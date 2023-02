Jumătate de comună este ruptă aproape de drumul național pentru că vecinii de la Laza cu drumul sunt neinteresați să-l modernizeze

După ani de muncă susținută, administrația locală din Delești, județul Vaslui a reușit să asfalteze în satele comunei, prin grija fostului primar, învățătorul Ilieș, iar acum primarul Daniel Dobranici consideră că e o situație bună aceasta dar este nevoie urgentă de asfaltarea mai multor sectoare de drum între sate. „Oamenii ies pe asfalt din gospodării, dar avem de lucru cu drumurile dintre sate pe care degeaba le pietruiești că rezistă doar aproape un sezon. Încet le-om face pe toate”, spune ambițiosul primar de la Delești.

Comuna Delești are o așezare interesantă. Gospodarii satelor ajung la Vaslui prin Delești sau pe la drumul național Bacău-Vaslui. Jumătate din comună ajunge mult mai repede la Vaslui și mai ușor dacă merge la drumul național. Satele Hârsova, Mănăstirea și jumătate din Fundătura merg la Vaslui pe drumul ce aparține de comuna Laza care dă în drumul național spre Vaslui. Aici este o problemă ce trenează de ani buni și județul dar și comuna vecină Laza dovedesc că au deloc interes pentru a face viața mai ușoară acestor oameni. Anul trecut s-au purtat multe discuții în prezența conducerii județului și a primarului comunei Laza. Degeaba. Sectorul de drum de la capătul satului Hârsova până la drumul național e pietruit, ca vai de el, adică plin de gropi. Așa e mereu. De ani buni. Primarul Daniel Dobranici, dar și învățătorul Ilieș, primarul care a condus comuna înainte au făcut demersuri dar totul a rămas la stadiul de promisiune. „Cât privește legătura dintre Hârsova și drumul național Vaslui-Bacău, acel drum ține de comuna vecină Laza. Am fost împreună cu primarul comunei Laza la dl președinte al Consiliului Județean și ne-a promis că anul acesta se rezolvă problema. Dacă se asfaltează cel puțin până la Râșnița e foarte bine pentru locuitorii din această parte a comunei”, spunea anul trecut primarul comunei Delești, Daniel Dobranici. Ce afirmam anterior? Promisiuni există. Fapte ioc.

Mergem mai departe și vedem că anul 2023 a început în forță la Delești. Prin programul național Anghel Saligny este finanțată înființarea rețelei de canalizare. E vorba de două proiecte pentru că așa permite relieful. E o investiție mare dar necesară. Alimentare cu apă există și va fi extinsă prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM). Comuna Delești face parte din Zona Metropolitană Vaslui și intră în prima fază a proiectului pe POIM. Până atunci însă administrația locală s-a gospodărit cum a reușit, în ceea ce privește apa, mai ales în satele unde erau probleme deosebite. „Canalizarea începe anul acesta. Mai am promisiuni pentru un drum care-i prins la calamități tocmai din 2019. Sigur îl vom face și pe acela. Avem asfalt în sate, așa cum spuneam și e foarte bine, bine că s-a preocupat de asta dl Ilieș, fostul primar, dar avem nevoie acum de legăturile dintre sate. Am obținut 2,5 milioane de lei într-un proiect foarte vechi pentru a fi terminat. E vorba de un proiect cu apă și poduri și podețe. Dacă alimentarea cu apă s-a făcut cumva, podurile și podețele au rămas. Acum se vor face și acestea și toată lucrarea va fi recepționată. E un mare pas înainte. Încercăm să programăm bugetul local ca să acoperim nevoile urgente. Avem cofinanțările la proiectele care se derulează, am început un parc din bugetul local, intervenim permanent pe drumurile pietruite că după câteva ploi iar sunt probleme. Cu piatra se face mai multă risipă. Acum pui piatră și oricât profilezi drumul și așezi bine piatra tot este luată de ape și iar apar gropi, iar sunt probleme. Dar atât suportă bugetul local, atâția bani sunt acum”, mai spune primarul comunei Delești.

O altă „greutate” pe umerii administrației locale este o clădire mare din centrul comunei care a fost începută de peste 20 de ani, probabil. Aproape că s-a uitat de când a fost ridicată acea clădire și s-a oprit într-un stadiu și odată cu trecerea anilor, nefiind dată în folosință, adică finalizată, se degradează. „Am făcut expertiză pentru clădirea în care vrem să facem Centru Cultural Administrativ. Proiectul este depus la Compania Națională de Investiții. Sper să intre la finanțare și să dăm în folosință acea construcție spre binele comunității”, mai spune optimist primarul comunei Delești, Daniel Dobranici.

