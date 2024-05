Județul Vaslui are toate șansele să devină un jucător de talie regională

By

Prin preajmă trec drumuri de mare viteză, este vamă internațională intens folosită, are bogăție cultural-tradițională și spirituală, dar mai presus de toate are o echipă la conducere care spune că va transforma județul Vaslui într-un jucător important în regiune. Ce-i lipsește acum? „Accentul va fi pus în primul rând pe servicii. Dezvoltarea serviciilor atrage și investiții și oferă o deschidere deosebită județului nostru. E ceea ce lipsește. Drumurile importante care se construiesc în apropiere vor facilita legăturile localităților județului cu alte județe și regiuni din România. Apoi vreau instituții publice puternice și societăți comerciale care să asigure servicii de foarte bună calitate. Mă gândesc aici la operatorul de apă, la societatea de drumuri, la transportul public. Dacă te mulțumești cu puțin rămâi mic, dar dacă vrei mai mult pentru județ, vrei să promovezi județul pentru a face cunoscute oportunitățile locului și frumusețile de aici, atunci cu siguranță reușești. Avem în lucru programe clare de modernizare, acordăm o atenție deosebită învățământului, dotării școlilor din subordine, dar și promovării învățământului profesional. E nevoie de forță de muncă calificată, dar și de locuri de muncă unde angajații să câștige salarii decente. Am văzut cum se lucrează la Cluj. E posibil și la noi în județ. Sunt convins, dacă există implicare și deschidere către nou”, a spus recent într-un dialog neprotocolar vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui cu atribuții de președinte, Ciprian Trifan. Se vorbește încă de polul sărăciei, dar e fals, pentru că în ultimii ani s-a lucrat mult la modernizarea drumurilor județene, s-a investit pe domeniul social, s-a investit în sănătate, s-a investit în școlile din subordinea Consiliului Județean, s-a investit în obiective turistice și obiective culturale. La Podu Înalt, acolo unde marele domnitor Ștefan cel Mare a învins turcii în lupta pentru apărarea creștinătății, istoria este readusă în prezent și se dezvăluie fiecărui vizitator. O vizită la Podu Înalt înseamnă o veritabilă lecție de istorie.

La Podu Înalt, lângă Vaslui, Consiliul Județean Vaslui a amenajat un adevărat obiectiv turistic care va fi, probabil, punct central pe harta turistică a județului Vaslui. „E un complex turistic acolo pentru care am primit multe semnale pozitive. E un succes pentru noi. Pe lângă asta vom crea evenimente care să pună în valoare județul în ansamblu. Ați văzut că s-au organizat la Vaslui mai multe competiții naționale, cum au fost olimpiadele sau alte manifestări, iar asta arată deschiderea de care vorbeam. Dacă vrei să te faci cunoscut ca județ și atractiv atunci e nevoie să arăți ce ai, ce poți face și astfel crește vizibilitatea, iar județul se dezvoltă. Sunt momente bune pentru județul Vaslui și acestea merită continuate, amplificate. Eu știu, că am lucrat la toate proiectele din ultima perioadă și de asta spun că în următorii ani județul Vaslui va fi un jucător important în regiune”, a continuat vicepreședintele cu atribuții de președinte Ciprian Trifan.

Anul acesta va fi a doua ediție a festivalul medieval organizat de Muzeul Județean Vaslui cu sprijinul Consiliului Județean Vaslui. Ediția de anul trecut a fost un succes. Copii, tineri, vasluieni și oaspeți de toate vârstele au participat la activitățile culturale organizate în cadrul manifestărilor. Piața Civică a Vasluiului a fost neîncăpătoare la piesele de teatru jucate în aer liber, inspirate din viața marelui domnitor al Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt. Curțile Domnești au prezentat publicului prezent ateliere meșteșugărești din timpurile lui Ștefan cel Mare, scenete cu bătălii, arme și straie din acele timpuri. Altfel spus, istoria a fost adusă în prezent spre bucuria tuturor.

Cu altă ocazie spuneam că alegerea e la fiecare dar interesul este comun. De ce să faci experiențe când continuitatea a dat mereu roade?

De opt ani, ca vicepreședinte, Ciprian Trifan a fost și este strategul județului. Rezultatele sunt vizibile pentru oricine. Mai e puțin, la început încă vreo 100 de milioane de euro de cheltuit pe drumurile județene și aproape că această importantă problemă este pe deplin rezolvată. Acești bani sunt aprobați, unele investiții sunt începute, în timp ce altele urmează să înceapă. Asta înseamnă strategie!

Președintele Ciprian Trifan vrea și monitorizarea drumurilor județene, după ce va fi modernizată toată rețeaua. Monitorizare înseamnă să știi în orice moment care-i starea drumurilor, mai ales pe timp de iarnă și unde-i nevoie de intervenții. Asta înseamnă să faci economii la buget, dar în același timp să fii aproape de oameni și să le soluționezi într-un timp scurt problemele.

Cert este că sunt multe investiții în lucru la nivelul Consiliului Județean Vaslui, iar de la anul vor fi și mai multe, pentru că și nevoile sunt mari.

