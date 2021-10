Investițiile publice așează comuna Banca în fruntea topului comunităților dezvoltate din județ

Despre comuna Banca se vorbește astăzi la superlativ, datorită investițiilor publice de amploare reușite de primarul Vasile Vânătoru. Modernizarea comunei de lângă Bârlad a permis dezvoltarea unor afaceri private mari în comuna Banca.

Modernizarea susținută a comunei de lângă Bârlad a atras investiții private de top. Astăzi, după mai bine de 15 ani de muncă, se vede clar că strategia de dezvoltare aplicată cu succes de primarul Vasile Vânătoru a dat roade.

Banca este o comună mare, cu multe sate, iar administrarea unei astfel de comunități presupune muncă multă și implicare.

După drumuri asfaltate, școli modernizate, gaz metan, proiecte sociale care țintesc în perspectivă, cum ar fi acordarea unui premiu pentru fiecare nou născut în valoare de 1.000 de lei sau premierea elevilor și studenților cu rezultate bune la învățătură, a venit momentul și pentru construcția unui stadion modern.

Puține sunt zonele care se dezvoltă într-un ritm alert, parcă fără să țină cont de ce se petrece în jur. Am avut ocazia să merg în câteva comunități în care s-au derulat, „pe repede înainte”, investiții publice de zeci de milioane de euro. Argumentul dezvoltării este legat de implicarea primarului ales de cetățeni. Puțini primari, e adevărat, au reușit să realizeze investiții publice de zeci de milioane de euro într-un timp scurt. „Folclorul” spune că județul Vaslui este o zonă amărâtă. Fals. Acolo unde a fost implicare s-au găsit soluții. La Banca, aproape de un oraș cu vechime, capitală de ținut cândva și care se modernizează mai mult pe hârtie de câteva decenii, s-a conturat una dintre cele mai dezvoltate și atractive comunități din județul Vaslui. Comuna Banca este acum în topul zonelor care au atras investiții private mari, grație investițiilor publice reușite și deschiderii administrației locale spre dezvoltare. ~ntr-un dialog scurt cu ambițiosul primar Vasile Vânătoru, înaintea inaugurării celui mai nou obiectiv finalizat la Banca, am constatat că aici strategia de dezvoltare include toate planurile vieții unei comunități. Așa este normal, însă o astfel de viziune se întâlnește mai rar. Viziunea câștigătoare, sănătoasă, spune că viitorul este la fel de important ca prezentul. E clar că toate comunitățile din Moldova și din România au nevoie, astăzi, de drumuri moderne, de școli pentru elevi, de utilități. Viitorul înseamnă copiii și tinerii. Aceștia au nevoie să fie sprijiniți pentru că altfel comunitatea are din ce în ce mai puțini membri și atunci cui folosesc investițiile în modernizare? E surprinzător să descoperi faptul că într-o comună se acordă stimulente pentru nou născuți. La fel de surprinzător este faptul că într-o comună cei mai buni elevi și studenți sunt premiați. Când primarul capitalei României, omul „nou” în politică, taie stimulentele pentru nou născuți și alte facilități pentru copii și tineri, cine se gândește că într-o comună aproape de granița României se acordă stimulente pentru nou născuți? Am luat extremele. Bugetul capitalei este foarte mare, iar bugetul unei comune este minuscul. Totul ține așadar de viziunea primarului și de grija acestuia pentru viitorul comunității.

Stadion modern la Banca

Cea mai recentă investiție din comuna Banca s-a inaugurat recent. E vorba de un stadion modern pe care va juca echipa de fotbal a comunei. Tot în zona centrală a satului este școala modernizată. Lângă biserică a fost amenajat un parc și un loc de joacă pentru copii. „Baza sportivă este făcută din bugetul local și este pentru tinerii din comună. Alături facem, prin Compania Națională de Investiții, o sală de sport cu 180 de locuri. M-am angajat într-un proiect amplu numit Investim în Performanță. Pentru mine a fost o mare provocare acest proiect amplu. Baza sportivă face parte din proiect. Mai facem un centru de tip Respiro, prin Protecția Copilului, avem 3 case sociale și un centru de bătrâni. Prima dată am modernizat școlile. Cred că am cuprins cam tot ce-i necesar pentru educație și performanță. Avem și formații populare. Tot ce ține de tineri și performanță am sprijinit pentru că tinerii sunt viitorul comunității”, spune primarul Vasile Vânătoru.

Fiind comună mare și nevoia de investiții publice este pe măsură. Mai sunt de asfaltat drumuri, rețeaua de gaz se extinde în toate satele și este nevoie de canalizare. Pentru aceste investiții s-au identificat surse de finanțare și se lucrează la unele dintre acestea. Primarul Vânătoru mai spune că proiectul de modernizare drumuri este în derulare și are o valoare de circa 9 milioane lei. „Vreau să trec acest proiect pe fonduri guvernamentale. Ce s-a realizat până acum am plătit din bugetul local. Tot cu fonduri guvernamentale vom face canalizare, dar și extinderea rețelei de gaz metan”, sșpune primarul comunei Banca.

O comunitate care se dezvoltă este atractivă pentru tineri, deci are viitorul asigurat. Din păcate sunt puține astfel de comunități și acesta este principalul motiv pentru care mulți, prea mulți tineri iau calea străinătății.

La Banca însă realitatea este alta. Aici totul e în mișcare, totul în jur se modernizează și oamenii sunt mulțumiți că au condiții bune de trai la ei acasă.