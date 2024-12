Istoria scrisă de necalificați! Umbra regimului „democratic” a lui Putin planează peste România

Zilele acestea se scrie istoria României „moderne”! Necalificații dau buzna la secțiile de votare să susțină, cred ei sau cel puțin așa afirmă, naționalismul din ei, patriotismul din ei și alte noțiuni din astea abstracte. Adevărul i-a supărat foarte tare pe cei plecați la muncă în străinătate fără să dețină vreo calificare. Astăzi dacă întrebi absolvenți de liceu, de școli profesionale sau doar de 8 clase, ce vor să facă în viitorul apropiat spun că pleacă la muncă în străinătate. Expresia „la muncă în străinătate” se „traduce” prin muncă necalificată pe șantiere, în fabrici sau chiar în gospodăriile occidentalilor. De ce s-o fi supărat foarte tare când premierul în funcție a spus adevăraul că mulți dintre cei plecați la muncă în străinătate nu stăpânesc bine o meserie? Pentru că adevărul doare mai tare decât minciuna pentru cei mai puțin pregătiți. Bine le spunea un specialist și manager de top că a fi naționalist e corect, a fi patriot la fel, dar e obligatoriu să începi cu a cumpăra produse românești, dacă ai de unde, ca să susții economia românească. Cum să fii naționalist, patriot, doar crezând minciunile unui „guru” care se joacă cu imaginația și mintea celor care știu puțină carte dar trăiesc social doar pe internet și mai ales pe tik-tok? Ori guru Bivolaru, care a stricat destinele a mii de tineri, unii cu școală, profesioniști, iar alții fără pregătire ori Călin, care minte de îngheață apele și-n megalomania lui se aseamănă chiar cu Călin din opera lui Eminescu, e totuna. Dacă tinerii cu pregătire sau necalificații, care din păcate sunt mai mulți, mult mai mulți, vor să aibă dictatură e treaba lor. E însă și treaba celorlalți, vorba lui Gabriel Liiceanu, o voce în peisajul litarar românesc. Acesta spune cu obidă că refuză să lase copiilor și nepoților o dictatură, când el și mulți dintre noi știm ce înseamnă dictatura. Fostul președinte al României, Emil Constantinescu face și domnia sa un apel către tineri să nu se lase mințiți în cel mai ordinar mod posibil de un „spălător” de creiere. Dacă citim în istorie tot așa s-a ridicat Hitler în Germania. La fel s-au ridicat în România Corneliu Zelea Codreanu și Garda de Fier.

Dragoș Damian, managerul companiei farmaceutice Terapia Cluj vorbește foarte bine despre ce înseamnă a fi naționalist. Nici vorbă că votanții lui Călin ar fi naționaliști, ei sunt doar niște dezorientați mințiți. Cert este că necalificații României scriu istoria dacă sunt lăsați. În condițiile în care prezența la vot ar fi fost de 70-80% de Călin nici că se auzea. De aceea am pus punctul pe „i” și am spus clar că necalificații sunt lăsați să scrie istoria. Ce ar însemna să ajungă un mincinos la conducerea României? Omul vrea puterea doar pentru el, dovadă stând și faptul că individul are permanent ceva de ascuns. Dacă e întrebat de presă refuză să răspundă, dacă e întrebat de unde are avere iarăși refuză să răspundă. Atunci cum să pui în fruntea țării un personaj mai mult decât ciudat? Trăim zile crunte, e adevărat. Să privim în Georgia ce se întâmplă și atunci o să înțelegem foarte bine ce înseamnă „grija” rusului. Asociațiile oamenilor de afaceri din România, organizațiile studențești, societatea civilă în ansamblu strigă acum împotriva readucerii României în sfera de influență a Rusiei. Așa că poporul român, în ansamblu, e obligat să iasă la vot, să lase comoditatea deoparte, pentru că altfel necalificații României decid soarta țării pentru mulți ani de acum înainte. Regimul comunist impus cu puștile sovietice a durat cinci decenii. Regimul „democratic” a lui Putin în România, dacă va fi pus în operă de Călin, va mai dura probabil câteva decenii.