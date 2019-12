La Berezeni/ Poftiti la Festival !

25-12-2019

„SARA DE CRACIUN”, SEARA DE SPECTACOL!

A intrat in traditia comunei Berezeni ca in fiecare an, dupa revolutia din Decembrie’98, in prima seara de Craciun, sa aibe loc Festivalul de traditii si obiceiuri locale” in satele componente comunei Berezeni. O prima parte a festivalului, incepe cu parada formatiilor de folclor popular participante pe traseul din centrul comunei, situat intre zona central-comerciala si teatrul de vara, dupa care pe scena centrului cultural „Anastasie Fatu” din satul Berezeni, vor urca pe rand: sorcovarii, mascatii, uratorii, colindatori tineri si batrani,caprele mari si mici,ursul ,etc. in aplauzele spectatorilor care vin cu mic cu mare la o asemenea sarbatoare a traditiilor locale. Anul acesta, se desfasoara cea de-a xxx-a editie, si, speram in participarea unui public cit mai numeros, tinand seama ca vremea este deosebit de propice, iar Mos Craciun, va ajunge la timp pentru a rasplati pe protagonistii acestui frumos festival derulat sub genericul „STEAUA SUS RASARE”. In finalul manifestarii, va fi prezentat un scurt program folcloric cu artistii locali, care s-au remarcat in spectacole diverse de peste an, ce vor fi premiati.

Asadar, Poftiti la FESTIVAL!