Jur pe cravata roșie de pionier că românii vor trăi fantastic!

România primește o lovitură cruntă de la agențiile de rating. A fost retrogradată, pentru prima dată în utlimii ani, la categoria negativ. Glumele lui Câțu (inclusiv el este o glumă în fruntea Ministerului Finanțelor) și ale Guvernului Orban 1, 2, 3, 4, 5 sunt prea sărate pentru agențiile de rating. Să vedem însă ce prostii mai debitează fenomenalul Florin Câțu!

„Dar nu este totul pierdut. Comunic zilnic cu investitorii și piețele internaționale și le garantez că voi continua să administrez finanțele românilor cu precauție și responsabilitate. Acest lucru s-a văzut atunci când am reușit să împrumut sume record de pe piețele internaționale la cele mai mici costuri de până acum pentru România. În același timp, apreciez că toate agențiile de rating au făcut o distincție clară între modul iresponsabil și ticălos prin care au fost administrate finanțele publice de socialiști și modul precaut și responsabil pe care l-am implementat din noiembrie 2019. Am înțeles avertismentul agențiilor de rating. Le asigur că vom continua exact pe drumul pe care am pornit. Iar pe români îi asigur că voi lua măsurile necesare, în așa fel încât să nu existe niciun fel de problemă în finanțarea deficitului și, implicit, plata facturilor statului la timp, chiar și în condițiile în care avem aceste aprecieri din partea agențiilor de rating. În plus, voi face tot ce este posibil ca, la următoarele evaluări ale agențiilor de rating, România să revină la perspectivă stabilă sau chiar direct la pozitiv”, a precizat Câțu. Formidabil, nu?

