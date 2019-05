Italianul Diego Fabbrini părăseşte FC Botoşani

Săptămâna trecută, înaintea disputării meciului Dinamo Bucureşti – FC Botoşani, din cadrul penultimei etape a turneului play out, Valeriu Ifitme, finanţatorul clublui FC Botoşani, a făcut o serie de declaraţii privind unele transferuri ce vor fi efectuate în această vară. Unul dintre cei ce ar urma să plece de la echipa botoşăneană este italianul Diego Fabbrini (foto), cel mai valoros jucător din lotul FC Botoșani și unul dintre cei mai buni jucători străini care au ajuns în fotbalul românesc. Din păcate, FC Botoșani îl va pierde în această vară deoarece pretențiile italianului sunt cu mult peste ceea ce oferă clubul botoșănean. ”Fabbrini pleacă. E un final așteptat. Nu pleacă în România. Vă garantez. Copilul mi-a promis că dacă rămâne în România, rămâne doar la Botoșani. A găsit un campionat unde îi plătește de trei-patru ori salariul de la Botoșani și nu ai cum să-l ții. Nu pot mai mult. O dezechilibrare de buget în care îi plătești unui jucător 20.000 de euro… clubul ăla zboară într-o zonă a necunoscutului. Noi am spus că limităm postul la 8.000 de euro. Adică ambii fundași dreapta fac 8.000 de euro. Dacă unul are 6.000, celălalt are 2.000. Un om cu foarte mulți bani, automat este invidiat. Dacă intram în play-off era altă discuție. Ideea era să-l țin și să-l vând în iulie sau în august”, a declarat Valeriu Iftime. Totodată, la solicitarea jurnaliştilor botoşăneni, Valeriu Iftime s-a pronunţat şi despre posibilitatea reluării colaborării cu omul de afaceri Cornel Şfaiţer, cel care a revigorat fotbalul botoşănean şi i-a netezit calea spre prima ligă fotbalistică din România. „Am vorbit cu Cornel. Îmi e prieten. El a plecat din fotbal… Trebuie să găsim o cale de a munci aici. Cornel nu a fost un om care să investească în fotbal. El a fost un manager foarte bun, un amic foarte bun, un om care are cunoștințe despre fotbal. Nu am vorbit de revenirea în fotbal, am vorbit ca oameni, ca prieteni. O să vedem, avem multe alte proiecte de discutat. La momentul acesta nu am o idee foarte clară dacă vine sau nu Cornel. A făcut un pas în spate și vorba lui Doru Popa: noi am făcut un pas în față. Sper să găsesc soluții pentru a configura ceva. Îmi e dor să fiu cu Cornel într-o echipă, ca acum mulți ani numai că s-au schimbat mult realitățile. Ceea ce facem noi acum, trebuie să ne găsim locurile ca să fim eficienți. Echipa a funcționat, nimeni nu e de neînlocuit. Obiectivul meu este ca acest club să meargă fără mine. Dacă cineva vine și spune că îl ține încă cinci ani, eu plec mâine”, a spus Valeriu Iftime. Cu alte cuvinte cei doi nu au găsit încă soluţii pentru a face din nou echipă. (Gabriel BALAŞA)