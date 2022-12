Jurnaliștii detractori sunt paravanul defetiștilor

„Toate se întâmplă cu un motiv” este o vorbă veche pe care o confirmă timpul întotdeauna. Libertatea de exprimare este argumentul folosit de detractori pentru a acoperi activitățile defetiste ce au ca scop simularea și întreținerea în rândul populației a dezbinării, neîncrederii, fricii și neputinței.

Secretul existenței acestui aparat de propagandă totalitară post-sovietică este bine protejat după ’90 și rolul murdar al detractorilor și defetiștilor comuniști este necunoscut dacă nu este făcut public. Așa zisele scandaluri din media se dovedesc aproape constant detractări neconfirmate decât de cedarea psihicului țintelor, ca pe vremea turnătorilor ce te raportau la securitate.

Detractor conform DEX-ului înseamnă defăimător, ponegritor, calomniator, bârfitor; persoană care caută să micșoreze calitățile unei ființe etc.

Înainte de ’90 cei bătrâni recunoșteau turnătorii securiștilor după ideile defetiste pe care le promovau.

Defetismul conform DEX-ului este o infracțiune care constă în lansarea, răspândirea sau publicarea, în timp de război, de zvonuri sau de informații false, exagerate sau tendențioase, relative la situația economică, politică și socială a țării.

Avem război la graniță? Avem. Bătrânii, chinuiți și în tinerețe, știu că după revoluție a fost scos în față eșalonul 3 al aparatului de propagandă comunistă în mass-media și politicul pe care îl stăpâneau. Misiunea tradițională a turnătorilor (rușii le spuneau curve) este în zilele noastre întreținerea neîncrederii, dezbinării, fricii și nemulțumirii față de autorități, personalități publice, motivarea unor crize la comandă de care profită urmașii turnătorilor. Curva este conform DEX-ului (fig.) un om ipocrit, josnic; cutră. Pentru a înțelege fenomenul bine camuflat la vedere după ’90 trebuie să îi știm istoria și cum funcționează. Turnătorii ceaușiști erau protejați de angajamentul la securitate și puteau să fie golani, bișnițari, hoți, leneși.

Copiii lor cărora li se spunea „pui de curvă”, care semnau primul angajament la 17 ani, aveau asigurat viitorul în aparatul de propagandă socialistă. După cât de bine funcționau pilele la școală chiar dacă nu aveau vocație deveneau ziariști, prezentatori radio sau tv, redactori, organizatori de evenimente etc. Cei mai deștepți făceau Ștefan Gheorghiu și deveneau politruci. Jurnaliștii de propagandă comunistă erau crescuți în dispreț față de deontologia jurnalistică. Deontologie conform DEX înseamnă totalitatea normelor de conduită și obligațiilor etice ale unei profesiuni.

Pe copiii copiilor puilor de curve din zilele noastre din media și politică îi recunoști ușor după limbajul de lemn al disprețului față de democrația în care au fost crescuți. Structura de concepție a detractorilor, defetiștilor, promotorilor bullyingului social și politic este aproape identică cu cea folosită de propaganda comunistă pentru a subjuga moralul oamenilor ce trăiau în lipsuri grele.

Conceptual vorbind omul occidental este total nepregătit să facă față acestui readaptat aparat de propagandă post-sovietică ce afectează organizat societatea democratică prin întreținerea crizei de leadership și jocurilor de-a criza „societății putrede capitaliste”. Sunt peste 10 ani de când au reînceput aceste manifestări de propagandă anti democratică ce are ca scop relativ îndeplinit, dezbinarea populațiilor europene prin criza de leadership provocată în cele mai aberante forme.

Pentru cine nu știe, războaiele de ocupație sunt pregătite de serviciile de propagandă prin destabilizarea și demoralizarea în diverse forme a populației țărilor care ar putea creea probleme. Nu o dată s-au ocupat teritorii prin demoralizarea cetățenilor cu ajutorul propagandei detractorilor și defetiștilor.

