoase au copilărit oameni de cultură, iar tradițiile moștenite reprezintă cartea de vizită a comunei. A fost nevoie de un om cu inițiativă pentru ca drumul spre dezvoltarea întregii zone să fie deschis. Mergând prin sat vezi oameni parcă mai veseli și mândri că satul în care trăiesc se dezvoltă.

Oameni puternici și iubitori de locurile în care trăiesc reprezintă soluția dezvoltării comunităților locale

Astăzi se lucrează la modernizarea unor drumuri, mâine la școli, poimâine utilități și uite așa încet, încet, comuna Duda Epureni se transformă în comună europeană. Era nevoie de oameni puternici, de patrioți în fruntea României și a comunităților locale pentru ca-n fiecare sat să fie condiții normale, moderne, de trai. Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu toate etapele lui, inițiat de guvernul PSD, a venit ca o mănușă pentru satele patriei. Fondurile europene, în multe cazuri, nu sunt accesibile și atunci satele și comunele mai mici rămâneau de „căruță”. Banii alocați de Guvern prin PNDL au ajutat comunele să aplice proiecte de investiții, respectiv să asfalteze drumuri, să modernizeze școli, unități de cultură, să realizeze baze sportive și locuri de recreere. E încântător să vezi cum cresc comunitățile locale, oamenii au asfalt până la poartă în loc de noroi, au apă la robinet, iar copiii învață în condiții moderne. „Oamenii au așteptări mai. Dacă am asfaltat centrele satelor comunei, printr-un proiect de 84.000 euro, acum oamenii vor asfalt peste tot. Le dau dreptate. Vom face, dar în funcție de bugetul comunei și de proiectele pe care le susține guvernul din bugetul de stat. La Epureni avem 60% din drumuri asfaltate, la Duda trece drumul județean și satul are un procent semnificativ de drumuri cu asfalt, la Valea Grecului sunt asfaltate 40% din drumuri, iar pentru Bobești avem un proiect 8 kilometri de asfalt. Ne gândim la Fondul de Dezvoltare inițiat la nivel guvernamental. Dacă ar deveni funcțional ar fi util dezvoltării comunităților locale. Din fonduri proprii avem câte jumătate de kilometru de asfalt pe drumurile către cimitire. Mai avem un proiect cu betonarea șanțurilor pe distanță de un kilometru. Apoi avem în lucru înlocuirea acoperișului de la școala Bobești. La Căminul cultural din satul Epureni se va înlocui acoperișul prin alt proiect. Am achiziționat un buldoexcavator pentru lucrări de întreținere și vom cumpăra un tractor nou. De asemenea, am achiziționat containere tip casă și vom face o platformă pe care se vor amplasa aceste case. Am avut situații în care unii oameni cu probleme în familie nu aveau unde locui provizoriu. Dacă avem aceste locuințe vom avea unde să-i găzduim. Avem proiect pentru pietruirea tuturor drumurilor care nu sunt prinse la asfaltare și începem lucrările”, spune primarul Petrică Chiriac.

Vorbeam anterior de tradiții frumoase aduse în prezent. E o bogăție fără margini care aduce plus valoare comunității. Pe 15 august gospodarii locului sărbătoresc Ziua comunei Duda Epureni. Momentul este deosebit și promovează frumusețea locurilor. Mare parte din zonă a fost locuită din cele mai vechi timpuri, așa spun vestigiile arheologice găsite aici, iar tradițiile aduse în prezent și modernizarea comunei prin investiții publice de amploare au adus comuna Duda Epureni la nivel de comună europeană. (B. A.)