Peste 200 kilometri de drumuri județene se modernizează în următorii 3 ani

Pe bună dreptate se spune că administrarea unui județ e o treabă complexă care necesită o strategie clară. Actualul vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vaslui, candidat la președinția Consiliului Județean Vaslui din partea PSD, vorbește de modernizarea prin asfaltare a peste 200 de kilometri de drumuri județene în următorii 3 ani. E vorba de Axa Nord-Est care înseamnă 83 de kilometri în valoare de 58 milioane de euro. Proiectul este în lucru și se finalizează peste 2 ani. Un obiectiv de importanță majoră pentru județul Vaslui este Axa Sud-Vest care înseamnă 73 de kilometri de drumuri județene. Proiectul este în valoare de 95 milioane de euro. Pe lângă aceste două proiecte mari, vin altele prin Programul Național Anghel Saligny care înseamnă peste 50 de kilometri de drumuri județene. Aceste obiective vor fi terminate în următorii 3 ani. E vorba de peste 200 de kilometri de drumuri județene.

În ceea ce privește unitățile de învățământ care se află în administrarea Consiliului Județean, aici se lucrează la modernizarea și dotarea unităților școlare. Trei din cele patru școli speciale se află deja într-un amplu proiect de modernizare.

Un capitol foarte important este Sănătatea. O comunitate sănătoasă înseamnă o comunitate mai bogată. „Ne dorim un județ cu oameni sănătoși și cu servicii medicale de top”, spune vicepreședintele Ciprian Trifan. Sunt vizibile pentru oricine lucrările de modernizare care s-au finalizat și care sunt în derulare Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Investițiile de la Vaslui sunt recunoscute la nivel național. Puține județe din România se pot lăuda cu astfel de investiții. Anul acesta se finalizează lucrările de modernizare și dotare a Unității de Primire Urgențe de la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Investiția se ridică la circa 5 milioane de euro, mare parte fiind fonduri nerambursabile. De asemenea se construiesc noi secții la Spitalul nr. 2. Se investesc 77 milioane de euro, finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a reface din temelii o mare parte a spitalului nr. 2.

Tot în acest domeniu continuă lucrările la Ambulatoriul Integrat și la clădirea administrativă precum și la pavilionul pentru spitalizarea de zi la Spitalul Județean de Urgență Vaslui. Investițiile în domeniul sănătății la Vaslui sunt fără precedent în istoria recentă a municipiului reședință de județ. Un alt aspect demn de menționat este sprijinul pentru medici. Ca să ai o populație sănătoasă e nevoie de medici buni. Consiliul Județean Vaslui acordă locuințe de serviciu medicilor și le decontează transportul dacă locuiesc în alte localități.

Un domeniu sensibil este cel al asistenței sociale. Multe persoane din județ au nevoie de un sprijin. „Ca președinte al Consiliului Județean Vaslui voi avea o grijă deosebită față de persoanele vulnerabile. Ca social-democrat crezul meu este să ajut cu precădere persoanele aflate în dificultate. Vom investi în proiecte care să facă mai bună viața copiilor, a vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, mamelor singure sau persoanelor care sunt victime ale violenței domestice. În ceea ce privește protecția copilului vom asigura constant creșterea calității și a numărului de asistenți maternali pentru a asigura o îngrijire superioară copiilor”, mai spune în continuare candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan acordă o atenție deosebită mediului economic din județ, despre care spune că vrea să fie dinamic și competitiv.

„Indiferent de activitatea și performanța administrației publice, adevărata valoare în societate o aduce un mediu economic dinamic, performant și stabil care să asigure predictibilitate și locuri de muncă suficiente și bine plătite. Consiliul Județean va fi un partener deschis și proactiv pentru mediul antreprenorial. Vom înființa, în parteneriat cu Primăria Municipiului Vaslui, un parc industrial. Avem în lucru proiecte integrate pentru agricultorii vasluieni. Căutăm linii de finanțare nerambursabilă pentru depozitarea și distribuția produselor agricole din județ. De asemenea, avem în vedere crearea unui cadru instituțional de conectare a antreprenorilor din județ prin evenimente de business și networking la care să fie invitați antreprenori și investitori din întreg județul”, spune candidatul PSD la funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Încheiem reportajul de față amintind că turismul este, de asemenea, în atenția conducerii județului, pentru că reprezintă o soluție de dezvoltare. Vasluiul este un punct important pe ruta bisericilor de lemn din România și Republica Moldova, iar CJ Vaslui a acordat o atenție deosebită sprijinirii restaurării bisericilor de lemn care fac parte din acest circuit. De asemenea, mănăstirile din județ au fost sprijinite și vor beneficia în continuare de sprijin. Un obiectiv foarte important, care a dus județul Vaslui în circuitul turistic național este Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare de la Băcăoani. Consiliul Județean Vaslui a investit 2 milioane de euro pentru a realiza un obiectiv turistic de importanță națională în locul unde s-a desfășurat celebra bătălie de la Podu Înalt. Lista obiectivelor este lungă, multe dintre acestea se află în lucru, iar altele vor începe în curând și tocmai de aceea e nevoie de înțelepciune pentru ca județul Vaslui să se dezvolte. Ce să caute aventurierii la conducerea județului Vaslui? E nevoie urgentă de dezvoltare, iar actuala echipă de conducere, cu Ciprian Trifan în frunte, candidatul PSD la conducerea Consiliului Județean, a demonstrat că are soluții.