Pe drumuri de poveste într-o zonă binecuvântată de Dumnezeu

Spuneam și cu altă ocazie că drumul județean spre Delești-Cozmești a fost modernizat de Consiliul Județean și accesul e mult mai ușor pe aceste meleaguri frumoase, binecuvântate de Dumnezeu. Cum se termină comuna Bălteni încep satele comunei Delești. Aici oamenii vrednici încearcă să-și facă traiul mai ușor și mai frumos de la o zi la alta și de la un an la altul. Administrația locală se implică în orice problemă și reușește să țină pasul cu nevoile gospodarilor.

Unitățile de învățământ se prezintă foarte bine, la Delești fiind școală nouă la fel ca la Hârsova. Problema viitorului apropiat ține de numărul elevilor care vor frecventa aceste unități de învățământ moderne. În ambele școli sunt aduși copiii cu microbuzele și din celelalte sate ale comunei și procesul instructiv-educativ se derulează în condiții deosebite. La Hârsova sunt probleme „mai de-a noastre”, adică celebra instituție a statului care mai mult încurcă decât descurcă situații care țin de atribuțiile din dotare, respectiv Inspectoratul pentru Situații de urgență Vaslui, partea birocratică, s-a „lovit” acum de bazinul care asigură alimentarea cu apă. Au cerut acum un alt scenariu de securitate la incendiu pentru o școală care în doi ani rămâne doar cu clasele I-IV. Alt scenariu la incendiu costă mult și e ineficient în caz de, ferească Sfântul, un incendiu. Oamenii de la control citesc însă doar ultimul paragraf al actului normativ unde sunt înscrise amenzile. Atât au învățat să citească. Orice lege însă, pentru cei care au minte să discearnă, este făcută să fie armonizată cu realitatea locului. Făcând o comparație, e ca și cum polițiștii de la Rutieră aplică sancțiuni pentru autostradă pe un drum pietruit? Am întâlnit și astfel de tâmpenii.

Revenind, e bine de menționat că acum, din lipsa elevilor, gimnaziul se derulează simultan, câte două clase învață odată. La Albești e școală nouă care a rămas fără elevi. Totuși e bine că există și viitorul îi va găsi utilitate. Problema este cu o fundație turnată de 15 ani, în heirupul unor guvernanți și parlamentari care alergau doar după voturi. Apoi altă risipă a fost și cu toaletele de câte un miliard lei vechi bucata făcute afară care acum sunt nefolosite. S-au făcut în satele Albești și Fundătura unde nu mai sunt școli. Așa s-au risipit bani mulți. Unii se mai împacă cu gândul că așa au fost vremurile. Probabil că asta e realitatea.

Urgența o reprezintă unele drumuri de legătură înspre sate. După cum spuneam, în sate sunt drumuri asfaltate, dar până ajungi la asfalt mai sunt drumuri pietruite care necesită întreținere permanentă. E costisitor. Se lucrează și la soluționarea acestor probleme. Drumul prins la calamități tocmai din 2019 trece pe lângă o ravenă care va fi stabilizată și investiția este destul de mare. Se va realiza cu siguranță spune primarul Dobranici. „Totul pleacă de la drumuri. Oamenii vor drumuri și becuri pe stradă. Dacă au drumuri bune și becuri situația e foarte bună. Sunt multe alte investiții de făcut și făcute, iar în continuare avem în lucru multe proiecte, toate însă depind de buget și de liniile de finanțare existente. E comună săracă, dar încercăm să ne descurcăm. Avem trei poduri mari de făcut prin acel proiect vechi. Sigur le vom face. Am avut apoi un proiect cu tablete pentru elevi, iar acum l-am depus pe Programul Național de Redresare și Reziliență în care am inclus și două microbuze școlare că acestea pe care le avem sunt vechi. Pe lângă tablete vom lua și mobilier școlar. Este un proiect foarte bun care va crește calitatea actului educativ în comuna noastră. Facem și noi economii cum putem, cu toate că mai sunt și voci „cârcotașe”. Astă toamnă am adus nisip de la noi din carieră pentru când vine zăpada și unii s-au arătat deranjați, dar a fost mult mai ieftin și a fost bine pe drumuri. Decât să cheltui zeci de mii de lei pe antiderapant în loc să folosești acei bani la alte priorități, mai bine am apelat la varianta mai ieftină.

Mai vreau să îngrădim un teren de fotbal la Hârsova, adică de treabă este destul. Bucuroși le ducem toate și vom găsi și banii necesari”, a concluzionat optimist primarul comunei Delești. Convinși că această comunitate este bine așezată pe direcția dezvoltării, la încheiere mai reluăm tema acelui drum de la Hârsova la drumul național Bacău-Vaslui. Sunt doar câțiva kilometri de la Hârsova la drumul național, dar acel sector dă mari bătăi de cap celor care fac transport județean de persoane și tuturor oamenilor dintr-o jumătate de comună. În speranța că administrația comunei Laza și Consiliul Județean Vaslui și-au desfundat urechile și vor lua aminte că e nevoie de puțin efort pentru a rezolva această problemă, punem punct reportajului de față păstrând în minte frumusețea acestor meleaguri.