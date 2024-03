Investițiile în domeniul sănătății la Vaslui depășesc 100 de milioane euro

La Vaslui, investițiile în sănătate sunt cele mai cerute de oameni și importante în viziunea conducerii județului, alături de drumurile strategice, școlile din subordinea administrației județene și alte investiții fanion.

Degeaba îi faci omului drumuri și alte investiții publice dacă este bolnav. Strategia Consiliului județean Vaslui s-a bazat pe dezvoltarea sistemului de sănătate la nivelul județului Vaslui. La nivel central situația este oarecum identică, dacă avem în vedere investițiile și programele care au fost inițiate de Ministerul Sănătății sub conducerea profesorului universitar dr Alexandru Rafila.

La Spitalul Județean de urgență Vaslui sunt în derulare investiții importante, iar la Spitalul numărul 2 din Vaslui s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Proiectul este finanțat prin PNRR și prevede construcția a două corpuri de clădire. O altă investiție în domeniul sănătății este Ambulatoriul de Specialitate, fosta Policlinică din oraș. „Aș putea spune că investițiile în sănătate sunt prioritare. Cu ajutorul Companiei Naționale de Investiții vom termina lucrările la Ambulatoriul de Specialitate. La Spitalul 2 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Sunt foarte importante aceste investiții pentru județul Vaslui. În sănătate mai avem și alte investiții în derulare. Vorbim de Ambulatoriul de specialitate, Centrul pentru spitalizare de zi și Unitatea de Primiri Urgențe, care alături de investiția de la spitalul 2 însumează peste 100 milioane de euro. Preocuparea noastră principală este să oferim servicii medicale de calitate la întreaga populație a județului nostru.

Avem apoi drumurile strategice. La drumul strategic Bârlad-Laza-Codăești lotul 3 se termină anul acesta, iar loturile 1 și 2 sunt în diferite stadii. Așteptăm ghidul pentru a începe al 3-lea drum strategic Dragomirești-Pochidia. Sunt investiții importante care vor da un impuls dezvoltării județului nostru”, a spus recent vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan.

Despre județul Vaslui se țes multe povești care mai de care mai „explozive”. Realitatea însă arată că aici se lucrează susținut de câțiva ani pentru modernizarea întregii zone. Fie că vorbim de învățământul incluziv care-i în subordinea Consiliului Județean ori de cultură, istorie sau utilități ori infrastructură rutieră, dacă se adună sumele atrase până acum la proiectele aflate în lucru se constată că e cea mai bună perioadă a județului Vaslui. Pe lângă drumurile strategice, se lucrează la rețele de apă și canalizare într-un proiect mare, care se derulează pe etape. De asemenea, s-a lucrat și se lucrează la construcția unor centre medico-sociale și la modernizarea celor existente. La Ghermănești, se construiește un centru medico-social în locul fostului spital. „La Ghermănești se lucrează pe bugetul local. Va fi un centru medico-social modern. Apele de acolo vor fi analizate, mai ales că au stat neexploatate foarte mult timp. Important este că am demarat lucrările la acel obiectiv. Deschiderea Centrului medico-social înseamnă și locuri de muncă”, mai spune vicepreedintele Consiliului Județean Vaslui.

