Jocul de glezne al SUA și UE în fața lui Putin

Bunicii noștri, capitaliști din convingere, au așteptat americanii după cel de-al doilea război mondial de li s-au lungit gâturile. De atâta așteptat mulți au ajuns pe la Poarta Albă, prin Delta Dunării la tăiat stuf ori pe la canalul Dunăre-Marea Neagră. Istoria se repetă. Putin plânge după Uniunea Sovietică. A spus clar că destrămarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare tragedie geopolitică a ultimilor decenii. Cum să fie altfel, când fosta Uniune Sovietică era gândită și construită pentru eternitate? După destrămare, țările care au făcut parte din Uniune au „plecat” cu tot cu arsenal militar, uzine de armament, depozite, baze militare și așa mai departe. Au plecat și cu o bună parte din industria fostei Uniuni Sovietice. Așa se face că Rusia s-a trezit dintr-o dată cam săracă. URSS avea industrie grea într-o anumită regiune, avea industrie de armament în altă regiune, avea bază pentru lansare de rachete în altă regiune, avea agricultură care hrănea toată Uniunea în altă regiune, scotea minereu din altă regiune, avea porturi militare în altă regiune și așa mai departe. Mai mult de atât, popoarele din Uniunea Sovietică munceau pentru ca rușii să trăiască bine. Când au rămas pe picioarele lor, rușii cam flămânzesc pentru că urăsc munca.

De ce a luat Putin înapoi Crimeea? Pentru că are bază navală importantă acolo. De ce vrea Ucraina? Pentru că este așezată strategic. ~n Kazakhstan are cosmodrmoul de la Baikonur. URSS era mare putere mondială pentru că avea toate acele industrii sub control. Federația Rusă sau Rusia are mult mai puțin astăzi și Putin a făcut eforturi uriașe pentru a înarma puternic țara. Eforturile s-au făcut prin sărăcirea extremă a populației. Acestea sunt motivele pentru care Putin visează la fosta Uniune Sovietică. Atunci era mai simplu. El știe pentru că a fost în serviciile secrete ale URSS.

Evident că astăzi este mult mai greu să „adune” fostele republice sovietice sub aceeași „umbrelă” administrativă. Putin joacă tare însă pentru că și americanii fac la fel. Din punct de vedere al respectării drepturilor omului în lume americanii sunt la coada cozii. Dacă au nevoie să impună prețul petrolului inventează teroriști care amenință „cea mai democrată țară din lume”. Dacă se găsește cineva care dă publicității informații prin care arată ce criminali sunt americanii atunci „democrații lumii” confiscă avioane, calcă în picioare drepturile altora și iau individul sau indivizii și-i condamnă la moarte. E și cazul fondatorului WikiLeaks care abia este așteptat în SUA pentru a fi ucis. Aceștia sunt americanii pe care-i așteaptă ucrainienii să-i elibereze de ruși. Am ajuns la Ucraina. După ce și-au umflat mușchii la Putin, iar acesta știa că declarațiile americanilor sunt mincinoase, acum americanii au spus clar că exclud vreo intervenție armată dacă Rusia invadează Ucraina. Amenință însă cu măsuri extrem de dure fără să spună care sunt acelea. La fel procedează și Uniunea Europeană. Amenință Rusia cu măsuri halucinante. Totodată, Europa cam plânge după gazul rusesc. Peste puțin timp se va reglementa situația conductei de gaz care ocolește Ucraina și, după un duș rece care a fost cel cu prețul gazului, europenii vor închide ochii la pofta lui Putin. Așa că Ucraina, la fel ca oricare altă țară ce a făcut parte din URSS, este la mâna lui Putin. Restul e poveste pentru creduli. Dar Ucraina are un aliat puternic. E vorba de „intelectualul” turnător din partidul turnătorului Băsescu. Cristian Diaconescu a spus foarte clar că se va lega cu lanțuri de poarta lui Putin dacă invadează Ucraina! Lăsând gluma la o parte, Putin are nevoie de „câte ceva” din fostele țări sovietice și va lua fără să fie deranjat. La fel cum a făcut Stalin, când românii naivi așteptau americanii.

O lecție de democrație americană!

Fondatorul WikiLeaks este așteptat cu brațele deschise în America. Indiferent cine ar fi la conducere tot aceeași soartă ar avea Assange. Ce a dezvăluit Julian Assange de-i atât de „urât” de șefii SUA?

Printre cele mai controversate dezvăluiri au fost documentele și imaginile din războaiele Statelor Unite cu Irak și Afganistan. Assange a arătat lumii cum armata americană a ucis sute de civili în urma unor incidente neraportate. Cel mai șocant a fost videoclipul din Bagdad în care soldații armatei americane omoară civili dintr-un elicopter, în timpul războiului din Irak. De asemenea, WikiLeaks a făcut publică și informația conform căreia oficialii americani i-ar fi spionat și supravegheat pe cetățeni. Organizația americană CIA ar fi reușit să acceseze dispozitivele oamenilor, precum telefoane, computere, televizoare sau chiar mașini.

Revenind la subiectul „venirii” americanilor, istoria se repetă. Americanii vor veni la fel cum au venit după cel de-al doilea război mondial. Lumea se împarte în noi sfere de influență. Partea de est a Europei a fost, este și va fi sub papucul tătucului de la Est.