Turnătorul, conform DEX-ului, este o persoană care denunță; pârâtor; delator; denunțător.Vă mai aduceți aminte de vremurile când turnătorii ne terorizau permanent cu defetismele lor pentru a ne întreține starea de dezbinare, neputință și frica că suntem urmăriți în permanență de securiști? Eu nu le-am uitat. Securișii protejau de aceste jeguri umane numai marii oameni de cultură, tehnocrații de succes și cercetătorii fără de care nu se puteau îndeplini planurile cincinale. Așa s-a format și ura turnătorilor împotriva valorilor științifice, culturale și tehnocrate care erau informați și îi scuipau în față. Așa mai aflam și noi care erau lașii care ne terorizau cu defetisme și rapoarte la securitate (laș conform DEX-ului înseamnă om lipsit de curaj și de sentimentul onoarei). Ar trebui să ne aducem aminte ce s-a întâmplat acum 30 de ani când tunătorii au scăpat din sclavia securiștilor. Folosindu-se de libertatea democratică de exprimare post revoluție au reușit cu detractări să înlăture toate valorile autentice care au dezvoltat și menținut industria, agricultura și cercetarea științifică în funcțiune. Falimentele ce au urmat au lăsat pe drumuri milioane de oameni. Copiii lor au devenit marii proprietari pe averea statului de astăzi.

Toți cei care am ținut fruntea sus pe vremea comuniștilor dacă nu eram mari directori sau cercetători am trăit teroarea anchetelor la securitate. Eu personal am căpătat convigerea că adevărații torționari erau turnătorii care sunt protejați acum de urmașii lor. Colonelul care m-a anchetat la Securitate mi-a spus că îi pare rău de mine dar trebuie să își facă datoria pentru că s-au făcut plăngeri. Am primit recomandarea să vorbesc ce vreau după ce devin un mare om de știință sau tehnocrat ca să mă poată proteja de turnători. Eu am avut norocul să trăiesc două aresturi la domiciliu de câțiva ani și o marginalizate evidentă în rândul colegilor și prietenilor. De aceea, vrând-nevrând, recunosc fără efort caracterele mizere formate în familiile detractorilor și defetiștilor. Mă consider norocos deoarece am cunoscut oameni demni care au avut mult mai mult de suferit decât mine și de aceea nu mă impresionează când se inventează porcării la comandă despre mine. Obiectiv privind, nu merită să le dai importanță „copiilor copiilor puilor de curve comuniste”. Cât poate fi greu să accepți că urmașii acestor curve detractoare au crescut în ura față de valori iar libertatea de exprimare democratică o folosesc ca să vrem din nou la ruși, pe care obiectiv privind, la cât rău ne-au făcut nu îi iubește nimeni?!

Detractorii și defetiștii poluează cu impostura lor jurnalismul, politica, cultura, mediul de afaceri. Impostor conform DEX-ului este o persoană care caută să înșele, profitând de necunoștința sau de buna-credință a oamenilor; șarlatan, mincinos. Ne edificăm cu câteva exemple de impostură publică. Jurnaliștii care nu respectă deontologia jurnalistică sunt impostori media. Politicienii care promovează campaniile detractorilor și defetiștilor sunt impostori politici. Afaceriștii ce plătesc detractori media și programe cu boți pentru a-și elimina concurența sunt tot impostori ai mediului de afaceri. Din nefericire acești urmași de pui de curve comuniste decredibilizează mass-media, politica și mediul de afaceri. Toți au de suferit din cauza acestor minți bolnave care știu să facă bani trăind bine folosind tot tehnicile de manipulare ale propagandei totalitare.

Trebuie acum să fim tare analfabeți funcțional sau nepregătiți în a apăra valorile democrației dacă nu am conștientizat încă această realitate pe care nu o poate contesta decât propaganda defetiștilor. Ca oameni care prețuim libertatea democratică ar trebui să nu mai fim indolenți și să luăm atitudine pentru a stopa aceste ființe lașe să ne mai facă viața grea ca pe vremea comunismului. În concluzie, acești abuzatori ai dreptului la libera exprimare din media impostorilor prin politica de detractare a valorilor îndepărtează atenția autorităților de la defetiștii ce au ca misiune cultivarea în rândul populației a stării de nesiguranță, dezbinare, dispreț față de valorile țării noastre și Uniunea Europeană. Politicile folosite de defetiști îmbolnăvesc populația cu dezinformări elaborate ce stimulează declanșarea de crize și scumpiri la comandă fără nici o acoperire în realitate. Președinte EuroDEMOS, Morel Bolea